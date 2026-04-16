Полярное сияние и −60 градусов за бортом. Как турист путешествовал по Крайнему Северу на машине

Основные «дороги» здесь — зимники Источник: Алексей Котельников

Мечта многих экстремалов — проехать по Чукотке на автомобиле — кажется почти нереальной. Летом бескрайняя тундра становится непроходимой для колесного транспорта, превращаясь в болотистую трясину. Поэтому единственное время для такого путешествия — зима или ранняя весна, когда земля скована морозом. Именно в феврале Алексей Котельников отправился в свое путешествие на внедорожнике, чтобы покорить Крайний Север. Своими впечатлениями от автопробега, который находится на завершающем этапе, он поделился с NGS22.RU.

«Многие крутят у виска, когда рассказываю об автопробеге»

Как признался Алексей, это была его третья попытка добраться до Чукотки на автомобиле.

— Первая, в 2014 году, закончилась неудачей — автомобиль перевернулся на БАМе. Вторая, в 2016-м, тоже не увенчалась успехом из-за банальной нехватки времени: на путешествие было выделено всего 30 дней, чего оказалось недостаточно. Теперь — попытка номер три, этот путь мы (группа из пяти человек) планируем преодолеть на Toyota Land Cruiser, — рассказывает он.

Около двух месяцев путешественник планирует провести в регионе, который по праву считается смертельно опасным.

— Основные «дороги» между населенными пунктами здесь — это зимники. В лучшем случае это укатанный снег, простирающийся на сотни километров. На этом пути нет ни заправок, ни попутных или встречных машин, ни жилья, ни людей. Отправляться в такое путешествие на одном транспортном средстве, это глупая и опасная затея. Многие крутят у виска, когда я рассказываю об этом автопробеге, — признался турист.

Температура на улице опускается до экстремальных значений Источник: Алексей Котельников

Преодолев расстояние между Усть-Кутом и Мирным по зимнику (примерно 1200 километров), путешественник уже побывал в нескольких городах Якутии.

Первой остановкой стал Ленск — город с 21 тысячей жителей. Он известен всей стране из-за печального события — в нулевые Ленск сильно пострадал от сокрушительного речного наводнения, едва ли не самого разрушительного в новейшей истории России.

— После этого Ленск был восстановлен, и теперь его лицо — это 19-километровая дамба высотой 18 метров.

Путешественнику удалось заехать и в Мирный. С основанием этого города связана легенда: говорят, первые алмазы «показала» лиса, которая вырыла нору под деревом и спровоцировала небольшой оползень.

— Геологи, проходившие здесь в 1955 году, наметанным взглядом увидели характерные оттенки осыпи и взяли пробы. Так начался совершенно новый виток развития этой территории, что повлекло за собой не только создание знаменитого котлована, но и строительство целого города в Якутии.

Еще одна точка на маршруте — Вилюйск — один из старейших городов Сибири и Дальнего Востока. Здесь отбывали ссылку декабрист Муравьев-Апостол, а в 1872 году в Вилюйск сослали великого русского революционера-демократа Чернышевского.

Пейзажи, которые встречаются на Чукотке Источник: Алексей Котельников

Особые впечатления оставил Якутск, где Алексей и его спутники посетили знаменитые подземные морозильники. Речь о туристическом комплексе «Царство вечной мерзлоты», это огромный ледник в горе, в котором открыт музей ледяных скульптур.

— Интересно, что зимой эти сооружения служат не столько холодильниками, сколько убежищами от лютых морозов. На улице температура опускается до экстремальных значений, а внутри морозильника, хоть и холодно, но всё же значительно теплее, примерно минус 4.

Понравился путешественнику и «Музей мамонта».

— Фонд музея насчитывает более 1,5 тысячи экспонатов, признанных национальным достоянием Якутии. Среди них — копия мамонтенка Димы, найденного в бассейне реки Колымы, мумия детеныша бизона возрастом более 8 тысяч лет и туша лосенка, которому около 9 тысяч лет.

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Дорога через полюс холода

После Якутска путь лежал на Колымский тракт — легендарную дорогу, ведущую в сторону Магадана. Здесь путешественников ждало новое испытание: постоянные проблемы с колесами, которые сдувались.

— Посещение шиномонтажки стало для нас обыденным делом, неотъемлемой частью этого экстремального автопутешествия.

Часть пути туристы проехали по ведомственному зимнику к крупнейшему в стране месторождению серебра, расположенному в одном из самых холодных мест на планете.

— Здесь температура зимой опускается до −60 градусов. Дорогу там тщательно поддерживают, заливая неровности водой, создавая скользкую, но ровную ледовую трассу. Автозимник «Яна» удивил живописными заснеженными деревьями, некоторые были похожи на мамонта. Горные перевалы, зимние трассы, низкие температуры и красивые виды из окна на снежные просторы, горы и тайгу — это и есть Север.

Поход получился крайне тяжелым и опасным. Маршрут включил в себя полюс холода Верхоянск, он известен как самый холодный и малонаселенный город России (768 жителей), где −50 градусов зимой — обычное явление.

— Это также один из самых труднодоступных городов страны. Самый экстремальный случай с нами случился, когда при −48 градусах автомобиль замерз и потребовалось реанимировать его, но всё закончилось успешно, — вспоминает турист.

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В этом городе Алексей посетил краеведческий музей «Полюс холода», где представлены природа, животный и растительный мир, культура коренных народов, геология, палеонтология и этнография якутов и эвенов. Турист заметил, что самым затратным в пути оказалось топливо: оно стоило в два раза больше, чем в родном Барнауле.

— Самый дорогой бензин был в Тополином — по 104 рублей за литр, это коммерческая заправка. И по 120 был на зимнике на Мирный, но мы проигнорировали эту обдираловку. Зато постоянно приходилось заправляться по 79 рублей, почти по всей Якутии, а в ней мы провели уже больше месяца, — уточняет он.

Ночевки в пути проходили в местных поселках.

— Туристов на Чукотке не так много, поэтому местные жители с радостью предоставляли ночлег бесплатно — в спортзалах, администрациях, в избушках, даже на полу в сушилках. Это путешествие — настоящее испытание на прочность, но оно дарит незабываемые впечатления и возможность увидеть Крайний Север во всей его суровой красе.

Экспедиция, которая началась с надеждой уложиться в 40–45 дней, в реальности сильно затянулась.

— Наша группа, выехавшая из Барнаула на одном автомобиле, ежедневно сталкивалась с чем-то интересным: то попадали на национальные праздники, то наблюдали завораживающее полярное сияние. Общая протяженность маршрута составила около 20 тысяч километров. Сейчас экспедиция близится к своему завершению. Всё путешествие заняло почти два месяца, — рассказал путешественник.

По словам туриста, команда добралась до Чукотки и даже превзошла свои первоначальные планы, выйдя к побережью Северного Ледовитого океана. Теперь Алексею предстоит улететь назад самолетом, а автомобиль с остальной командой продолжит путь обратно. Стоимость этого экстремального тура составила около 1 миллиона рублей на весь экипаж.