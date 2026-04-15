Анапа снова в мазуте: новый выброс произошел накануне открытия пляжного сезона

В Анапе, прямо перед началом курортного сезона, на центральном пляже снова обнаружили мазут. Работники экстренных служб уже приступили к уборке и обещают закончить за сутки, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Протяженность загрязнения составляет около 170 метров. Работы по уборке планируют завершить в ближайшие сутки.
На месте работают 89 сотрудников Кубань-СПАС, МЧС и Морспасслужбы. По предварительной версии, причиной выброса стали атаки дронов на гражданские суда в акваториях Черного и Азовского морей.
Накануне, 11 апреля, пятно нефтепродуктов заметили в 11 км от берега. За два дня нашли больше 200 замазученных птиц. В поселке Витязево начали строить защитный вал, а с пляжа «Тортурга» вывезли уже больше тысячи мешков с мазутом.
Всего неделю назад губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил президенту, что все пляжи Анапы откроют к началу курортного сезона. Новые выбросы заставляют спешно решать проблему заново.
Экологическая катастрофа в Черном море произошла в декабре 2024 года. У Керченского пролива одновременно потерпели крушение два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба судна разломились пополам. В море вылились тысячи тонн мазута. О том, как город переживал ее последствия, можно почитать по ссылке.