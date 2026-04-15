Анапа снова в мазуте: новый выброс произошел накануне открытия пляжного сезона

Убрать мазут с пляжа обещают за сутки Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В Анапе, прямо перед началом курортного сезона, на центральном пляже снова обнаружили мазут. Работники экстренных служб уже приступили к уборке и обещают закончить за сутки, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Протяженность загрязнения составляет около 170 метров. Работы по уборке планируют завершить в ближайшие сутки.

На месте работают 89 сотрудников Кубань-СПАС, МЧС и Морспасслужбы. По предварительной версии, причиной выброса стали атаки дронов на гражданские суда в акваториях Черного и Азовского морей.

Накануне, 11 апреля, пятно нефтепродуктов заметили в 11 км от берега. За два дня нашли больше 200 замазученных птиц. В поселке Витязево начали строить защитный вал, а с пляжа «Тортурга» вывезли уже больше тысячи мешков с мазутом.

Всего неделю назад губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил президенту, что все пляжи Анапы откроют к началу курортного сезона. Новые выбросы заставляют спешно решать проблему заново.