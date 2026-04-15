Фальшивые газовщики активизировались в период проверок: как выявить обман и не попасть в ловушку

Мошенники заранее развешивают объявления о проверке газа в подъездах Источник: Лина Саитова / 116.RU

Мошенники активно используют сезонные проверки газового оборудования для обмана россиян. Преступники звонят, приходят в квартиры и рассылают сообщения от лица газовых служб, чтобы выманить деньги или личные данные. Рассказываем о самых распространенных схемах обмана и способах защиты.

Почему газовые проверки привлекают мошенников

Традиционные проверки газа охватывают миллионы людей, что дает злоумышленникам широкое поле для атак. В таких случаях преступники делают ставку на массовый обман, а не на выгоду от небольшого числа жертв, пояснил «Известиям» руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин.

Проверки газа — это удобный предлог, чтобы получить личный доступ к людям, особенно если мошенники подготовились внешне, отметила GR-директор ИБ-компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова. Эта тема позволяет сразу завоевать доверие, поскольку человек не может просто положить трубку, а спорить с официальными на вид сотрудниками готов не каждый.

Самые распространенные схемы

Весной 2026 года мошенники могут размещать в подъездах объявления с поддельными QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты, считает Дмитрий Кирюшкин. Там жертву попросят оставить данные под предлогом проверки газа, а для подтверждения услуги — назвать код из СМС.

Эксперты выделяют несколько вариантов развития событий:

Доступ в квартиру . Под видом срочной проверки мошенники договариваются о визите, а затем требуют оплату за диагностику или навязывают замену оборудования. Телефонное мошенничество . Звонящий убеждает оплатить «штраф», «срочную проверку» или «страховку» переводом на карту. Сбор персональных данных . Под видом оформления заявки злоумышленники запрашивают паспортные данные, коды из СМС или банковскую информацию.

Преступники могут использовать различные манипуляции, создавая иллюзию официальности. Например, после первого звонка могут дополнительно подключаться «диспетчеры» или «служба безопасности», добавил Кирюшкин.

В 2026 году стоит ожидать расцвета гибридных атак, считает ведущий инженер-аналитик «Газинформсервис» Максим Федосенко. Жертв сначала «прогревают» в мессенджерах через поддельные аккаунты управляющих компаний, а затем с помощью фишинга пытаются получить доступ к их цифровым активам. Также возможны попытки распространять вредоносные программы под видом мобильных приложений для «мониторинга утечек газа» или «оплаты ЖКХ без комиссии».

Старые схемы тоже работают

Спекулировать на теме газовых проверок злоумышленники пытаются не первый год. Ведущий аналитик компании F6 Евгений Егоров напомнил об известном сценарии «газовщиков»: мошенники связываются через мессенджер, представляясь сотрудниками газовой компании, и сообщают о необходимости погасить несуществующий долг.

«При этом, даже если у жертвы нет газового оборудования, злоумышленники уверяют, что долг всё равно числится за ней, и настоятельно советуют его сразу погасить, при согласии отправляя фишинговую ссылку», — объяснил Егоров.

Другой распространенный сценарий — звонок от «диспетчера» о проверке системы отопления или замене счетчиков. Человеку приходит СМС с кодом, который мошенники якобы пытаются получить. Затем жертву запугивают взломом личного кабинета на «Госуслугах» и уголовной ответственностью, после чего требуют перевести деньги на «безопасный» счет или передать их курьеру.

Подобные схемы в основном нацелены на пожилых людей, которые привыкли доверять официальным структурам, отметил аналитик Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков. Однако их жертвами могут стать и работающие люди, у которых нет времени перепроверять информацию. Помимо прямых финансовых потерь, такие схемы опасны тем, что введенные на фишинговом сайте персональные данные могут использовать для других мошеннических действий.

Как защититься

Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже одного раза в год, и его обязательность установлена законом. Вся информация о сроках проверки публикуется на сайтах региональных газовых компаний и в официальных СМИ. Представители управляющих компаний и сервисных организаций не общаются с гражданами в личных сообщениях соцсетей и мессенджеров.

Следует проверять информацию на официальных ресурсах и уточнять график проверок у управляющей компании, советует Дмитрий Кирюшкин.

«Будьте внимательны, не оставляйте данные на недоверенных сайтах и не называйте код из СМС — в большинстве случаев за этим стоят мошенники», — предупредил эксперт.