НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

южн.

 757мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
Сбили БПЛА под Ярославлем
«Локомотив» — чемпион!
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Погиб водитель
Как отметить свадьбу в Ярославле
Прогноз погоды
Поддельные документы в котельных
Когда прогремит гроза
Афиша на неделю
Страна и мир По какому сценарию пойдет блокировка Telegram: вероятная версия

По какому сценарию пойдет блокировка Telegram: вероятная версия

Что мешает быстро отключить мессенджер

1 138
Telegram остается ключевым каналом для коммуникаций и монетизации | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUTelegram остается ключевым каналом для коммуникаций и монетизации | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Telegram остается ключевым каналом для коммуникаций и монетизации

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Ограничения работы Telegram в России будут вводить поэтапно, а полная блокировка займет время из-за технических особенностей мессенджера. Такой прогноз дала гендиректор агентства JAMI LUP, президент Ассоциации блогеров и агентств Юлия Долгова.

«Если говорить о сценарии, то, как правило, ограничения происходят поэтапно: сначала замедление, затем частичные ограничения отдельных сервисов или регионов, возможны перебои в работе, после чего пользователи начинают массово использовать VPN. То есть на практике это не выглядит как „в один день перестало работать у всех“, а, скорее, как постепенное снижение доступности», — рассказала Долгова.

По ее словам, технические сложности связаны с архитектурой самого мессенджера: распределенная инфраструктура, CDN и динамическая смена IP-адресов не позволят заблокировать его быстро.

Распределенная инфраструктура — это сеть из множества независимых серверов, расположенных в разных точках мира. Они могут работать автономно друг от друга, поэтому отключение одного или нескольких узлов не приводит к остановке всей системы.

CDN (Content Delivery Network, сеть доставки контента) — географически распределенная сеть серверов, которые хранят копии контента (например, фото, видео, файлы) и отдают их пользователю с ближайшего к нему узла. Это ускоряет загрузку и усложняет блокировку, так как контент доступен с множества разных адресов.

Динамическая смена IP-адресов — технология, при которой IP-адреса серверов постоянно меняются. Если один адрес заблокируют, система автоматически перенаправляет трафик на другой, что делает белый список запрещенных адресов неэффективным.

Эксперт также не ожидает мгновенного обвала рынка инфлюенс-маркетинга в Telegram, поскольку мессенджер остается ключевым каналом для коммуникаций и монетизации.

«Любые ограничения приводят не к мгновенному обнулению, а к росту „трения“ — снижению удобства, падению эффективности, росту стоимости контакта. Рынок адаптируется, но этот процесс всегда занимает время», — резюмировала собеседница ТАСС.

Пользователи испытывают проблемы с Telegram уже несколько дней. Плохо загружаются фото и видео. В Роскомнадзоре заявил о том, что замедление мессенджера началось из-за нарушения российского законодательства. Сенатор Андрей Клишас не исключил, что Telegram заблокируют полностью. Что именно нужно сделать для восстановления полноценной работы, мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Блокировка Telegram Сценарий Контент Монетизация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

14 февраля, 08:16
Как только главная причина всех замедлений поедет на лафете, то станет всем легче.
Гость
14 февраля, 08:15
будет как Северной Корее где люди не верят что в квартире простых людей могут быть стиральные машины, холодильник с едой и машина во владении
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем