По какому сценарию пойдет блокировка Telegram: вероятная версия

Ограничения работы Telegram в России будут вводить поэтапно, а полная блокировка займет время из-за технических особенностей мессенджера. Такой прогноз дала гендиректор агентства JAMI LUP, президент Ассоциации блогеров и агентств Юлия Долгова.

«Если говорить о сценарии, то, как правило, ограничения происходят поэтапно: сначала замедление, затем частичные ограничения отдельных сервисов или регионов, возможны перебои в работе, после чего пользователи начинают массово использовать VPN. То есть на практике это не выглядит как „в один день перестало работать у всех“, а, скорее, как постепенное снижение доступности», — рассказала Долгова.

По ее словам, технические сложности связаны с архитектурой самого мессенджера: распределенная инфраструктура, CDN и динамическая смена IP-адресов не позволят заблокировать его быстро.

Распределенная инфраструктура — это сеть из множества независимых серверов, расположенных в разных точках мира. Они могут работать автономно друг от друга, поэтому отключение одного или нескольких узлов не приводит к остановке всей системы.

CDN (Content Delivery Network, сеть доставки контента) — географически распределенная сеть серверов, которые хранят копии контента (например, фото, видео, файлы) и отдают их пользователю с ближайшего к нему узла. Это ускоряет загрузку и усложняет блокировку, так как контент доступен с множества разных адресов.

Динамическая смена IP-адресов — технология, при которой IP-адреса серверов постоянно меняются. Если один адрес заблокируют, система автоматически перенаправляет трафик на другой, что делает белый список запрещенных адресов неэффективным.