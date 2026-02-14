По какому сценарию пойдет блокировка Telegram: вероятная версия

Ограничения работы Telegram в России будут вводить поэтапно, а полная блокировка займет время из-за технических особенностей мессенджера. Такой прогноз дала гендиректор агентства JAMI LUP, президент Ассоциации блогеров и агентств Юлия Долгова.
«Если говорить о сценарии, то, как правило, ограничения происходят поэтапно: сначала замедление, затем частичные ограничения отдельных сервисов или регионов, возможны перебои в работе, после чего пользователи начинают массово использовать VPN. То есть на практике это не выглядит как „в один день перестало работать у всех“, а, скорее, как постепенное снижение доступности», — рассказала Долгова.
По ее словам, технические сложности связаны с архитектурой самого мессенджера: распределенная инфраструктура, CDN и динамическая смена IP-адресов не позволят заблокировать его быстро.
Распределенная инфраструктура — это сеть из множества независимых серверов, расположенных в разных точках мира. Они могут работать автономно друг от друга, поэтому отключение одного или нескольких узлов не приводит к остановке всей системы.
CDN (Content Delivery Network, сеть доставки контента) — географически распределенная сеть серверов, которые хранят копии контента (например, фото, видео, файлы) и отдают их пользователю с ближайшего к нему узла. Это ускоряет загрузку и усложняет блокировку, так как контент доступен с множества разных адресов.
Динамическая смена IP-адресов — технология, при которой IP-адреса серверов постоянно меняются. Если один адрес заблокируют, система автоматически перенаправляет трафик на другой, что делает белый список запрещенных адресов неэффективным.
Эксперт также не ожидает мгновенного обвала рынка инфлюенс-маркетинга в Telegram, поскольку мессенджер остается ключевым каналом для коммуникаций и монетизации.
«Любые ограничения приводят не к мгновенному обнулению, а к росту „трения“ — снижению удобства, падению эффективности, росту стоимости контакта. Рынок адаптируется, но этот процесс всегда занимает время», — резюмировала собеседница ТАСС.
Пользователи испытывают проблемы с Telegram уже несколько дней. Плохо загружаются фото и видео. В Роскомнадзоре заявил о том, что замедление мессенджера началось из-за нарушения российского законодательства. Сенатор Андрей Клишас не исключил, что Telegram заблокируют полностью. Что именно нужно сделать для восстановления полноценной работы, мы рассказали в отдельном материале.
Достижения
Первая сотка
Написать 100 комментариев
На полпути к тысяче
Написать 500 комментариев
Словесный поток
Написать 1000 комментариев