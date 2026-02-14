«Настоящее путешествие во времени». Турист отдохнул в «опасной» Ливии и рассказал, что его удивило больше всего

Турист из Барнаула рассказал, чем его удивила Ливия Источник: Алексей Котельников

Ливия — страна, которая у большинства ассоциируется с новостными заголовками о политической нестабильности и военных конфликтах. Однако, как показывает опыт туриста из Барнаула Алексея Котельникова, эта североафриканская страна способна удивить даже самых искушенных путешественников. Подробности и захватывающие фотографии — в материале NGS22.RU.

Дикарям въезд воспрещен

Гражданская война в Ливии закончилась несколько лет назад, но государство все еще находится в списке опасных для посещения. Тем не менее, Алексей, для которого Ливия стала 196-й страной в списке путешествий, смог туда попасть без проблем.

— Еще недавно ситуация в Ливии была напряженной, и туризм казался немыслимым. Однако к моменту поездки обстановка стабилизировалась. Были сомнения относительно прохождения границы, но все вопросы были успешно решены. На группу из 14 человек выделили 74-местный двухэтажный автобус и личного гида. Важно отметить, что для обеспечения безопасности туристов, желающих посетить страну, требуется сопровождение охраны, — рассказывает Алексей.

Чтобы въехать в Ливию, понадобится путевка — без нее пока что никак, туризм только организованный, дикарем путешествовать не получится. Стоит путевка около 100 тысяч рублей на человека. Плюс виза — она обойдется в 60 долларов (около 4700 рублей). Жить предлагают в гостиницах — 4* в столице, 3* в провинции. Там же вас обеспечат завтраком. Перелет Стамбул — Триполи — Стамбул оплачивается дополнительно — это еще около 35 тысяч рублей.

«Особая атмосфера»

Сразу по прибытии в аэропорт группа отправилась на экскурсию в сердце столицы.

— Погода в самый раз для сибиряков, главное, нет уже сорокоградусной жары, как летом. Африка всё-таки, — добавил Котельников.

Первым пунктом программы стала Медина Триполи — исторический центр ливийской столицы.

— Медина Триполи — древний город-крепость, чья история уходит корнями в римские времена. Его внушительные стены, изначально возведенные для защиты от внутренних угроз, на протяжении веков выдерживали многочисленные нападения, — рассказывает турист.

В Медине Триполи, как и в любом другом старинном городе, царит особая неповторимая атмосфера.

Старый арабский город пропитан колоритом типичного Арабского Востока Источник: Алексей Котельников

— Главная достопримечательность и визитная карточка Триполи — Арка императора Марка Аврелия. Ее величественные мраморные фасады позволяют перенестись на 19 веков назад. Это один из древнейших городов мира, хранящий следы цивилизаций Египта, Финикии, Карфагена, Греции, Византии и Рима, — вдохновленно продолжает путешественник.

Старый город пропитан духом типичного Арабского Востока.

— Узкие извилистые улочки, невысокие дома с внутренними двориками, многочисленные мечети — все это создает неповторимый колорит. Оживление, шум и суета, чередование мастерских, жилых домов и магазинчиков, — восхищается Алексей.

«Музей под открытым небом»

Одним из самых ярких впечатлений для Алексея стало посещение Лептис-Магны — древнего финикийского города, достигшего своего расцвета во времена Римской империи.

— Сегодня это место представляет собой грандиозный музей под открытым небом. Здесь можно увидеть величественные руины некогда процветающей площади с колоннадами, храмами и базиликами. Впечатляет прекрасно сохранившийся театр, способный вместить тысячи зрителей, с его амфитеатром и мощными стенами, — говорит он.

А еще древние термы — с остатками бассейнов, парильных помещений, древних писсуаров и фрагментами изысканных мозаичных полов. Все это выглядит так, что посещение Лептис-Магны превращается в «настоящее путешествие во времени».

— Прогуливаясь по древним улицам, восхищаясь величием сооружений и вглядываясь в тончайшие детали мозаик, можно ощутить дыхание веков и представить себе жизнь людей, населявших этот город тысячи лет назад. К счастью для будущих поколений, после упадка, начавшегося в IV веке нашей эры, город был погребен под песками, что позволило сохранить его. Сегодня Лептис-Магна по праву признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, — рассказал путешественник.

«Древняя камера хранения»

Еще одним значимым местом в путешествии нашего туриста стал Каср аль-Хадж. На первый взгляд сооружение напоминает древнюю крепость с мощными воротами, способную укрыть жителей от вражеских набегов. Однако истинное предназначение этого места гораздо глубже и интереснее.

— Каср аль-Хадж, построенный, по мнению историков, в XII веке, служил не просто убежищем, а своего рода гигантской камерой хранения. Это сооружение активно использовали паломники, отправлявшиеся в долгий изнурительный путь к святым местам, они оставляли здесь свои лишние вещи. Но со временем, когда климат менялся и пустыня постепенно наступала, Каср аль-Хадж приобрел новое значение. В условиях нарастающей жары люди стали использовать его для хранения продуктов, — объясняет Алексей.

В архитектуре сооружения есть интересные особенности: в нижнем ряду насчитывается 30 кладовых, что соответствует количеству разделов Корана. Всего кладовых 114 — именно столько сур насчитывается в священной книге мусульман.

— Люди пользовались своими отсеками, ежегодно внося плату хозяину хранилища. Сколько семей сменилось за долгую историю Каср аль-Хаджа, трудно даже представить, ведь точная дата его основания, как и многих древних сооружений, окутана тайной, — говорит путешественник.

Гастрономические реалии и отношение к туристам

Кулинарные изыски Ливии, по словам Алексея, оказались «терпимыми». Местные заведения предлагают стандартный набор блюд: рыбу, говядину, курицу или баранину, зачастую с рисом в качестве гарнира.

Однако цены его приятно удивили.

— Стоимость бензина в Ливии, пожалуй, самая низкая в мире — всего 1 евро за 50 литров. Продукты питания также оказались на 30–50% дешевле, чем в России. Например, литр сока обойдется примерно в 40 рублей, а киловатт электроэнергии — всего в 4 копейки. Кубометр воды стоит около 10 рублей. Цены на мясо варьируются: баранина — около 800 рублей, говядина — 500 рублей, курица — 120 рублей. Килограмм рыбы можно приобрести за 200–500 рублей, — перечисляет турист.

Ливийцы, по наблюдениям Алексея, проявляли искреннее любопытство к туристам, с улыбкой фотографировали их.

— Чувствовалось, что они рады приезжим как дорогим гостям. После долгих лет войны, они, кажется, отвыкли от туристов и не проявляют навязчивости, не выпрашивают деньги и не предлагают ненужные услуги, — улыбается наш собеседник.

В Старом городе, помимо ливийских арабов, работают выходцы из соседних Чада, Нигера и Судана. Значительная часть торговых рядов принадлежит туркам.

По словам туриста, женщины на улицах встречались редко, в основном в отделах с украшениями или тканями. Все они были одеты в соответствии со строгими мусульманскими традициями, когда закрыты даже лица.

— Именно эти традиции стали причиной того, что туристам редко удавалось посетить мечети. Очень часто сталкивались с отказами: то мечеть на реставрации, то закрыта, то на ремонте, то женщинам нельзя, то еще что-нибудь, из-за чего нам точно туда не попасть, — предупреждает Алексей.

Несмотря на опасения, связанные с безопасностью, никаких проблем в путешествии не возникло.