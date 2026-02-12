Пользователи Apple рискуют лишиться своих аккаунтов: что происходит

Пользователи iPhone и прочей техники Apple столкнулись с блокировкой покупок и подписок в своих аккаунтах. В поддержке от россиян требуют документы, подтверждающие личность. Подробности о том, как вернуть аккаунт, приводит iPhones.ru.
Что случилось
В России зафиксирован уже один такой случай. Однако iPhones.ru получил многочисленные сообщения о похожих ситуациях в феврале 2026 года.
Пользователи получают уведомления о невозможности проводить покупки через аккаунт. В качестве причины указывается полное или частичное совпадение персональных данных с данными людей, находящихся в санкционных списках различных государств.
Чтобы восстановить доступ к покупкам, Apple предлагает пройти проверку личности через специальную страницу и загрузить копию паспорта или другого государственного удостоверения личности с фотографией и датой рождения.
К чему приводит блокировка
Не проходят покупки App Store;
не продлеваются подписки, так как оплата не списывается;
любой платеж, который проходит через аккаунт Apple, упирается в это ограничение.
Издание отмечает, что такие ситуации чаще всего случаются из-за автоматических проверок по базам санкционных лиц. Совпадение может возникнуть не только по полному имени, но и из-за особенностей транслитерации или частичного соответствия данных.
Как восстановить доступ к покупкам
Чтобы восстановить доступ, пользователям нужно пройти процедуру подтверждения личности. Но стоит учитывать, что резкие изменения данных в аккаунте могут привести к дополнительным проверкам и усложнить процесс. Лучше всего сделать всё так, как хочет Apple, а также зафиксировать все изменения и при необходимости показать поддержке.
Пошаговая инструкция разблокировки аккаунта
Сделайте свежую резервную копию iPhone в iCloud, либо на компьютер.
Откройте ссылку из уведомления о блокировке вручную, чтобы не ошибиться.
Войдите в аккаунт Apple и следуйте шагам подтверждения личности.
Подготовьте документ государственного образца с фотографией и видимой датой рождения. Система просит именно это.
Загрузите документ и дождитесь результата. Сохраните номер обращения или подтверждение отправки, если оно отображается.
Если после отправки документов покупки не восстановились, обратитесь в поддержку Apple и приложите скрин уведомления и факт, что документы уже загружены.
Чего точно не следует делать
Не меняйте свои данные (Ф. И. О., дату рождения и регион аккаунта);
не создавайте новый аккаунт Apple для обхода ограничений;
не отправляйте документы в переписке с неизвестных адресов и не передавайте коды подтверждения третьим лицам.
