Страна и мир Пользователи Apple рискуют лишиться своих аккаунтов: что происходит

Из-за этого у россиян требуют фото паспорта

Многие не могут совершить покупки в App Store и продлить подписки

Пользователи iPhone и прочей техники Apple столкнулись с блокировкой покупок и подписок в своих аккаунтах. В поддержке от россиян требуют документы, подтверждающие личность. Подробности о том, как вернуть аккаунт, приводит iPhones.ru.

Что случилось

В России зафиксирован уже один такой случай. Однако iPhones.ru получил многочисленные сообщения о похожих ситуациях в феврале 2026 года.

Пользователи получают уведомления о невозможности проводить покупки через аккаунт. В качестве причины указывается полное или частичное совпадение персональных данных с данными людей, находящихся в санкционных списках различных государств.

Чтобы восстановить доступ к покупкам, Apple предлагает пройти проверку личности через специальную страницу и загрузить копию паспорта или другого государственного удостоверения личности с фотографией и датой рождения.

К чему приводит блокировка

  • Не проходят покупки App Store;

  • не продлеваются подписки, так как оплата не списывается;

  • любой платеж, который проходит через аккаунт Apple, упирается в это ограничение.

Издание отмечает, что такие ситуации чаще всего случаются из-за автоматических проверок по базам санкционных лиц. Совпадение может возникнуть не только по полному имени, но и из-за особенностей транслитерации или частичного соответствия данных.

Как восстановить доступ к покупкам

Чтобы восстановить доступ, пользователям нужно пройти процедуру подтверждения личности. Но стоит учитывать, что резкие изменения данных в аккаунте могут привести к дополнительным проверкам и усложнить процесс. Лучше всего сделать всё так, как хочет Apple, а также зафиксировать все изменения и при необходимости показать поддержке.

Пошаговая инструкция разблокировки аккаунта

  1. Сделайте свежую резервную копию iPhone в iCloud, либо на компьютер.

  2. Откройте ссылку из уведомления о блокировке вручную, чтобы не ошибиться.

  3. Войдите в аккаунт Apple и следуйте шагам подтверждения личности.

  4. Подготовьте документ государственного образца с фотографией и видимой датой рождения. Система просит именно это.

  5. Загрузите документ и дождитесь результата. Сохраните номер обращения или подтверждение отправки, если оно отображается.

  6. Если после отправки документов покупки не восстановились, обратитесь в поддержку Apple и приложите скрин уведомления и факт, что документы уже загружены.

Чего точно не следует делать

  • Не меняйте свои данные (Ф. И. О., дату рождения и регион аккаунта);

  • не создавайте новый аккаунт Apple для обхода ограничений;

  • не отправляйте документы в переписке с неизвестных адресов и не передавайте коды подтверждения третьим лицам.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
7
Инженер1

12 февраля, 15:23
алкоголыч расстроился?
Гость
12 февраля, 13:08
Молодые пусть думают как им дальше жить и в какой стране
