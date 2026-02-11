Страна и мир В Кремле высказались по поводу замедления Telegram

Песков считает, что не все заметят изменения

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Контакты с Telegram ведутся, но мессенджер не выполняет российское законодательство, поэтому Роскомнадзор вводит ограничения. Об этом в среду, 11 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведутся контакты с людьми из Telegram. Но если реакции не следует, соответственно, Роскомнадзор принимает меры», — сообщил представитель Кремля.

Также Песков поделился, что последствия замедления мессенджера едва ли могут быть заметными на фронте. По его словам, военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры.

«Я не специалист, эти вопросы нужно адресовать Министерству обороны… Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Пользователи испытывают проблемы с Telegram уже несколько дней. Плохо загружаются фото и видео. Роскомнадзор заявил о том, что начал замедление мессенджера из-за нарушения российского законодательства. Подробнее о причинах данного решения и предпосылках можно почитать в материале.

Федор Данилов
Корреспондент отдела «Общество»
Дмитрий Песков Telegram Замедление
poschehon

12 февраля, 06:06
почему постоянно все спрашивают что-то у Пескова? он ни разу толком ничего не сказал и не ответил
Гость
11 февраля, 18:55
Лучше б корупцию. замедляли!
