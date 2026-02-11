В Кремле высказались по поводу замедления Telegram

Контакты с Telegram ведутся, но мессенджер не выполняет российское законодательство, поэтому Роскомнадзор вводит ограничения. Об этом в среду, 11 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведутся контакты с людьми из Telegram. Но если реакции не следует, соответственно, Роскомнадзор принимает меры», — сообщил представитель Кремля.

Также Песков поделился, что последствия замедления мессенджера едва ли могут быть заметными на фронте. По его словам, военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры.

«Я не специалист, эти вопросы нужно адресовать Министерству обороны… Не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера», — сказал пресс-секретарь российского лидера.