Роскомнадзор начал ограничивать Telegram

Пользователи не могут отправить видео и сообщения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджера Telegram. О планах ведомства сообщили источник РБК в ИТ‑индустрии и два собеседника в профильных госорганах.

Согласно данным источников, Роскомнадзор намерен запустить процесс замедления уже сегодня, 10 февраля. При этом один из собеседников издания уточнил: определенные ограничительные меры в отношении Telegram уже применяются.

Проблемы с сервисом наблюдаются уже второй день Источник: Detector404

Корреспондент Городских медиа направил запрос на комментарий в ведомство. Как только ответ поступит, мы обновим новость.

На текущий момент официальные представители Роскомнадзора не давали публичных комментариев по ситуации. Также не озвучены сроки, в течение которых будут действовать вводимые меры.

Отметим, что пользователи замечают проблемы в работе Telegram уже второй день. Накануне, 9 февраля, в мессенджере возникли проблемы с отправкой фото, видео и сообщений. На следующий день проблема не исчезла.

Работу Telegram и WhatsApp* в России ограничивают с 2025 года. Так, в ноябре началась блокировка WhatsApp* из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме отметили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.

В Telegram же с лета 2025 года не работают видео- и голосовые звонки. В РКН отметили, что новые ограничения в мессенджере пока не вводят .