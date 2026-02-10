НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

4 м/c,

вос.

 757мм 29%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Привезут детей из Запорожья
Когда включат горячую воду
Страна и мир Роскомнадзор начал ограничивать Telegram

Роскомнадзор начал ограничивать Telegram

Пользователи второй день испытывают проблемы с мессенджером

1 942
Пользователи не могут отправить видео и сообщения | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПользователи не могут отправить видео и сообщения | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пользователи не могут отправить видео и сообщения

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджера Telegram. О планах ведомства сообщили источник РБК в ИТ‑индустрии и два собеседника в профильных госорганах.

Согласно данным источников, Роскомнадзор намерен запустить процесс замедления уже сегодня, 10 февраля. При этом один из собеседников издания уточнил: определенные ограничительные меры в отношении Telegram уже применяются.

Проблемы с сервисом наблюдаются уже второй день | Источник: Detector404Проблемы с сервисом наблюдаются уже второй день | Источник: Detector404

Проблемы с сервисом наблюдаются уже второй день

Источник:

Detector404

Корреспондент Городских медиа направил запрос на комментарий в ведомство. Как только ответ поступит, мы обновим новость.

На текущий момент официальные представители Роскомнадзора не давали публичных комментариев по ситуации. Также не озвучены сроки, в течение которых будут действовать вводимые меры.

Отметим, что пользователи замечают проблемы в работе Telegram уже второй день. Накануне, 9 февраля, в мессенджере возникли проблемы с отправкой фото, видео и сообщений. На следующий день проблема не исчезла.

Работу Telegram и WhatsApp* в России ограничивают с 2025 года. Так, в ноябре началась блокировка WhatsApp* из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме отметили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.

В Telegram же с лета 2025 года не работают видео- и голосовые звонки. В РКН отметили, что новые ограничения в мессенджере пока не вводят.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Telegram Роскомнадзор Ограничение Замедление
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY7
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
Гость
10 февраля, 13:53
Народных волнений, протестов, возмущнеий не видно, значит можно делать всё что хочешь и дальше. Народ не против, народу нравится.
Гость
10 февраля, 13:26
какая удобная страна для герантократии
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Рекомендуем