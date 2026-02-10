«В каком мире ты живешь?» Тодоренко чуть не убила человека, чтобы доказать, что аллергии не бывает

«В каком мире ты живешь?» Тодоренко чуть не убила человека, чтобы доказать, что аллергии не бывает

Теперь блогершу хотят отменить

Регина Тодоренко отравила человека — теперь ее хотят отменить

В кафе и ресторанах посетителей обычно спрашивают, есть ли у них аллергия на те или иные продукты, чтобы гостям не пришлось вызывать скорую. Но некоторые люди считают, что аллергии не существует. Звание предводителя племени антиаллергиков на этот раз достается жене Влада Топалова Регине Тодоренко. Она сама рассказала, как чуть не убила человека, чтобы доказать, что аллергия это выдумка.

На шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» (18+) Тодоренко вспомнила, как однажды навещала знакомого, у которого была аллергия на мед. Считая, что все болезни — это не больше чем психосоматика, Регина решила доказать это своему собеседнику и, не предупредив его, добавила ему в чай мед. Она была убеждена: если не сказать человеку о добавке, то и реакции не будет.

— Я заварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: «Попей чай». Он говорит: «О, вкусный какой, хороший». Я потом приехала, а он присылает мне фотографию — у него отек Квинке, и он такой: «Ты что, положила в чай мед?», — смеясь, рассказала Тодоренко.

В Сети юмора Регины Тодоренко не оценили. Блогер под ником dazzyvr, у которой не так давно развились перекрестные пищевые аллергии и она «познала всю боль жизни аллергика», не увидела в этой ситуации ничего смешного.

— Отек Квинке — это мой страшный сон, — говорит девушка. — Потому что я боюсь оказаться в ситуации, где я не смогу оказать себе помощь или не смогу позвать на помощь. Это страшно. Я легко могу представить ситуацию, в которой ты не додумаешься спросить у человека, есть ли у него аллергические реакции, если ты сам не страдаешь от аллергии. Это вообще не то, о чем ты думаешь. Но когда ты знаешь, что у человека есть аллергия, и намеренно добавляешь ему в мед чай. В попытке что — доказать свою мнимую правоту по такому идиотическому поводу? В каком мире ты живешь, где важность собственной правоты, очень сомнительной правоты, стоит выше чужой безопасности, чужого здоровья?

Впрочем, для самой Тодоренко тот случай вряд ли стал уроком. Недавно она рассказывала у себя в блоге, как ее трехлетнему сыну Мирославу внезапно стало плохо на Бали, когда она с детьми ехала на съемки.

— Просыпается Мир, он трет свои сладкие голубые глазки так сильно, что меня это начинает настораживать, — рассказала Регина. — Снова трет и говорит, что у него болит живот. Я прошу убрать ручки, обхватываю его голову и вижу, как за секунды он отекает: нос, глаза, лоб — все распирает изнутри!

Необходимых лекарств у Регины с собой не оказалось, аптек по дороге тоже не было. Только через полчаса, добравшись до съемочной площадки, Тодоренко передала ребенка врачу. Тот диагностировал у мальчика сильную аллергию на укус насекомого и дал необходимые лекарства. Вскоре состояние ребенка улучшилось.

Тогда подписчики посоветовали Тодоренко оставлять детей с няней, а не таскать по съемкам, но Регина остро отреагировала на эти советы.

— Когда вы пишете гадости другой маме — вы не делаете жизнь детей безопаснее. Вы просто добавляете еще одну трещину туда, где и так очень хрупко, — отрезала Тодоренко. — Если внутри есть слова поддержки — напишите их. Если нет, то иногда лучший выбор взрослого человека — промолчать.

Илья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Регина Тодоренко Аллергия Мед Мать Здоровье
Комментарии
11
Гость
10 февраля, 12:29
Да нет за всех говорть не надо, есть среди них и умные, например певица и композитор бузова.
Гость
10 февраля, 12:50
Тодоренко "блеснула" не только умом, но и безответственностью с безразличием. Смешно ей. Хотелось бы посмотреть как смеется она, когда серьезные проблемы со здоровьем и от тебя ничего не зависит.
