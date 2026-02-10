Людей стали задерживать за фото на улице: что происходит

В последнее время людей начали задерживать за съемку обычных городских домов. Такая практика связана с действиями злоумышленников. Они обманывают жертв, чтобы использовать фото в своих целях. Об этом рассказал Альберт Халеян — адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» и медиатор при Московской торгово‑промышленной палате. Разбираемся в проблеме.
По словам Альберта Халеяна, закон по‑прежнему разрешает снимать в общественных местах. Если вы стоите на тротуаре и фотографируете фасад дома, вы ничего не нарушаете. А вот в случае, если вас кто-то об этом попросил, следует быть осторожнее.
«Участились случаи, когда людей используют „втемную“. Например, незнакомец в интернете предлагает легкие деньги за несколько снимков, человек считает, что просто подрабатывает, однако такие фотографии могут быть использованы для далеко не безобидных целей», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В судебной практике даже есть уголовные дела, где обычные снимки, сделанные по чьей‑то просьбе, потом использовались в сомнительных схемах, пояснил адвокат. Поэтому, если полиция получает сигнал о подозрительной съемке, она обязана разобраться: зачем человек фотографировал, что именно снимал и с какой целью.
Что делать при задержании
Если вы оказались в такой ситуации, главное — не паниковать. Объясните спокойно и внятно, что снимали просто для себя: например, для личного альбома или блога о городской архитектуре.
«Задержание — это не арест, а кратковременное ограничение свободы для установления личности и выяснения обстоятельств», — пояснил адвокат.
При задержании обязательно составляется протокол, где указываются:
время и место;
основание для задержания;
данные сотрудников.
Гражданина обязаны ознакомить с протоколом и разъяснить его права, включая:
право на адвоката;
право не свидетельствовать против себя.
«Спокойно, но твердо требуйте соблюдения этих правил», — посоветовал Альберт Халеян.
Еще один частый вопрос: могут ли полицейские просто взять ваш телефон и посмотреть, что там в галерее или в мессенджерах? Нет, не могут. Изъять устройство вправе только в рамках возбужденного уголовного дела, и то через специальную процедуру с понятыми и протоколом, объяснил Халеян.
Снимать в общественных местах по‑прежнему можно, но с небольшой оговоркой. Самый главный совет эксперта: никогда не соглашайтесь делать фотографии по просьбе малознакомых или анонимных людей. Даже если предложение выглядит совершенно безобидным, последствия могут оказаться совсем не такими, как вы ожидаете.