Страна и мир Людей стали задерживать за фото на улице: что происходит

Рассказываем, за что именно можно попасть в полицию

Из-за фото могут даже завести уголовное дело

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В последнее время людей начали задерживать за съемку обычных городских домов. Такая практика связана с действиями злоумышленников. Они обманывают жертв, чтобы использовать фото в своих целях. Об этом рассказал Альберт Халеян — адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» и медиатор при Московской торгово‑промышленной палате. Разбираемся в проблеме.

По словам Альберта Халеяна, закон по‑прежнему разрешает снимать в общественных местах. Если вы стоите на тротуаре и фотографируете фасад дома, вы ничего не нарушаете. А вот в случае, если вас кто-то об этом попросил, следует быть осторожнее.

«Участились случаи, когда людей используют „втемную“. Например, незнакомец в интернете предлагает легкие деньги за несколько снимков, человек считает, что просто подрабатывает, однако такие фотографии могут быть использованы для далеко не безобидных целей», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В судебной практике даже есть уголовные дела, где обычные снимки, сделанные по чьей‑то просьбе, потом использовались в сомнительных схемах, пояснил адвокат. Поэтому, если полиция получает сигнал о подозрительной съемке, она обязана разобраться: зачем человек фотографировал, что именно снимал и с какой целью.

Что делать при задержании

Если вы оказались в такой ситуации, главное — не паниковать. Объясните спокойно и внятно, что снимали просто для себя: например, для личного альбома или блога о городской архитектуре.

«Задержание — это не арест, а кратковременное ограничение свободы для установления личности и выяснения обстоятельств», — пояснил адвокат.

При задержании обязательно составляется протокол, где указываются:

  • время и место;

  • основание для задержания;

  • данные сотрудников.

Гражданина обязаны ознакомить с протоколом и разъяснить его права, включая:

  • право на адвоката;

  • право не свидетельствовать против себя.

«Спокойно, но твердо требуйте соблюдения этих правил», — посоветовал Альберт Халеян.

Еще один частый вопрос: могут ли полицейские просто взять ваш телефон и посмотреть, что там в галерее или в мессенджерах? Нет, не могут. Изъять устройство вправе только в рамках возбужденного уголовного дела, и то через специальную процедуру с понятыми и протоколом, объяснил Халеян.

Снимать в общественных местах по‑прежнему можно, но с небольшой оговоркой. Самый главный совет эксперта: никогда не соглашайтесь делать фотографии по просьбе малознакомых или анонимных людей. Даже если предложение выглядит совершенно безобидным, последствия могут оказаться совсем не такими, как вы ожидаете.

Дарья Пирогова
Гость
10 февраля, 08:14
Ну когда хоть опять начнут сажать за причёски?!!!
Гость
10 февраля, 08:09
за лайки, за фоточки а за учащённое дыхание, ведь не спроста часто дышит , не иначе затевает что-то против Его Превосходительства
