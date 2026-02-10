Людей стали задерживать за фото на улице: что происходит

В последнее время людей начали задерживать за съемку обычных городских домов. Такая практика связана с действиями злоумышленников. Они обманывают жертв, чтобы использовать фото в своих целях. Об этом рассказал Альберт Халеян — адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» и медиатор при Московской торгово‑промышленной палате. Разбираемся в проблеме.

По словам Альберта Халеяна, закон по‑прежнему разрешает снимать в общественных местах. Если вы стоите на тротуаре и фотографируете фасад дома, вы ничего не нарушаете. А вот в случае, если вас кто-то об этом попросил, следует быть осторожнее.

«Участились случаи, когда людей используют „втемную“. Например, незнакомец в интернете предлагает легкие деньги за несколько снимков, человек считает, что просто подрабатывает, однако такие фотографии могут быть использованы для далеко не безобидных целей», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В судебной практике даже есть уголовные дела, где обычные снимки, сделанные по чьей‑то просьбе, потом использовались в сомнительных схемах, пояснил адвокат. Поэтому, если полиция получает сигнал о подозрительной съемке, она обязана разобраться: зачем человек фотографировал, что именно снимал и с какой целью.

Что делать при задержании

Если вы оказались в такой ситуации, главное — не паниковать. Объясните спокойно и внятно, что снимали просто для себя: например, для личного альбома или блога о городской архитектуре.

« Задержание — это не арест , а кратковременное ограничение свободы для установления личности и выяснения обстоятельств», — пояснил адвокат.

При задержании обязательно составляется протокол, где указываются:

время и место;

основание для задержания;

данные сотрудников.

Гражданина обязаны ознакомить с протоколом и разъяснить его права, включая:

право на адвоката;

право не свидетельствовать против себя.

«Спокойно, но твердо требуйте соблюдения этих правил», — посоветовал Альберт Халеян.

Еще один частый вопрос: могут ли полицейские просто взять ваш телефон и посмотреть, что там в галерее или в мессенджерах? Нет, не могут. Изъять устройство вправе только в рамках возбужденного уголовного дела, и то через специальную процедуру с понятыми и протоколом, объяснил Халеян.