Тысячи российских туристов застряли на Кубе. Что там случилось?

Несколько тысяч российских туристов застряли на Кубе из-за острого дефицита топлива. В девяти аэропортах страны самолеты просто нечем заправлять. К масштабным проблемам привела нефтяная блокада со стороны США. Рассказываем, что об этом известно.

Как Куба осталась без топлива?

Ситуация на Кубе начала ухудшаться после захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 11 января президент Штатов Дональд Трамп заявил, что Гавана больше не будет получать нефть и деньги от Каракаса. Уже 29 января он ввел режим чрезвычайного положения якобы из-за угрозы нацбезопасности со стороны Кубы и подписал указ, который позволяет Вашингтону вводить пошлины на товары из государств, которые поставляют нефть на Кубу.

Глава МИД островного государства Бруно Родригес Паррилья заявил, что эти меры угрожают стране «полной блокадой поставок топлива».

В понедельник, 9 февраля, Мексика заявила, что временно прекратила поставки нефти на Кубу. Президент страны Клаудия Шейнбаум добавила, что страна продолжит оказывать острову гуманитарную помощь.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию на Кубе критической.

«Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути. Решение этих проблем, по крайней мере, оказание посильной помощи», — приводит его слова РБК.

Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в разговоре с «Россия 1» отметил, что на острове сложная энергетическая и продовольственная ситуация. По его словам, электроэнергия в стране отключается на длительное время, на автозаправках выстраиваются огромные очереди, а с 10 февраля приостанавливается заправка самолетов.

Что будет с российскими туристами?

9 февраля Куба предупредила, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов, пишет издание Efe. Международный аэропорт имени Хосе Марти в Гаване выпустил уведомление о том, что такая ситуация продлится целый месяц — до 11 марта — в девяти авиагаванях.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на Кубе находятся около 4,2–4,7 тысячи организованных российских туристов.

«Туроператоры держат связь с отелями и принимающими компаниями», — говорится в публикации.

АТОР отмечает, что часть отелей на Кубе временно приостанавливают работу и выселяют туристов. Ассоциация утверждает, что постояльцев переселяют бесплатно, как правило, в «гостиницы более высокой категории».