«Время расставит всё на свои места»: комик Нурлан Сабуров высказался о запрете въезда в Россию на 50 лет

«Время расставит всё на свои места»: комик Нурлан Сабуров высказался о запрете въезда в Россию на 50 лет

Артист поблагодарил РФ за то, что смог состояться как артист

Нурлан улетел на родину в Казахстан | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, поблагодарил страну за возможность творческого развития. Об этом он написал в своих соцсетях. Артист отметил, что «время расставит всё на свои места».

«Мой путь как стендап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию», — написал Сабуров в публикации в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Он не стал напрямую комментировать запрет на въезд, лишь добавил, что юристы «на своем уровне» займутся вопросами с «компетентными органами».

Напомним, 6 февраля артиста остановили на досмотре в московском аэропорту Внуково. Там же ему сообщили о запрете на въезд в Россию на 50 лет. Согласно официальной версии, такое решение приняли в интересах нацбезопасности страны. РИА Новости со ссылкой на силовиков пишет, что одной из причин могло стать отмывание денег через посредников. Наши коллеги из MSK1.RU выяснили, каким имуществом он владеет в России.

В подобной ситуации Нурлан Сабуров оказывается уже во второй раз. В мае 2025 года комика задерживали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Тогда его оштрафовали на 5 тысяч рублей и отпустили.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
8 февраля, 19:50
Интересно а Ваню бы выпустили так?
Гость
8 февраля, 21:44
а в телевизоре тем временем шутят о том, какие у нас родственники со стороны жены плохие и дети непутевые, а мужья/жены вообще моральные чудо вища. этот нас хотя бы уважает.
Гость
