«Время расставит всё на свои места»: комик Нурлан Сабуров высказался о запрете въезда в Россию на 50 лет

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, поблагодарил страну за возможность творческого развития. Об этом он написал в своих соцсетях. Артист отметил, что «время расставит всё на свои места».

«Мой путь как стендап-комика начался почти 15 лет назад в Екатеринбурге, а позже продолжился в Москве. За эти годы я был во множестве городов России, в некоторых по много раз. Везде меня встречали дружелюбно и тепло. Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию», — написал Сабуров в публикации в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Он не стал напрямую комментировать запрет на въезд, лишь добавил, что юристы «на своем уровне» займутся вопросами с «компетентными органами».

Напомним, 6 февраля артиста остановили на досмотре в московском аэропорту Внуково. Там же ему сообщили о запрете на въезд в Россию на 50 лет. Согласно официальной версии, такое решение приняли в интересах нацбезопасности страны. РИА Новости со ссылкой на силовиков пишет, что одной из причин могло стать отмывание денег через посредников.