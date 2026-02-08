«Она сама приехала, пешком, можно сказать»: как блогер добрался до Африки на старой «девятке» и стал популярным

Тимур Шакуров один добрался из столицы Татарстана в Африку на старом автомобиле ВАЗ‑2109. Это было еще в 2019 году, но слава в интернете пришла к нему лишь спустя шесть лет, когда он создал блог с рассказом о своем путешествии.

Весь путь занял у Тимура 30 дней, но он и не преследовал цели добраться в рекордно короткие сроки.

«Я ехал в комфортном для себя режиме и никуда не торопился. Если были какие-то красивые места, то я спокойно останавливался. Если мне нужно было покушать, или отдохнуть, или заправиться, делал такие остановки», — сказал Шакуров.

На свое путешествие блогер потратил 2 тысячи долларов. По сегодняшнему курсу — это примерно 155,8 тысячи рублей. Чтобы уложиться в бюджет, Тимур ночевал в специальной палатке на крыше собственного автомобиля, а деньги тратил в основном на еду и топливо.

Возвращаться на машине обратно Тимур изначально не планировал, поэтому оставил свою «девятку» в аэропорту в Марокко. Там ее и обнаружил один из подписчиков спустя шесть лет. Теперь 38-летний блогер намерен вернуть свою «ласточку» и отправиться на ней покорять Америку. Но для начала ее нужно выкупить со штрафстоянки.