«Нужно очень много денег». Россиянка рассказала об отдыхе в самой маленькой арабской стране и концерте Linkin Park

Нижегородка рассказала об отпуска в Бахрейне Источник: предоставлено героиней материала

Наташа Барбариска — блогер из Нижнего Новгорода — провела небольшой отпуск на Ближнем Востоке. Девушка на пять дней отправилась в самое маленькое арабское государство — Бахрейн, который занимает всего один островок в Персидском заливе.

Какие впечатления остались у девушки от поездки и сколько стоило такое удовольствие — читайте в материале NN.RU.

Источник: Городские медиа

Концерт, картинг и объект ЮНЕСКО

До Бахрейна Наташа добиралась шесть часов самолетом из Москвы. Все ради долгожданного концерта рок-группы Linkin Park — девушка ее обожает. А после она решила провести на Ближнем Востоке еще несколько дней.

Туристка сняла апартаменты на 26-м этаже небоскреба — вид на Персидский залив оттуда открывался просто роскошный. Аренда обошлась относительно бюджетно — всего 20 тысяч рублей за пять дней. Да и концерт вышел недорого — 4500 рублей. Это гораздо дешевле, чем многие выступления российских звезд не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде. И дешевле, чем выступления Linkin Park в других странах: на предстоящие концерты билеты стартуют уже от 7300 рублей. А в прошлом году на концерт группы в Европе можно было попасть не меньше, чем за 9000.

Небоскреб, в котором остановилась Наташа Источник: предоставлено героиней материала

Вид из панорамных окон невероятный Источник: предоставлено героиней материала

Шоу проходило посреди пустыни Сахир, в Амфитеатре аль-Дана. В день концерта пустынно здесь совсем не было — на первый концерт Linkin Park в рамках From Zero World Tour собрались десятки тысяч людей.

По дороге на шоу можно было встретить несколько специально подготовленных для автомобилистов указателей с подсказками, как попасть на выступление. О комфорте уже добравшихся до точки гостей тоже позаботились. Например, от парковки до самой концертной площадки работал бесплатный трансфер.

Наташа на концерте Источник: предоставлено героиней материала

Билет обошелся в 4,5 тысячи рублей Источник: предоставлено героиней материала

— Звук был отличный. Лучший концерт в моей жизни! Мы к нему стремились, мы для него сделали очень много — подготовка и реализация. Не скажу, что всё было трудно. Просто нужно знать лазейки с зарубежными картами и не бояться иностранных сайтов. Для опытных туристов это плевое дело, а вот для новичков страх.

Но я уверяю, что улететь в другую страну на концерт — это про счастье через волнение! Поэтому слезы текли прямо с первых минут песен, так как ты осознаешь в моменте, что так много для этого сделал. Это сумасшедшее чувство, его трудно объяснить, — поделилась Наташа.

Наташа сняла ролик с финальной сценой «Трансформеров» (12+), где играет трек Linkin Park Источник: предоставлено героиней материала

Путешествие не ограничилось одним только концертом. Но остальные развлечения были далеко не такими бюджетными. Например, картинг на гоночной трассе международного уровня, который здесь очень популярен. 15 минут драйвовой поездки по трассе в пустыне под лучами палящего солнца обошлись девушке в 5500 рублей.

Покататься здесь — дорогое удовольствие Источник: предоставлено героиней материала

Поездка продлилась 15 минут Источник: предоставлено героиней материала

— Бахрейн для нас был скучноват, а чтобы тут развлекаться, нужно иметь много денег. Мы взяли двойной карт, чтобы покататься вдвоем. Было прикольно, но я бы еще попробовала отдельный. А так мы были медленнее, но, несмотря на это, обгоняли других участников. И нельзя было брать с собой телефон, но я не могла не заснять!

Суммарно это удовольствие обошлось нам в 12 тысяч рублей с учетом пяти тысяч, потраченных на такси, — потому что до картинга надо еще добраться, он находится за городом — и перекусом в «Макдоналдсе», — рассказывает путешественница.

Суммарно это удовольствие обошлось на двоих в 12 тысяч рублей Источник: предоставлено героиней материала

Еще девушка побывала в древней крепости Калат-аль-Бахрейн — это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетить форт можно бесплатно. На сегодняшний день раскопано около четверти поверхности сооружения и обнаружено много построек — от жилых домов до религиозных зданий. Все они представляют большую историческую ценность.

Форт Калат-аль-Бахрейн Источник: предоставлено героиней материала

Дорогой Бахрейн: сколько стоит съездить на концерт за границу

Ради любопытства Наташа даже рассчитала сумму, которую пришлось бы потратить на поездку из Нижнего в Бахрейн только на концерт, если бы она остановилась здесь на два дня. В своих расчетах девушка учла всё, включая билеты на аэроэкспресс в Москве до аэропорта. Получилось 85 850 рублей.

Наташа говорит, что погода в Бахрейне непривычная: солнце вроде печет, но из-за ветра весьма прохладно Источник: предоставлено героиней материала

Самая дорогая статья расходов — билеты из Москвы в Бахрейн, они обошлись в 30 тысяч рублей. Обратная дорога несколько дешевле: билет на самолет из Бахрейна в Дубай за три тысячи рублей и из ОАЭ в Москву за 13 тысяч рублей. На рестораны и прочие расходы, не учитывая, например, довольно серьезные — как 3500 рублей на такси до концертной площадки — девушка выделила 10 тысяч рублей.

Наташа в городе Манама — это столица Бахрейна Источник: предоставлено героиней материала

Бахрейнский всемирный торговый центр Источник: предоставлено героиней материала

А если говорить про траты уже на месте, то в Бахрейне есть своя валюта — динар. Чтобы перевести цены в рубли, надо умножить стоимость на 220. Например, одна коробка яиц стоит 1 динар, то есть 220 рублей. Для обычного российского туриста это недешево.

Ужин в ресторане с салатом, горячим и напитком может легко обойтись в 3500 рублей. А вот фастфуд — штука недорогая. В том же «Макдональдсе» сет с большим бургером, картошкой и колой обойдется примерно в 470 рублей, а «Хэппи мил» — в 300.

Деньги в Бахрейне Источник: предоставлено героиней материала