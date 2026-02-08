«Нужно очень много денег». Россиянка рассказала об отдыхе в самой маленькой арабской стране и концерте Linkin Park

Наташа Барбариска — блогер из Нижнего Новгорода — провела небольшой отпуск на Ближнем Востоке. Девушка на пять дней отправилась в самое маленькое арабское государство — Бахрейн, который занимает всего один островок в Персидском заливе.
Концерт, картинг и объект ЮНЕСКО
До Бахрейна Наташа добиралась шесть часов самолетом из Москвы. Все ради долгожданного концерта рок-группы Linkin Park — девушка ее обожает. А после она решила провести на Ближнем Востоке еще несколько дней.
Туристка сняла апартаменты на 26-м этаже небоскреба — вид на Персидский залив оттуда открывался просто роскошный. Аренда обошлась относительно бюджетно — всего 20 тысяч рублей за пять дней. Да и концерт вышел недорого — 4500 рублей. Это гораздо дешевле, чем многие выступления российских звезд не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде. И дешевле, чем выступления Linkin Park в других странах: на предстоящие концерты билеты стартуют уже от 7300 рублей. А в прошлом году на концерт группы в Европе можно было попасть не меньше, чем за 9000.
Шоу проходило посреди пустыни Сахир, в Амфитеатре аль-Дана. В день концерта пустынно здесь совсем не было — на первый концерт Linkin Park в рамках From Zero World Tour собрались десятки тысяч людей.
По дороге на шоу можно было встретить несколько специально подготовленных для автомобилистов указателей с подсказками, как попасть на выступление. О комфорте уже добравшихся до точки гостей тоже позаботились. Например, от парковки до самой концертной площадки работал бесплатный трансфер.
— Звук был отличный. Лучший концерт в моей жизни! Мы к нему стремились, мы для него сделали очень много — подготовка и реализация. Не скажу, что всё было трудно. Просто нужно знать лазейки с зарубежными картами и не бояться иностранных сайтов. Для опытных туристов это плевое дело, а вот для новичков страх.
Но я уверяю, что улететь в другую страну на концерт — это про счастье через волнение! Поэтому слезы текли прямо с первых минут песен, так как ты осознаешь в моменте, что так много для этого сделал. Это сумасшедшее чувство, его трудно объяснить, — поделилась Наташа.
Путешествие не ограничилось одним только концертом. Но остальные развлечения были далеко не такими бюджетными. Например, картинг на гоночной трассе международного уровня, который здесь очень популярен. 15 минут драйвовой поездки по трассе в пустыне под лучами палящего солнца обошлись девушке в 5500 рублей.
— Бахрейн для нас был скучноват, а чтобы тут развлекаться, нужно иметь много денег. Мы взяли двойной карт, чтобы покататься вдвоем. Было прикольно, но я бы еще попробовала отдельный. А так мы были медленнее, но, несмотря на это, обгоняли других участников. И нельзя было брать с собой телефон, но я не могла не заснять!
Суммарно это удовольствие обошлось нам в 12 тысяч рублей с учетом пяти тысяч, потраченных на такси, — потому что до картинга надо еще добраться, он находится за городом — и перекусом в «Макдоналдсе», — рассказывает путешественница.
Еще девушка побывала в древней крепости Калат-аль-Бахрейн — это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетить форт можно бесплатно. На сегодняшний день раскопано около четверти поверхности сооружения и обнаружено много построек — от жилых домов до религиозных зданий. Все они представляют большую историческую ценность.
Дорогой Бахрейн: сколько стоит съездить на концерт за границу
Ради любопытства Наташа даже рассчитала сумму, которую пришлось бы потратить на поездку из Нижнего в Бахрейн только на концерт, если бы она остановилась здесь на два дня. В своих расчетах девушка учла всё, включая билеты на аэроэкспресс в Москве до аэропорта. Получилось 85 850 рублей.
Самая дорогая статья расходов — билеты из Москвы в Бахрейн, они обошлись в 30 тысяч рублей. Обратная дорога несколько дешевле: билет на самолет из Бахрейна в Дубай за три тысячи рублей и из ОАЭ в Москву за 13 тысяч рублей. На рестораны и прочие расходы, не учитывая, например, довольно серьезные — как 3500 рублей на такси до концертной площадки — девушка выделила 10 тысяч рублей.
А если говорить про траты уже на месте, то в Бахрейне есть своя валюта — динар. Чтобы перевести цены в рубли, надо умножить стоимость на 220. Например, одна коробка яиц стоит 1 динар, то есть 220 рублей. Для обычного российского туриста это недешево.
Ужин в ресторане с салатом, горячим и напитком может легко обойтись в 3500 рублей. А вот фастфуд — штука недорогая. В том же «Макдональдсе» сет с большим бургером, картошкой и колой обойдется примерно в 470 рублей, а «Хэппи мил» — в 300.
Отпуск в Бахрейне действительно может обойтись очень дорого — если душа требует и хлеба, и зрелищ. Но если завернуть сюда, например, из соседнего Дубая на пару дней, чтобы просто познакомиться с карликовым государством, — получится относительно бюджетная и насыщенная программа.