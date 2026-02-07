Правительство бесплатно раздаст квартиры: кому повезет. Новости 7 февраля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 февраля.
В России мошенники под видом курьеров с подарком выманивают личные данные
В России появилась новая схема телефонного мошенничества, при которой преступники под видом курьеров выманивают у людей личные данные. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленники звонят и сообщают о доставке подарка по случаю дня рождения, не называя отправителя. Затем они передают «код посылки» и просят назвать его для сверки. На самом деле этот код нужен для получения доступа к личным данным и аккаунтам жертвы.
Ранее мошенники уже использовали похожие схемы, представляясь курьерами с цветами или заказами из интернет-магазинов.
Как недосып ведет к набору веса и тяге к сладкому
Регулярный недосып может быть прямой причиной набора лишнего веса и усиления тяги к нездоровой пище. Об этом рассказал тренер-нутрициолог Юрий Брабечан.
Специалист пояснил, что, когда человек спит по 4–6 часов вместо необходимых 7–9, организм воспринимает это как стресс. Это приводит к изменению гормонального фона: растет уровень гормонов голода и падает уровень гормонов сытости. Уставший мозг требует быстрой энергии, из-за чего усиливается тяга к сладкому, выпечке и фастфуду.
Кроме того, при хроническом недосыпе снижается общая физическая активность, пропадают силы на тренировки, а также происходит задержка жидкости в организме, что может добавлять 1–2 кг на весах. Со временем на фоне постоянного стресса и повышенного аппетита начинается активное отложение жира.
Для нормализации сна эксперт в беседе с «Газетой.Ru» дал несколько советов.
Ложиться спать в одно и то же время, выделяя на сон 7–9 часов.
За 40–60 минут до сна минимизировать использование гаджетов (синий свет нарушает выработку мелатонина).
Ужинать за 2–3 часа до сна, а кофе пить только до 15–16 часов дня.
Отказаться от интенсивных вечерних тренировок.
В салоне красоты во Франции взорвали гранату
Во французском городе Гренобле произошел взрыв гранаты в салоне красоты, в результате чего пострадали шесть человек, среди которых был пятилетний ребенок. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники в полиции.
Инцидент произошел в центре города. По данным полиции, мужчина бросил взрывное устройство в салон, что привело к разрушению витрины и легким ранениям у находившихся внутри людей. Сообщник нападавшего снимал происходящее на видео.
По предварительной версии прокуратуры, граната предназначалась не для убийства, а для запугивания. Правоохранительные органы начали расследование.
В петербургской больнице раскрыли схему незаконной продажи органов из морга
В Санкт-Петербурге раскрыта незаконная схема торговли биоматериалами из морга Александровской больницы. Как сообщает СК России, руководство медучреждения за деньги передавало органы умерших в частную клинику.
По данным следствия, учредитель фирмы уговорил медика предоставлять ему невостребованные тела для изъятия внутренних органов и костных тканей. За это заведующий ежемесячно получал от взяткодателя не менее 500 тысяч рублей. СК совместно с экономической полицией провели обыски и изъяли части тел. Заведующему вменяют превышение полномочий и получение взятки, учредителю — дачу взятки и подстрекательство.
В Египте при обрушении стены монастыря погибли четверо детей
В результате обрушения стены в монастыре в египетской провинции Минье погибли четверо детей, еще двое получили ранения. Об этом сообщает египетская газета Al-Masry Al-Youm.
Сообщение было опубликовано изданием в соцсети Facebook. На кадрах с места происшествия видны обломки кирпичной стены в пустынной местности.
Взрыв в Люберцах
В подмосковном округе Люберцы взорвалась петарда.
На записи видно, что мальчик стоит у мусорных баков, что-то держит в руках и бросает в сторону. Петарда взрывается возле него, и подросток убегает. Судя по его движениям, он сам и поджег пиротехнику.
16-летний подросток пострадал. По данным Следственного комитета региона, он лишился фаланги большого пальца. СК возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК).
Как выяснили следователи, подросток нашел петарду и взял с собой, «впоследствии петарда разорвалась в его руках».
Самолет разбился у побережья Южной Австралии
У побережья Южной Австралии разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает издание PerthNow.
Катастрофа произошла 6 февраля в 16:20 по местному времени в заливе недалеко от города Гулуа-Саут. Инцидент произошел на глазах сотен отдыхающих на пляже. На борту находились три человека — пилот и два пассажира. Никто не выжил.
Согласно данным полиции, погибшими являются 57-летний пилот из Морфетт-Вейла, а также 18-летний и 19-летний пассажиры из Фрилинга и Пасадены. Обломки самолета уже доставлены на берег.
На месте происшествия работают следователи Австралийского бюро безопасности транспорта, которые устанавливают причину крушения.
Почему банк может отказать в выдаче вклада
Вкладчикам могут отказать в выдаче средств с их собственного счета на законных основаниях. Причины часто связаны с действиями самого клиента, рассказала в беседе с агентством «Прайм» куратор правового сопровождения сделок Русудани Закарая.
Основные причины отказа банка:
арест счета по решению суда;
блокировка при подозрении в отмывании денег;
вклад на имя ребенка — для снятия средств требуется разрешение органов опеки.
Алгоритм для возврата заблокированных денег:
Выяснить причину отказа у сотрудников банка.
Запросить письменный отказ, если причины не объясняют устно.
Направить претензию на имя руководства кредитной организации.
Обратиться в суд, если досудебный порядок не помог.
Пять признаков поддельной квитанции за ЖКУ
В России участились случаи мошенничества с поддельными платежными документами за жилищно-коммунальные услуги. Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев в беседе с агентством «Прайм» назвал ключевые признаки, которые помогут отличить фальшивую квитанцию от настоящей.
Пять признаков поддельного платежного документа:
Незнакомый отправитель. Название и реквизиты управляющей компании (УК) должны полностью совпадать с официальными данными, которые можно проверить в государственной системе ГИС ЖКХ.
Нетипичный внешний вид. Подозрение должны вызывать непривычная бумага, низкое качество печати или отсутствие конверта.
Ошибки и несоответствия. Орфографические ошибки, опечатки в названии УК, некорректные даты или резкий, необоснованный рост суммы платежа — явные «красные флаги».
Подозрительные реквизиты. В поле получателя не должно быть физических лиц или незнакомых организаций. Также стоит насторожиться, если QR-код ведет на сомнительный ресурс.
Неверные личные данные. Необходимо тщательно сверять Ф. И. О. плательщика, лицевой счет и номер расчетного счета УК с данными из договора управления домом.
При обнаружении любого из этих признаков юрист рекомендует немедленно связаться с управляющей компанией по официальным телефонам для проверки документа.
Подросток ворвался с ножом в общежитие в Уфе
В общежитии университета в Уфе произошло ЧП. Человек, вооруженный ножом, напал на проживающих там студентов. Под подозрением в нападении оказался подросток. Полиция задержала молодого человека.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ)», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что нападавший ранил четверых студентов и полицейского. Позднее появились сообщения, что пострадавших оказалось больше. Среди них есть два сотрудника правоохранительных органов и несовершеннолетний.
При задержании подросток оказал сопротивление. Кроме того, он сам себе причинил телесное повреждение. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале рассказал, что состояние напавшего оценивается как тяжелое.
На кадрах с места ЧП видно много крови. Она на полу, стенах и в раковине. Криминалисты также изучают некий пакет возле входа в здание, пишет UFA1.RU.
Прокуратура Башкирии устанавливает обстоятельства произошедшего. Заместитель прокурора Орджоникидзевского района Уфы Артур Тимерханов выехал на место. О других подробностях UFA1.RU рассказывает в хронике.
Правительство раздаст бесплатные квартиры
Правительство России утвердило выделение более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на жилищные сертификаты в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Получить сертификаты на приобретение жилья смогут отдельные категории граждан, закрепленные федеральным законом. В их число входят чернобыльцы, вынужденные переселенцы, жители Байконура, Крайнего Севера, закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники МВД и МЧС. Главным условием является необходимость улучшения жилищных условий.
Программа реализуется в рамках государственной инициативы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и направлена на повышение доступности жилья для нуждающихся.
Достижения
