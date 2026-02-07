НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

вос.

 755мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Опасность БПЛА
Здоровье под контролем
Нашли тело в реке
Как отметить свадьбу в Ярославле
Где бродят медведи
Закроют ли роддом
«Пир на Волге» переезжает
Из-за БПЛА выбило окна
Страна и мир Пять признаков фальшивой квитанции за ЖКУ: как не заплатить мошенникам

Пять признаков фальшивой квитанции за ЖКУ: как не заплатить мошенникам

Инструкция, которая поможет найти подделку

1 105
Поводом для беспокойства может быть даже сумма | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПоводом для беспокойства может быть даже сумма | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Поводом для беспокойства может быть даже сумма

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В России участились случаи мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги. Существуют пять ключевых признаков, которые позволяют отличить фальшивый платежный документ от настоящего, сообщил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

Специалист рекомендует обращать внимание на следующие детали:

  1. Отправитель. В первую очередь необходимо точно знать, какая управляющая компания (УК) обслуживает ваш дом. Актуальные данные можно бесплатно проверить в государственной информационной системе «ГИС ЖКХ», в реестре объектов жилищного фонда. Название и реквизиты УК в квитанции должны полностью совпадать с официальными.

  2. Внешний вид. Подозрение должны вызвать непривычная бумага, низкое качество печати или тот факт, что квитанция не была запечатана в конверт. Мошенники часто надеются, что на такие мелочи жильцы не обратят внимания.

  3. Ошибки и несоответствия. Явными «красными флагами» являются орфографические ошибки, опечатки в наименовании УК или поставщика услуг, некорректные даты или период оплаты. Также серьезным поводом для сомнения является резкое, необоснованное изменение суммы платежа по сравнению с предыдущими месяцами.

  4. Подозрительные реквизиты. В поле получателя платежа не должно быть физических лиц или незнакомых организаций. Названия управляющих компаний или единых расчетных центров должны быть указаны четко и полностью. Следует настороженно отнестись и к QR-коду, ведущему на сомнительные ресурсы.

  5. Личные и банковские данные. Необходимо тщательно сверять ФИО плательщика, персональный код (лицевой счет), а также номер расчетного счета управляющей компании. Он должен строго соответствовать данным, указанным в договоре на управление домом.

При обнаружении любого из этих признаков или возникновении сомнений юрист в беседе с агентством «Прайм» настоятельно рекомендовал немедленно связаться с управляющей компанией по официальным телефонам для устранения несоответствий. Эта простая мера предосторожности позволяет защитить себя от финансовых потерь.

С марта 2026 года изменится срок оплаты за ЖКУ. Он сдвинется на пять дней — с 10-го числа каждого месяца на 15-е. Такое изменение позволит избежать просрочек и начисления пени. Также появились инициатива, согласно которой можно будет получить рассрочку на оплату отопления. Это предложение направили вице-премьеру Марату Хуснуллину.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ЖКУ Квитанция ЖКХ Мошенник Подделка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
7 февраля, 08:21
Сразу арестовать указанный счет в Банке и начать Уголовное преследование ! Судить публично, сроки отсидки чтобы впечатляли..!
Гость
7 февраля, 07:37
а чем одни мошенники отличаются от других? просто одни в законе
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Забудьте о диетах: врач-спортсмен назвал 6 ловушек, которые мешают вам сбросить вес
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Рекомендуем