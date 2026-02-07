Пять признаков фальшивой квитанции за ЖКУ: как не заплатить мошенникам

В России участились случаи мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги. Существуют пять ключевых признаков, которые позволяют отличить фальшивый платежный документ от настоящего, сообщил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.
Специалист рекомендует обращать внимание на следующие детали:
Отправитель. В первую очередь необходимо точно знать, какая управляющая компания (УК) обслуживает ваш дом. Актуальные данные можно бесплатно проверить в государственной информационной системе «ГИС ЖКХ», в реестре объектов жилищного фонда. Название и реквизиты УК в квитанции должны полностью совпадать с официальными.
Внешний вид. Подозрение должны вызвать непривычная бумага, низкое качество печати или тот факт, что квитанция не была запечатана в конверт. Мошенники часто надеются, что на такие мелочи жильцы не обратят внимания.
Ошибки и несоответствия. Явными «красными флагами» являются орфографические ошибки, опечатки в наименовании УК или поставщика услуг, некорректные даты или период оплаты. Также серьезным поводом для сомнения является резкое, необоснованное изменение суммы платежа по сравнению с предыдущими месяцами.
Подозрительные реквизиты. В поле получателя платежа не должно быть физических лиц или незнакомых организаций. Названия управляющих компаний или единых расчетных центров должны быть указаны четко и полностью. Следует настороженно отнестись и к QR-коду, ведущему на сомнительные ресурсы.
Личные и банковские данные. Необходимо тщательно сверять ФИО плательщика, персональный код (лицевой счет), а также номер расчетного счета управляющей компании. Он должен строго соответствовать данным, указанным в договоре на управление домом.
При обнаружении любого из этих признаков или возникновении сомнений юрист в беседе с агентством «Прайм» настоятельно рекомендовал немедленно связаться с управляющей компанией по официальным телефонам для устранения несоответствий. Эта простая мера предосторожности позволяет защитить себя от финансовых потерь.
С марта 2026 года изменится срок оплаты за ЖКУ. Он сдвинется на пять дней — с 10-го числа каждого месяца на 15-е. Такое изменение позволит избежать просрочек и начисления пени. Также появились инициатива, согласно которой можно будет получить рассрочку на оплату отопления. Это предложение направили вице-премьеру Марату Хуснуллину.