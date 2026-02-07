Пять признаков фальшивой квитанции за ЖКУ: как не заплатить мошенникам

Отправитель. В первую очередь необходимо точно знать, какая управляющая компания (УК) обслуживает ваш дом. Актуальные данные можно бесплатно проверить в государственной информационной системе «ГИС ЖКХ», в реестре объектов жилищного фонда. Название и реквизиты УК в квитанции должны полностью совпадать с официальными.

Внешний вид. Подозрение должны вызвать непривычная бумага, низкое качество печати или тот факт, что квитанция не была запечатана в конверт. Мошенники часто надеются, что на такие мелочи жильцы не обратят внимания.

Ошибки и несоответствия. Явными «красными флагами» являются орфографические ошибки, опечатки в наименовании УК или поставщика услуг, некорректные даты или период оплаты. Также серьезным поводом для сомнения является резкое, необоснованное изменение суммы платежа по сравнению с предыдущими месяцами.

Подозрительные реквизиты. В поле получателя платежа не должно быть физических лиц или незнакомых организаций. Названия управляющих компаний или единых расчетных центров должны быть указаны четко и полностью. Следует настороженно отнестись и к QR-коду, ведущему на сомнительные ресурсы.