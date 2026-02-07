Страна и мир Тест Вы ни за что не ответите правильно на все вопросы. Угадайте страны — сложный тест

Вы ни за что не ответите правильно на все вопросы. Угадайте страны — сложный тест

Мы их указали на карте. Может быть, так вам будет легче

Попробуйте угадать все десять стран в этом тесте

Попробуйте угадать все десять стран в этом тесте

Ну-ка, давайте проверим, насколько хорошо вы знаете географию и историю! 72.RU предлагает вам быстро пройти увлекательный тест. Правила просты: надо ответить на десять вопросов и угадать страны. Мы показали их на карте. Попробуйте достичь 100%-го результата. Получится? Вперед!

Угадай страну
1 / 10

На территории какой современной страны, по легенде, была Троянская война?

  • Греция

  • Турция

  • Ирак

  • Сербия

2 / 10

Какую страну мы отметили? Подсказка: она находится в Африке.

  • Ботсвана

  • ЮАР

  • Египет

  • Сомали

3 / 10

Это бывшая британская колония. Расположена на островах в Юго-Восточной Азии.

  • Япония

  • Таиланд

  • Сингапур

  • Малайзия

4 / 10

Давайте снова перенесемся в Африку. Что это за страна, которая, кажется, находится на экваторе, но на самом деле это не так?

  • Габон

  • Кения

  • Нигерия

  • Экваториальная Гвинея

5 / 10

Что это за страна на Балканах?

  • Северная Македония

  • Хорватия

  • Босния и Герцеговина

  • Албания

6 / 10

Что это за страна? Здесь зародилось такое направление в музыке, как регги.

  • Мексика

  • Гондурас

  • Ямайка

  • Куба

7 / 10

На территории этой современной страны находился Карфаген.

  • Марокко

  • Тунис

  • Иордания

  • Израиль

8 / 10

Что это за страна, где людей больше, чем в России?

  • Индия

  • Пакистан

  • Таиланд

  • Бангладеш

9 / 10

Ну-ка, а это что за страна?

  • Непал

  • Бутан

  • Мьянма

  • Китай

10 / 10

Назовите самую большую по площади страну в Южной Америке.

  • Боливия

  • Чили

  • Бразилия

  • Уругвай

Радик Енчу
Комментарии
4
Гость
7 февраля, 23:29
Енчу, ты на картошрофа учился что ли?
Гость
1 сентября 2024, 00:12
10/10
