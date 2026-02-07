Вы ни за что не ответите правильно на все вопросы. Угадайте страны — сложный тест

Ну-ка, давайте проверим, насколько хорошо вы знаете географию и историю! 72.RU предлагает вам быстро пройти увлекательный тест. Правила просты: надо ответить на десять вопросов и угадать страны. Мы показали их на карте. Попробуйте достичь 100%-го результата. Получится? Вперед!
На территории какой современной страны, по легенде, была Троянская война?
Греция
Турция
Ирак
Сербия
Какую страну мы отметили? Подсказка: она находится в Африке.
Ботсвана
ЮАР
Египет
Сомали
Это бывшая британская колония. Расположена на островах в Юго-Восточной Азии.
Япония
Таиланд
Сингапур
Малайзия
Давайте снова перенесемся в Африку. Что это за страна, которая, кажется, находится на экваторе, но на самом деле это не так?
Габон
Кения
Нигерия
Экваториальная Гвинея
Что это за страна на Балканах?
Северная Македония
Хорватия
Босния и Герцеговина
Албания
Что это за страна? Здесь зародилось такое направление в музыке, как регги.
Мексика
Гондурас
Ямайка
Куба
На территории этой современной страны находился Карфаген.
Марокко
Тунис
Иордания
Израиль
Что это за страна, где людей больше, чем в России?
Индия
Пакистан
Таиланд
Бангладеш
Ну-ка, а это что за страна?
Непал
Бутан
Мьянма
Китай
Назовите самую большую по площади страну в Южной Америке.
Боливия
Чили
Бразилия
Уругвай