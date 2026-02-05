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Страна и мир В работе популярного банка произошел массовый сбой: на проблемы жалуются тысячи пользователей

В работе популярного банка произошел массовый сбой: на проблемы жалуются тысячи пользователей

Люди не могут войти в приложение

2 588
Приложение не открывается у более чем десяти тысяч пользователей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПриложение не открывается у более чем десяти тысяч пользователей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Приложение не открывается у более чем десяти тысяч пользователей

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Пользователи Т‑Банка столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, который отслеживает работу онлайн‑сервисов.

При попытке зайти в приложение у некоторых появляется сообщение: «Могут быть ошибки при входе в приложение. Уже исправляем».

По данным сервиса Downdetector:

  • неполадки начались после 12:00 по московскому времени;

  • за полчаса (с 12:00 до 12:30) поступило более 12 тысяч жалоб от пользователей.

Источник: detector404.ruИсточник: detector404.ru
Источник:

detector404.ru

Позже некоторым клиентам всё же удалось зайти в приложение. Корреспондент Городских медиа направил запрос в пресс‑службу Т‑Банка. После получения комментария материал будет дополнен.

Обновлено (13:34 по мск).

Т‑Банк устраняет сбой в мобильном приложении. В кол‑центре банка подтвердили неполадки и заверили: специалисты уже занимаются их исправлением, передает РИА Новости.

Ранее мы рассказывали, как банкомат «Газпромбанка» «съел» у матери-одиночки 29 тысяч рублей, на которые женщина собиралась жить целый месяц.

Почитайте также, что делать, если при вводе денег устройство из-за сбоя не зачислило их на счет.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Сбой Банк Приложение
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Комментарии
2
Гость
7 февраля, 11:12
Сбои в таких приложения часто и регулярно. Причем даже белые списки не помогают, и когда с инетом все в порядке то сбои довольно часто. А теперь ещё и человеческий фактор - В в пятерочках и так часто отказывают пробивать по картам и КП кодам, только через терминал заставляют платить , так что привыкаем господа... .Работает интернет/банк/ приложение - то и покушал и уехал. А не работает- пей воду/ешь снег и иди пешком.
Гость
5 февраля, 15:37
"Великие цифровизаторы^, одни сбои везде : от банков до больниц, от телефоноа до городского транспорта ...и т.д.
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Гость
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