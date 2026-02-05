В работе популярного банка произошел массовый сбой: на проблемы жалуются тысячи пользователей

Приложение не открывается у более чем десяти тысяч пользователей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Пользователи Т‑Банка столкнулись с проблемами при входе в мобильное приложение. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, который отслеживает работу онлайн‑сервисов.

При попытке зайти в приложение у некоторых появляется сообщение: «Могут быть ошибки при входе в приложение. Уже исправляем».

По данным сервиса Downdetector:

неполадки начались после 12:00 по московскому времени;

за полчаса (с 12:00 до 12:30) поступило более 12 тысяч жалоб от пользователей.

Источник: detector404.ru

Позже некоторым клиентам всё же удалось зайти в приложение. Корреспондент Городских медиа направил запрос в пресс‑службу Т‑Банка. После получения комментария материал будет дополнен.

Обновлено (13:34 по мск).

Т‑Банк устраняет сбой в мобильном приложении. В кол‑центре банка подтвердили неполадки и заверили: специалисты уже занимаются их исправлением, передает РИА Новости.

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