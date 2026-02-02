За 4 дня в больнице — почти миллион рублей. Что стало с россиянкой, которая впала в кому в Египте

Фото из архива Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В Россию вернули Ольгу Гардиханову — впавшую в кому в Египте учительницу из Татарстана. Ее перевезли в Казань, в Республиканскую клиническую больницу (РКБ). Информацию подтвердили наши коллеги из 116.RU.

Женщина находится в отделении реанимации. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, она остается в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При этом клиника в Шарм-эш-Шейхе запросила более 11 тысяч долларов за ее лечение. Это сумма за четыре с небольшим дня пребывания после окончания страховки. Это около 871 тысячи рублей.

«После того как закончилась страховка, нам выставили счет на 11,5 тысячи долларов. Дальше ждать у нас времени не было. Мы бы потом просто финансово маму не смогли бы забрать», — рассказал Гардиханов РИА Новости.

По словам молодого человека, в центре медицины катастроф, который обычно занимается эвакуацией российских граждан в подобных случаях, к сожалению, не смогли точно сказать, когда возможна транспортировка: возможно, пришлось бы ждать еще неделю или две, а денег на дальнейшее пребывание в египетской клинике у семьи не было. Он сказал, что поэтому родные женщины решили транспортировать ее в Казань самостоятельно.

Напомним, 51-летней учительнице стало плохо 4 января сразу после прилета в Шарм-эш-Шейх, прямо в аэропорту. Ее госпитализировали, диагностировали инсульт, и она находилась в коме. Там ей провели операцию.

После возвращения на родину сын пытался найти способ транспортировки матери домой, однако частные компании запрашивали за это 13 миллионов рублей, что оказалось слишком дорого для семьи.