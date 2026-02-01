НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-21°C

Сейчас в Ярославле
Погода-21°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -28

5 м/c,

с-в.

 756мм 77%
Подробнее
0 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Бизнесы Петрова
ПСБ: главные события года
Большая афиша
Депутат выступил против интима в кино
Где отдохнуть зимой по-русски
Объединят колледжи
Не смогли продать Центральный рынок
Новые тарифы на холодную воду
Страна и мир Опальный принц Эндрю снова в центре внимания — причем тут британский премьер-министр и секс-скандал Эпштейна

Опальный принц Эндрю снова в центре внимания — причем тут британский премьер-министр и секс-скандал Эпштейна

В США опубликовали новые документы по громкому делу

78
Эндрю после начала расследования лишили всех титулов | Источник: NEWS.ru/Global Look PressЭндрю после начала расследования лишили всех титулов | Источник: NEWS.ru/Global Look Press

Эндрю после начала расследования лишили всех титулов

Источник:

NEWS.ru/Global Look Press

Британский принц Эндрю вновь оказался в центре внимания все по тому же уголовному делу Эпштейна. На этот раз масло в огонь подлили премьер-министр Кир Стармер, который призвал брата короля дать показания в суде. Все что известно о громком секс-скандале собрали в этом материале.

Премьер-министр атакует

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что брат короля Карла III, опальный принц Эндрю обязан дать показания в конгрессе США по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра.

«По вопросу дачи показаний я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в той форме, в какой его попросят сделать это», — сказал Стармер.

Премьер-министр отметил, что жертвы должны быть в приоритете. Он также добавил, что вопрос о принесении извинений остается открытым для самого принца Эндрю.

Уголовное дело Эпштейна

Секс-скандал с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна начался еще в 2005 году. Финансист был осужден за секс с 14-летней девочкой и торговлю несовершеннолетними людьми. Финансиста арестовали в 2006 году на 13 месяцев. Уже к тому моменту правоохранители установили, что от его рук пострадали 36 несовершеннолетних девочек.

В октябре 2017 года в СМИ возобновили изучение дела Эпштейна. Это привело к новому расследованию и аресту его особняка на Манхэттене. Там правоохранители также обнаружили тысячи фотографий обнаженных несовершеннолетних девочек.

Финансиста вновь арестовали в июле 2019 года, а в августе того же года Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме.

В январе 2026 Министерство юстиции США опубликовло новые данные по этому громкому делу. В документах упоминаются президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, американский предприниматель Билл Гейтс, миллиардер Илон Маск и другие влиятельные фигуры.

При этом Трамп продолжает опровергать информацию о любых контактах, связанных с Эпштейном. Он отмечает, что у них были плохие отношения, и более того, он никогда не был на известном острове, связанном с этим финансистом.

Обвинения против принца Эндрю

Эндрю обвиняли в дружбе со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, в связях с несовершеннолетними девушками.

В 2011 году Эндрю лишился должности торгового представителя Великобритании после сообщений о его контактах с Эпштейном. В 2019 году он сложил все публичные обязанности, а в 2022-м — на фоне обвинений в сексуальных домогательствах — был лишен воинских званий и королевских привилегий. В том же году он урегулировал судебный иск правозащитницы Вирджинии Джуффре, обвинявшей его в насилии, совершенном в подростковом возрасте.

30 октября 2025 года Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором говорится, что Эндрю лишают титулов, он больше не имеет право на обращение Его Королевское Высочество, кроме того, он должен покинуть поместье Роял-Лодж в Виндзоре.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Принц Эндрю Джеффри Эпштейн Секс-скандал Премьер-министр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Тут вам не Москва: секс-колумнистка — о тайном предназначении туалетов в заведениях и столичных причудах
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем