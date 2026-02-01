Опальный принц Эндрю снова в центре внимания — причем тут британский премьер-министр и секс-скандал Эпштейна

Эндрю после начала расследования лишили всех титулов Источник: NEWS.ru/Global Look Press

Британский принц Эндрю вновь оказался в центре внимания все по тому же уголовному делу Эпштейна. На этот раз масло в огонь подлили премьер-министр Кир Стармер, который призвал брата короля дать показания в суде. Все что известно о громком секс-скандале собрали в этом материале.

Премьер-министр атакует

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что брат короля Карла III, опальный принц Эндрю обязан дать показания в конгрессе США по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра.

«По вопросу дачи показаний я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в той форме, в какой его попросят сделать это», — сказал Стармер.

Премьер-министр отметил, что жертвы должны быть в приоритете. Он также добавил, что вопрос о принесении извинений остается открытым для самого принца Эндрю.

Уголовное дело Эпштейна

Секс-скандал с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна начался еще в 2005 году. Финансист был осужден за секс с 14-летней девочкой и торговлю несовершеннолетними людьми. Финансиста арестовали в 2006 году на 13 месяцев. Уже к тому моменту правоохранители установили, что от его рук пострадали 36 несовершеннолетних девочек.

В октябре 2017 года в СМИ возобновили изучение дела Эпштейна. Это привело к новому расследованию и аресту его особняка на Манхэттене. Там правоохранители также обнаружили тысячи фотографий обнаженных несовершеннолетних девочек.

Финансиста вновь арестовали в июле 2019 года, а в августе того же года Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме.

В январе 2026 Министерство юстиции США опубликовло новые данные по этому громкому делу. В документах упоминаются президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, американский предприниматель Билл Гейтс, миллиардер Илон Маск и другие влиятельные фигуры.

При этом Трамп продолжает опровергать информацию о любых контактах, связанных с Эпштейном. Он отмечает, что у них были плохие отношения, и более того, он никогда не был на известном острове, связанном с этим финансистом.

Обвинения против принца Эндрю

Эндрю обвиняли в дружбе со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, в связях с несовершеннолетними девушками.

В 2011 году Эндрю лишился должности торгового представителя Великобритании после сообщений о его контактах с Эпштейном. В 2019 году он сложил все публичные обязанности, а в 2022-м — на фоне обвинений в сексуальных домогательствах — был лишен воинских званий и королевских привилегий. В том же году он урегулировал судебный иск правозащитницы Вирджинии Джуффре, обвинявшей его в насилии, совершенном в подростковом возрасте.