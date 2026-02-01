В 2026 году несколько категорий россиян отправятся на пенсию раньше срока: кому это доступно

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
В 2026 году в России несколько категорий граждан могут досрочно выйти на пенсию. Рассказываем, кому это доступно и как получить заслуженный отдых.

Большой стаж

Выйти на пенсию на два года раньше можно при наличии большого трудового стажа. Для мужчин — это 42 отработанных года, для женщин — 37 лет. При этом мужчина должен быть не моложе 62 лет, женщина — 57 лет.

Страховой стаж — суммарная продолжительность периодов работы, когда за работника оплачивались страховые взносы для формирования пенсии.

Специальный стаж — суммарная продолжительность периодов работы в определенных профессиях, должностях, условиях труда, дающих право на досрочное назначение пенсии по старости.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это ключевой показатель, который определяет размер будущей страховой пенсии. Он отображает сумму всех набранных пенсионных баллов за годы работы. Каждый год работодатель делает за вас страховые взносы. Чем выше «белая» зарплата, тем больше баллов вы получаете. Для назначения досрочной пенсии ИПК должно быть не меньше 30.

Воспитание детей

Право на досрочную пенсию есть у матерей. При рождении 2 и более детей женщины могут оформить пенсию в 50 лет, если:

  • проработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях;

  • имеют страховой стаж не менее 20 лет.

Многодетные матери, у которых все дети достигли возраста 8 лет, могут выйти на пенсию при наличии не менее 15 лет стажа. Оформить пенсию они могут:

  • в 57 лет, если родили и воспитали 3 детей;

  • в 56 лет — 4 детей;

  • в 50 лет — 5 и более детей.

Тяжелая и опасная работа, особые профессии

Россиянам, чья работа связана с тяжелыми условиями труда, также доступна досрочная пенсия. При наличии необходимого специального стажа мужчины могут уйти на заслуженный отдых в 50 лет, а женщины — в 45.

Есть и другие профессии, которые позволяют уйти на пенсию раньше. Для педагогов это доступно после 25 лет выработки профессионального стажа, медикам — после 30 лет работы в городе и 25 лет — в сельской местности. Похожие условия есть для артистов, военных и летчиков.

Безработные предпенсионеры

Граждане, которые остались без работы за два года до пенсии не по своей вине, например при сокращении штата, могут получить право на досрочную пенсию через службу занятости. В 2026 году статус предпенсионера присваивается женщинам с 54 лет и мужчинам с 59 лет. Но это доступно только при наличии 30 пенсионных баллов и 20 лет стажа для женщин, 25 лет стажа — для мужчин.

Работники Крайнего Севера

Чтобы выйти на пенсию раньше по этому условию, необходимо отработать в районах Крайнего Севера 15 лет или на приравненных к нему местностях 20 лет. В таком случае мужчины могут уйти на заслуженный отдых в 59 лет, а женщины — в 54 года.

Подробнее о том, кто в 2026 году получит страховую пенсию по старости, мы рассказали в этом материале.

Гость
22 января, 15:52
Вредность много где урезали. В целом одно кидалово в этой стране.
Гость
22 января, 07:47
Работал с 16 лет,2 г армии, сегодня 63, пенсию не дают,не засчитывается работа в мвд,при СССР. Можно подумать что в другом государстве работал.
