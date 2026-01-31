Медбрат, убивший не меньше 85 человек: история «ангела смерти» Нильса Хёгеля. Видео

Источник: Никита Егоров, Артем Чудинов / Городские медиа

Нильс Хёгель, казалось, был обычным молодым человеком из семьи медиков. После окончания училища он пошел по стопам отца и устроился работать в больницу.

Но за добродушной внешностью и профессиональной улыбкой скрывался самый массовый серийный убийца в истории мирной Германии. С 1999 года Хёгель методично убивал пациентов в двух крупных клиниках — сначала в Ольденбурге, затем в Дельменхорсте.

Его «оружием» были сердечные препараты. Смертельные дозы лекарств вызывали у больных аритмию и резкое падение давления. Но зачем медбрат убивал тех, кого должен был спасать?

Мотив оказался цинично простым: Хёгель хотел выглядеть героем. Он намеренно доводил пациентов до критического состояния, а затем «героически» пытался их реанимировать. Иногда ему это удавалось, и коллеги восхищались его профессионализмом. Но чаще пациенты умирали.

Коллеги неоднократно замечали странные совпадения: смертность резко возрастала именно в смены Хёгеля. Его перевели в другое отделение, а потом и в другую больницу. Но он оставался на свободе до 2005 года.