Страна и мир Медбрат, убивший не меньше 85 человек: история «ангела смерти» Нильса Хёгеля. Видео

Медбрат, убивший не меньше 85 человек: история «ангела смерти» Нильса Хёгеля. Видео

Многие не без причин думают, что счет его жертвам идет на сотни, но доказать уже ничего нельзя, так как тела многих жертв были кремированы

112
Источник:

Никита Егоров, Артем Чудинов / Городские медиа

Нильс Хёгель, казалось, был обычным молодым человеком из семьи медиков. После окончания училища он пошел по стопам отца и устроился работать в больницу.

Но за добродушной внешностью и профессиональной улыбкой скрывался самый массовый серийный убийца в истории мирной Германии. С 1999 года Хёгель методично убивал пациентов в двух крупных клиниках — сначала в Ольденбурге, затем в Дельменхорсте.

Его «оружием» были сердечные препараты. Смертельные дозы лекарств вызывали у больных аритмию и резкое падение давления. Но зачем медбрат убивал тех, кого должен был спасать?

Мотив оказался цинично простым: Хёгель хотел выглядеть героем. Он намеренно доводил пациентов до критического состояния, а затем «героически» пытался их реанимировать. Иногда ему это удавалось, и коллеги восхищались его профессионализмом. Но чаще пациенты умирали.

Коллеги неоднократно замечали странные совпадения: смертность резко возрастала именно в смены Хёгеля. Его перевели в другое отделение, а потом и в другую больницу. Но он оставался на свободе до 2005 года.

Что помешало остановить маньяка раньше? Сколько жизней можно было спасти? И как закончилась эта жуткая история? Смотрите подробности в нашем коротком видео.

Гость
52 минуты
у нас думаете по другому? тем более возможностей здесь намного больше и делать ничего не надо всё само
Гость
52 минуты
Сатанинская западная цивилизация, однако. А Россия - Ноев Ковчег для добрых людей.
