Двое российских туристов пропали в Египте — связи с ними нет уже третьи сутки

Двое российских туристов пропали в Египте — связи с ними нет уже третьи сутки

Парни прилетели в Шарм-эль-Шейх, а оттуда на автобусе уехали в Каир

146
После окончания отпуска они не приехали в аэропорт

После окончания отпуска они не приехали в аэропорт

Источник:

Виктория Чулюкина / Городские медиа

Двое россиян пропали в Египте. Владислав Ревенко и Никита Таланов 21 января прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх и спустя шесть дней должны были вернуться, но так и не сели в самолет.

«Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января. Мой сын в последний раз был в Сети в городе 6 октября», — пишет РИА Новости со ссылкой на Павла Ревенко — отца одного из пропавших.

Из Шарм-эль-Шейха парни на автобусе доехали до Каира, после чего Владислав написал отцу, что разместился в гостинице и всё в порядке. Теперь связи с туристами нет.

Мужчина отметил, что уже получил ответ от авиакомпании Red Sea Airlines о том, что оба парня не полетели запланированным рейсом.

Ранее отдыхавший в Таиланде турист из России пропал без вести во время купания у побережья Пхукета. Мужчина плавал в компании друзей на пляже Найтон. Внезапно накатила сильная волна и потянула его под воду. Он больше не всплыл. На месте происшествия были организована спасательные работы.

Также недавно фотомодель из России похитили в Мьянме. Девушка оказалась в рабстве, теперь за ее освобождение требуют крупный выкуп.

Юлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Египет Екатеринбуржец Турист Поиск Отпуск
