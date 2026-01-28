Двое российских туристов пропали в Египте — связи с ними нет уже третьи сутки

После окончания отпуска они не приехали в аэропорт Источник: Виктория Чулюкина / Городские медиа

Двое россиян пропали в Египте. Владислав Ревенко и Никита Таланов 21 января прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх и спустя шесть дней должны были вернуться, но так и не сели в самолет.

«Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января. Мой сын в последний раз был в Сети в городе 6 октября», — пишет РИА Новости со ссылкой на Павла Ревенко — отца одного из пропавших.

Из Шарм-эль-Шейха парни на автобусе доехали до Каира, после чего Владислав написал отцу, что разместился в гостинице и всё в порядке. Теперь связи с туристами нет.

Мужчина отметил, что уже получил ответ от авиакомпании Red Sea Airlines о том, что оба парня не полетели запланированным рейсом.

