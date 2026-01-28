Власти рассказали, какие сайты скоро будут блокировать в России

Блокировка без суда значительно ускорит процесс Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С марта в России начнут без суда блокировать сайты, на которых продается табачная и никотинсодержащая продукция. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Государство последовательно закрывает каналы дистанционной торговли товарами, оборот которых прямо ограничен законом, особенно с учетом того, что интернет остается одним из ключевых источников доступа несовершеннолетних к подобной продукции», — объяснил Немкин.

Он отметил, что блокировка без суда позволяет значительно ускорить процесс, чтобы сайты не успевали поменять домены и быстрее прекращали работу.

Парламентарий добавил, что владельцы сайтов и соцсетей также будут обязаны самостоятельно мониторить размещаемый контент. По его мнению, это формирует более ответственное отношение цифровых платформ к соблюдению законов.

«Принятые изменения укладываются в более широкий тренд — усиление контроля за оборотом социально чувствительных товаров в интернете при одновременном развитии инструментов цифровой идентификации и проверки возраста. Такой комплексный подход позволяет не просто запрещать, а выстраивать понятные правила игры для бизнеса и платформ, делая цифровое пространство более безопасным и ответственным для всех его участников», — заключил Немкин в разговоре с РИА Новости.