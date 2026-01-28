НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -16

0 м/c,

 751мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,55
EUR 90,93
Когда Масленица
ПСБ: главные события года
Девушка выпала с балкона
Жалоба на больницу
Пробка на трассе
Изменения в ОМС
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Страна и мир Власти рассказали, какие сайты скоро будут блокировать в России

Власти рассказали, какие сайты скоро будут блокировать в России

Некоторые ресурсы ждет закрытие уже с 1 марта

37
Блокировка без суда значительно ускорит процесс | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUБлокировка без суда значительно ускорит процесс | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Блокировка без суда значительно ускорит процесс

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

С марта в России начнут без суда блокировать сайты, на которых продается табачная и никотинсодержащая продукция. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажей табачной и никотинсодержащей продукции. Государство последовательно закрывает каналы дистанционной торговли товарами, оборот которых прямо ограничен законом, особенно с учетом того, что интернет остается одним из ключевых источников доступа несовершеннолетних к подобной продукции», — объяснил Немкин.

Он отметил, что блокировка без суда позволяет значительно ускорить процесс, чтобы сайты не успевали поменять домены и быстрее прекращали работу.

Парламентарий добавил, что владельцы сайтов и соцсетей также будут обязаны самостоятельно мониторить размещаемый контент. По его мнению, это формирует более ответственное отношение цифровых платформ к соблюдению законов.

«Принятые изменения укладываются в более широкий тренд — усиление контроля за оборотом социально чувствительных товаров в интернете при одновременном развитии инструментов цифровой идентификации и проверки возраста. Такой комплексный подход позволяет не просто запрещать, а выстраивать понятные правила игры для бизнеса и платформ, делая цифровое пространство более безопасным и ответственным для всех его участников», — заключил Немкин в разговоре с РИА Новости.

Ранее в Госдуме предположили, что Telegram полностью заблокируют по такой же схеме, как видеохостинг YouTube. Когда это произойдет — читайте в материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Табак Никотин Сайт Интернет Блокировка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем