«Магическая страна»: туристы побывали в Японии и рассказали, чем там заняться и сколько это стоит

Побывать в Японии — всё равно что открыть для себя новую планету. В ней парадоксальным образом идеально сочетаются современные технологии и древнейшая культура. Супруги Наталья и Сергей съездили в Японию и рассказали IRCITY.RU, чем там заняться, что посмотреть и что обязательно попробовать.
«Для меня это почти идеальная страна для туризма. Была я там в седьмой раз, в очередной раз убедилась, насколько мне там хорошо», — рассказывает девушка.
Японию можно любить за такт и деликатность местных жителей, за природу и атмосферу, максимальную фотогеничность всего, на что падает взгляд. Но главное — по Японии максимально удобно передвигаться.
«Совершенно магическая страна с идеальным транспортным сообщением. Доехать можно куда угодно, практически на чём угодно. Транспорт всегда приходит вовремя, буквально по минутам», — делится Наталья.
Во время своего недельного отпуска Наталья и Сергей успели посмотреть Токио, Камакуру, Киото и Осаку. Киото Наташа особенно любит за самобытность и атмосферность.
«Низкоэтажные дома, очень большое количество храмов — вся атмосфера именно старой Японии. И совершенно мне не везет с Осакой. Сплошные небоскребы, и всё кругом подмигивает, на тебя кричит, очень много народу», — делится впечатлениями Наташа.
За недельный отпуск в Японии ребята потратили 200 тысяч рублей на перелеты, еще 70 — на гостиницы, а на транспорт, еду и сувениры — 88 тысяч рублей.