«Магическая страна»: туристы побывали в Японии и рассказали, чем там заняться и сколько это стоит

«Совершенно магическая страна». Туристы побывали в Японии и рассказали, сколько это стоит, — видео Источник: Городские медиа

Побывать в Японии — всё равно что открыть для себя новую планету. В ней парадоксальным образом идеально сочетаются современные технологии и древнейшая культура. Супруги Наталья и Сергей съездили в Японию и рассказали IRCITY.RU, чем там заняться, что посмотреть и что обязательно попробовать.

«Для меня это почти идеальная страна для туризма. Была я там в седьмой раз, в очередной раз убедилась, насколько мне там хорошо», — рассказывает девушка.

Японию можно любить за такт и деликатность местных жителей, за природу и атмосферу, максимальную фотогеничность всего, на что падает взгляд. Но главное — по Японии максимально удобно передвигаться.

«Совершенно магическая страна с идеальным транспортным сообщением. Доехать можно куда угодно, практически на чём угодно. Транспорт всегда приходит вовремя, буквально по минутам», — делится Наталья.

Во время своего недельного отпуска Наталья и Сергей успели посмотреть Токио, Камакуру, Киото и Осаку. Киото Наташа особенно любит за самобытность и атмосферность.

«Низкоэтажные дома, очень большое количество храмов — вся атмосфера именно старой Японии. И совершенно мне не везет с Осакой. Сплошные небоскребы, и всё кругом подмигивает, на тебя кричит, очень много народу», — делится впечатлениями Наташа.