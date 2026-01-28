НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир «Памперсы кидали за кровать». Что оставляют после себя туристы в отелях и съемных квартирах на отдыхе в Сочи

«Памперсы кидали за кровать». Что оставляют после себя туристы в отелях и съемных квартирах на отдыхе в Сочи

Кто-то умудряется завести питомца, а кто-то клопов

250
Есть туристы, которые и пол моют перед выселением

Есть туристы, которые и пол моют перед выселением

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

На новогодние праздники в Сочи отдохнуло 470 тысяч туристов, из них 281 тысяча проживала в отелях, отчиталась администрация курорта. Есть и те, кто предпочитает арендовать апартаменты и квартиры. Арендодатели подсчитывают прибыль и ущерб, который оставили после себя гости. Наши коллеги из SOCHI1.RU собрали истории, которые шокировали даже бывалых. После некоторых туристов приходится обновлять ремонт, вызывать дезинсекцию и менять трубы.

В Сочи и зимой и летом приезжает много туристов

В Сочи и зимой и летом приезжает много туристов

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Я сама травила этих тварей»

Юлия Костромина управляет апартаментами и несколькими квартирами в Адлере. Ее наняли владельцы — она дает рекламу, встречает туристов, приводит в порядок помещения после выселения. И у Юлии накопилось множество разных историй про то, в каком виде туристы оставляют после себя съемное жилье. Она в выражениях не стесняется, мы же их, конечно, смягчим.

— Я просто не понимаю, как самим не стыдно. В одной из квартир у меня жила молодая семейная пара с годовалыми двойняшками. Памперсы они почему-то кидали за кровать. Они там копились две недели и уже пошел запах. Самим им, видимо, было норм. Когда я зашла в квартиру, у меня глаза резало, — рассказывает Юля. Несмотря на то, что для всех кроватей были подготовлены непромокаемые наматрасники, поскольку она знала, что гости едут с маленькими детьми, их почему-то сняли. В результате три новых матраса пришлось утилизировать. Вместе с полотенцами, которыми вытирали полы.

В апартаментах тоже пришлось выбрасывать матрасы, подушки и сами кровати. В них поселились клопы.

— Мне было так стыдно. Я заселила людей этим летом. Постелила им новое белье, подушки мы в начале сезона обязательно меняем. А утром они мне позвонили и потребовали вернуть им деньги. Они решили съехать, потому то их всю ночь кусали. И обнаружили клопов. В результате я сама травила этих тварей, вызывала спецорганизацию, но ничего не помогло. Пришлось выбрасывать кровати и обрабатывать всю квартиру, — утверждает Юлия. Она не понимает, каким образом можно было завести насекомых, у соседей их не было.

Девушка говорит, что стабильно в апартаментах и квартирах, которыми она управляет, бьют окна, зеркала, унитазы и раковины.

— Одни такие гости забили унитаз наглухо и продолжали в него ходить. Представляете, что там творилось, когда я пришла? У нас было бесконтактное заселение и выселение, ключи оставляли в специальных ячейках. Теперь мы решили от такой практики отойти. С лета я буду лично принимать жилье, потому что это невозможно. Мусор оставляют горами, все это у них там гниет, воняет, а им пофиг. Не все, конечно, такие свиньи, — говорит Юлия. По ее словам, есть и такие туристы, которые после себя оставляют идеальную чистоту. Начищают сантехнику, выносят мусор и даже моют полы. Такие случаи помогают ей не разочаровываться в людях.

Некоторые туристы оставляют после себя идеальную чистоту

Некоторые туристы оставляют после себя идеальную чистоту

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Пришлось еще котят пристраивать

Владелица гостевого дома Светлана Минасян рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, что она живет на территории и следит за тем, что происходит в ее объекте размещения 24 часа, тем не менее ее гости все равно умудряются оставлять ей сюрпризы. Не всегда она успевает принять номера, бывает, что туристы выезжают самостоятельно.

— 10 дней у меня этим летом жила семья из Челябинска. Мама, папа и две девочки 10 и 12 лет. Уборка номеров у меня не предусмотрена, весь необходимый инвентарь: пылесос, швабра предоставляется. Но этим было не до чистоты, родители крепко так выпивали. Когда они съехали, я открыла дверь и ахнула: посреди хаоса кошка рожает. Причем не моя. Все разбросано, подушка порвана и везде перья. Как будто убегали. По телефону они мне сказали, что кошку нашли, когда возвращались из ресторана изрядно подшофе, и пожалели. А она беременная оказалась, — рассказала Светлана.

Пришлось возиться с кошкой, а потом еще и котят пристраивать. Кстати, она так и осталась жить у Светланы. Она говорит, что сердобольные туристы приводили в гостевой дом несколько собак, а одна семья оставила свою. Дозвониться до них не удалось, возможно номер телефона Светланы они внесли в черный список.

Несколько раз за сезон приходится вызывать водоканал и прочищать трубы, гости упорно смывают в унитаз влажные салфетки, памперсы и даже полотенца. А потом возмущаются, что возникают проблемы с канализацией.

Некоторые туристы на отдыхе даже до моря не доходят

Некоторые туристы на отдыхе даже до моря не доходят

Источник:

Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Самые нетребовательные — это сибиряки»

Елена работает горничной в одном из крупных и дорогих отелей Сочи, выносить сор из избы там не принято — за это можно вылететь с работы, поэтому не называем ее фамилию. Историй, связанных с разбитыми номерами, у нее много. В эти новогодние праздники произошла еще одна, которая даже ее шокировала. Номер для новобрачных, стоимостью 25 тысяч в сутки, сняла молодая семейная пара. Провели они в отеле 4 суток и из номера не выходили, от уборки отказывались, только заказывали еду из ресторана и алкоголь. При этом вели себя шумно и все время ругались. После того, как они съехали, горничные ужаснулись.

— Все светлое покрытие было залито кровью. Вся ванная в крови. Видимо они не только ругались, но и дрались. Везде грязные тарелки с засохшей едой, мусор, пустые бутылки. В номере они курили. Управляющая созвонилась с ними, возмещать ущерб они отказались. Послали ее матом и сказали идти в суд. Чем там все кончилось, я не знаю, — говорит Елена. Она уже 20 лет работает горничной в разных отелях Сочи. И уверена, чем дороже объект, тем наглее люди в нем останавливаются. Они считают, что если заплатили много, то и делать можно все что угодно.

— Пьяные мужчины в голом виде бегают по коридорам, орут, приводят женщин легкого поведения, ничего не стесняются. Ведут себя по хамски, а мы вообще для них люди низшего сорта — обслуга. Пьянство для них — лучший отдых. От этого все проблемы. Трезвый человек так себя вести не будет. Но не скажу, то это прямо массово. Многие наши гости относятся уважительно к персоналу, бережно к номеру, — говорит Елена.

По ее наблюдениям самые интеллигентные гости — это москвичи, на втором месте — жители Санкт-Петербурга. Самые шумные и требовательные — это туристы из Ростова, Воронежа, Краснодара. Самые не требовательные и доброжелательные — это сибиряки.

Анна Грицевич
Анна Грицевич
Ведущий корреспондент
