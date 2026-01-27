Пенсионер получил сообщение с «Госуслуг» о своей смерти: мужчина полгода доказывал в суде, что жив. Новости 27 января

Банковские карты и учетную запись мужчины на сайте заблокировали Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 января.

Москву атаковали снегопады и пробки

Обильные снегопады пришли в столицу России, во многих районах города парализовало движение транспорта, также была нарушена работа авиации. В Шереметьево временно ограничили прием рейсов.

Власти призвали жителей столицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Так как маршрут на авто стал на 40–50 минут больше обычного.

Источник: читатель MSK1.RU

По информации столичного департамента транспорта, движение затруднялось на внешней стороне МКАД в районах Волоколамского и Бесединского шоссе из-за буксировки фур. Пробки также наблюдались на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе.

Источник: Москва с огоньком / Telegram

Источник: читатель MSK1.RU

Сложные погодные условия сохранятся в ближайшие дни. В Гидрометцентре отметили, что 27 и 28 января в Москве и Подмосковье ожидаются сильный снег, снежные заносы и гололедица при температуре от −4 до −8 градусов. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за циклона, в Московской области действует желтый уровень.

Алименты предложили платить за счет государства

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий выплачивать алименты за счет государства. Это коснется тех случаев, если родитель-должник не перечисляет деньги более полугода.

С такой инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким. По его информации, временные выплаты предлагают осуществлять органам опеки. Потом все эти деньги должник будет обязан вернуть государству.

Слуцкий также подчеркнул, что на начало 2026 года в России насчитывается свыше 300 тысяч родителей, уклоняющихся от алиментных обязательств. Многие из них скрывают доходы, используют правовые лазейки и намеренно затягивают процесс взыскания, в результате чего дети остаются без регулярной финансовой поддержки, передает «Газета.Ru».

В Госдуме считают, что отсутствие алиментов напрямую влияет на качество жизни ребенка и лишает его средств, необходимых для нормального развития и воспитания. Депутаты подчеркнули, что благодаря их инициативе, ребенок будет обеспечен всем необходимым «здесь и сейчас», не дожидаясь длительных процедур у судебных приставов, а недобросовестные родители в любом случае будут обязаны вернуть государству выплаченные за них деньги.

Единый федеральный регистр беременных заработает в России

В России появится регистр данных о беременных. Он заработает с 1 марта. Подробности об этом рассказала член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Василина Кулиева (ЛДПР).

«В России с 1 марта 2026 года начнет функционировать регистр данных о беременных, что является одной из мер, предусмотренных Стратегией действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. Фактически в данном регистре будут содержаться сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю „акушерство и гинекология“ в связи с беременностью», — сказала Кулиева.

В регистр будут включать информацию о вставших на учет в срок до 12 недель. Там будет прописан исход беременности, наличие критических акушерских состояний, в том числе сведения о детях, у которых возникли отдельные состояния в перинатальный период, а также о врожденных аномалиях, диагностированных после рождения.

Всё это поможет оценить ситуацию с деторождением и улучшить качество медицинской помощи, а также укрепить медицинское и детское здоровье, заявила Кулиева в разговоре с РИА Новости.

Ущерб от мошенников хотят разрешить требовать с операторов связи

Россиянам хотят дать право требовать у операторов связи возмещение ущерба от мошенников, если они не обеспечили соответствующую защиту своему абоненту. С такой инициативой выступили в ассоциации «Национальный совет финансового рынка». Предложение уже направили на имя главы Минцифры Максута Шадаева, передает РИА Новости.

Речь о том, что, если оператор связи не передаст информацию о мошеннических звонках или сообщениях в ГИС «Антифрод», это затруднит процесс выявления банковских операций, которые проводятся без согласия клиентов, следовательно, риск ущерба от аферистов возрастет.

Авторы инициативы подчеркнули, что мошенничество чаще всего направлено на незаконное получение денег, которые находятся не на лицевом счете абонента, а на его банковских счетах.

Если в случае с мошенничеством операторов связи хотят обязать нести ответственность, то в случае с угрозами атак БПЛА будет напротив. Так как мобильных операторов обяжут отключать связь по запросу ФСБ.

В такой ситуации они не будут отвечать перед абонентами за отключение звонков и интернета. Кроме того, люди всё равно будут платить за услуги. Подробности мы рассказали здесь.

В Госдуме высказались о скорой блокировке Telegram

В России могут полностью заблокировать Telegram по такой же схеме, как видеохостинг YouTube. Такие предположения высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (сентябрь 2026 года. — Прим. ред.). Но часть аудитории всё равно останется, это мы видим на примере Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), там осталась примерно половина аудитории», — отметил парламентарий в пресс-центре НСН.

В этом случае мессенджер полностью заменит МAX, который активно развивается. В том числе он станет доступным и для бизнеса.

Делягин подчеркнул, что в условиях перемен предпринимателям придется искать новые пути и адаптироваться к изменениям, чтобы занять ниши, которые помогут россиянам сохранить прежний уровень жизни. При этом депутат уточнил, что это всего лишь гипотеза, и он не обладает точной информацией насчет ограничения мессенджера.

Россиянка победила смертельную болезнь с помощью нейросети

Во время отдыха в Таиланде жительница Йошкар-Олы вылечила крысиный тиф. Женщина обратилась за помощью не к врачам, а к нейросети ChatGPT.

По информации Telegram-канала Shot, туристка проживала на съемной вилле и там столкнулась с крысой. Через несколько дней после контакта с грызуном у нее поднялась температура, появились бред, сильные головные боли и одышка.

Пациентка вызвала скорую помощь. Тогда врачи поставили ей предварительный диагноз «лихорадка денге» и выписали лекарства, которые не помогали.

Ей становилось всё хуже: появились боли в легких и кишечнике, начала отниматься нога. Отказавшись от госпитализации, она решила заняться самодиагностикой.

Все результаты медицинских анализов она загрузила в нейросеть ChatGPT. Искусственный интеллект проанализировал данные и предположил, что причиной болезни является крысиный тиф, порекомендовав курс антибиотиков. Пройдя это лечение, женщина почувствовала улучшение уже через четыре дня.

В Ставрополье ребенок подобрал на улице игрушку-взрывчатку

Мальчик из Ставрополья подобрал на улице игрушку, внешне напоминавшую пластиковую гранату, и принес ее домой. В квартире устройство сдетонировало.

Ребенку вызвали скорую, его осмотрели врачи и приняли решение о госпитализации. Мальчика отвезли в офтальмологическое отделение детской краевой больницы. Сейчас он под наблюдением специалистов, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи оценивают его состояние как стабильное. К счастью, серьезных последствий для жизни и здоровья удалось избежать.

После этого случая мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале сообщил, что во всем разбираются правоохранительные органы. По итогам проверки инциденту дадут правовую оценку.

Глава города отдельно предупредил родителей о правилах безопасности и призвал их убедить детей не поднимать на улице любые предметы, игрушки и деньги.

Кубинцы погибли в подмосковном хостеле

В Балашихе утром вспыхнул пожар в трехэтажном коттедже. В результате пострадал 15-летний подросток, его доставили в больницу с отравлением угарным газом, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Самостоятельно из здания эвакуировались шесть человек. После того как пожар потушили, спасатели обнаружили в одной из комнат дома тела четырех человек: двоих мужчин и двух женщин. По предварительной информации, погибшими могли оказаться трудовые мигранты с Кубы.

Следователи отмечают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В оперативных службах заявили, что жильцы хостела жгли в помещении костер, чтобы согреться. Якобы электричество в здании было отключено за неуплату, передает РЕН.ТВ.

Редакция MSK1.RU выяснила, что коттедж сдавался в аренду. Согласно данным с сайтов объявлений, площадь дома составляет 82 квадратных метра, всего в нем 17 комнат. На территории участка есть баня, мангальная зона и беседка.

«Сдаются койко-места в комнатах на 2, 4, 8 человек, комнаты на посуточно, помесячно. Количество человек обсуждается», — говорится в тексте объявления.

Цена за одно спальное место в сутки варьировалась от 600 рублей. Арендовать комнату целиком можно было от 1200 рублей в сутки. По информации, владелец недвижимости проживает за границей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, повлекшей гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 109 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 4 года лишения свободы.

Пенсионер из Омска полгода доказывал в суде, что жив

62-летний мужчина из Омска уехал в другой город и там получил сообщение с «Госуслуг» о своей смерти. Из-за этого его банковские карты и учетную запись на сайте заблокировали.

«Эта же информация подтвердилась при его личном обращении в банковские организации, государственные органы и бюджетные учреждения. Причиной признания гражданина умершим явились допущенные учреждениями здравоохранения нарушения порядка идентификации пациентов», — сообщает портал NGS55.RU.

Всё дело в том, что данные мужчины по ошибке внесли в медицинские документы, когда скорая привезла в больницу неизвестного мужчину. Информация об омиче также появилась в первичном медосвидетельствовании.

«На основании медицинских документов органом записи актов гражданского состояния произведена государственная регистрация смерти живого человека», — говорится в сообщении.

Мужчина обратился в прокуратуру и полгода пытался доказать, что на самом деле жив. Прокуратура внесла представление медицинской организации и обратилась в суд, чтобы юридически оспорить «смерть» пенсионера и изменить документы.