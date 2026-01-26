Штрафы и тюремный срок: что лучше не публиковать в домовых чатах

Скриншоты и показания участников чата являются доказательством Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

До двух лет лишения свободы или штраф в 200 тысяч рублей грозят тем, кто размещает личную информацию жильцов в общих чатах многоквартирных домов без их согласия. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарий подчеркнул, что чаты, созданные для обсуждения общедомовых вопросов с большим числом участников, часто признаются публичным пространством. Поэтому незаконное распространение персональных данных в них может повлечь серьезную ответственность.

Какое наказание предусмотрено?

По статье «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных» 13.11 КоАП РФ (административная ответственность) штраф для граждан может достигать 15 тысяч рублей.

В более серьезных случаях может быть применена статья «Нарушение неприкосновенности частной жизни» 137 УК РФ (уголовная ответственность). Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Что считается личной информацией?

К персональным данным, защищаемым законом, Якубовский отнес публикацию адресов, номеров телефонов и любой другой частной информации о гражданах.

Анонимность не спасет

Депутат также предупредил, что попытки сохранить анонимность в мессенджерах не являются гарантией защиты от ответственности.

«Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств», — заключил Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.