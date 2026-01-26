НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

облачно, без осадков

ощущается как -22

0 м/c,

 761мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Семья с детьми осталась на улице
Что будет на месте табачной фабрики
У арены выстроилась очередь
Как выглядит пункт обогрева
Стала известна причина пожара
Распродажа жилья должников
Страна и мир Штрафы и тюремный срок: что лучше не публиковать в домовых чатах

Штрафы и тюремный срок: что лучше не публиковать в домовых чатах

Анонимность не спасет от ответственности

133
Скриншоты и показания участников чата являются доказательством | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаСкриншоты и показания участников чата являются доказательством | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Скриншоты и показания участников чата являются доказательством

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

До двух лет лишения свободы или штраф в 200 тысяч рублей грозят тем, кто размещает личную информацию жильцов в общих чатах многоквартирных домов без их согласия. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарий подчеркнул, что чаты, созданные для обсуждения общедомовых вопросов с большим числом участников, часто признаются публичным пространством. Поэтому незаконное распространение персональных данных в них может повлечь серьезную ответственность.

Какое наказание предусмотрено?

  • По статье «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных» 13.11 КоАП РФ (административная ответственность) штраф для граждан может достигать 15 тысяч рублей.

  • В более серьезных случаях может быть применена статья «Нарушение неприкосновенности частной жизни» 137 УК РФ (уголовная ответственность). Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Что считается личной информацией?

К персональным данным, защищаемым законом, Якубовский отнес публикацию адресов, номеров телефонов и любой другой частной информации о гражданах.

Анонимность не спасет

Депутат также предупредил, что попытки сохранить анонимность в мессенджерах не являются гарантией защиты от ответственности.

«Скриншоты переписки, показания участников чата и данные, получаемые от администраторов сервисов, принимаются судами в качестве доказательств», — заключил Александр Якубовский в беседе с РИА Новости. 

Это касается не только распространения личных данных, но и оскорблений и негативных комментариев. Если высказывание вызвало ненависть или вражду или унизило человеческое достоинство по расовым, национальным, религиозным или социальным признакам штраф может достигать 500 тысяч рублей, а также возможно тюремное заключение сроком до пяти лет.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Штраф Тюрьма Домовой чат Персональные данные
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Рекомендуем