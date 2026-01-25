Украина готовится подписать важный документ с США — пойдет ли Зеленский на отказ от территорий ради мира?

Зеленский отметил, что в переговорах России и Украины очень много проблемных вопросов Источник: Kevin Lamarque / Reuters

Документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100%. Киев ждет сигнала от США по дате и месту подписания, заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Документ готов на 100%. Мы ожидаем от партнеров готовности предоставить место, где мы его подпишем. А затем документ будет проходить ратификацию в конгрессе США и в украинском парламенте, согласно нашим договоренностям», — сказал Зеленский.

Также он отметил, что в переговорах России и Украины очень много проблемных вопросов, Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории.

Зеленский подчеркнул, что его позиция по территориальному вопросу неизменна, всем трем сторонам переговоров необходимо пойти на компромисс — в том числе США.

«Было много проблемных вопросов, но их становится всё меньше», — добавил Зеленский.

В Абу-Даби 23–24 января прошли трехсторонние консультации по урегулированию украинского конфликта. На них присутствовали представители России, США и Украины. Встречи прошли в максимально закрытом формате без присутствия прессы. Предположительно, центральными пунктами повестки дня стало обсуждение условий потенциального мирного урегулирования, включая вопросы безопасности и территориальные споры. Событиям в ОАЭ предшествовали встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, а также диалог между лидером США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.