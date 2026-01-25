НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -20

2 м/c,

ю-з.

 761мм 78%
Подробнее
1 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Боб Хартли об игре "Локомотива"
Проверьте свои знания в географии
У арены выстроилась очередь
Как выглядит пункт обогрева
Стала известна причина пожара
Распродажа жилья должников
Страна и мир Украина готовится подписать важный документ с США — пойдет ли Зеленский на отказ от территорий ради мира?

Украина готовится подписать важный документ с США — пойдет ли Зеленский на отказ от территорий ради мира?

Главные заявления из Киева

305
Зеленский отметил, что в переговорах России и Украины очень много проблемных вопросов | Источник: Kevin Lamarque / ReutersЗеленский отметил, что в переговорах России и Украины очень много проблемных вопросов | Источник: Kevin Lamarque / Reuters

Зеленский отметил, что в переговорах России и Украины очень много проблемных вопросов

Источник:

Kevin Lamarque / Reuters

Документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100%. Киев ждет сигнала от США по дате и месту подписания, заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Документ готов на 100%. Мы ожидаем от партнеров готовности предоставить место, где мы его подпишем. А затем документ будет проходить ратификацию в конгрессе США и в украинском парламенте, согласно нашим договоренностям», — сказал Зеленский.

Также он отметил, что в переговорах России и Украины очень много проблемных вопросов, Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от претензий на территории.

Зеленский подчеркнул, что его позиция по территориальному вопросу неизменна, всем трем сторонам переговоров необходимо пойти на компромисс — в том числе США.

«Было много проблемных вопросов, но их становится всё меньше», — добавил Зеленский.

В Абу-Даби 23–24 января прошли трехсторонние консультации по урегулированию украинского конфликта. На них присутствовали представители России, США и Украины. Встречи прошли в максимально закрытом формате без присутствия прессы. Предположительно, центральными пунктами повестки дня стало обсуждение условий потенциального мирного урегулирования, включая вопросы безопасности и территориальные споры. Событиям в ОАЭ предшествовали встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, а также диалог между лидером США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

Следующий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 1 февраля в Абу-Даби, сообщали Axios и Reuters.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Украина США Владимир Зеленский Договор Мир
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
48 минут
В этот замес уничтожить Россию не получилось. Поэтому США решили соскочить и подождать следующей оказии. Вот и все истоки миролюбия бандитских Штатов.
Гость
5 минут
Прочный мир наступит тогда, когда украинский народ откажется от так называемой Украины, встанет на крыло и улетит в Канаду. И все будут довольны!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Рекомендуем