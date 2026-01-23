Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать

Осень за Полярным кругом еще хуже зимы Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Некоторые люди живут путешествиями, для них это как глоток свежего воздуха: для корреспондента UFA1.RU поездки являются смыслом жизни, ведь в них можно увидеть мир вокруг. И не всегда этот мир прекрасен. За годы своих странствий он повидал разное и иногда ловил своеобразную депрессию при виде некоторых городов. В своей колонке он рассказывает, какие города России можно назвать «хтонью» и почему.

Андрей Бирюков Не любит Нижний Новгород

Пятое место

На самом деле, составить список городов, которые вызывают депрессивное состояние, было сложно. Есть города не очень красивые, есть бесполезные, где смотреть не на что, но именно тех, где очень ужасно жить, оказалось в моём списке не так много.

Странный выбор, но на пятую позицию я поместил Ачинск в Красноярском крае. Бывал тут лишь раз и только один день, посмотрел не очень многое, но того, что увидел, вполне хватило. Не скажу, что это отвратительный город, он просто серый.

Вроде ничего необычного Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Особого антуража добавляют заводы где-то вдали. Но чтобы их увидеть, это ещё постараться надо, так что на общую картину они почти не влияют.

А так-то красиво Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Город не выделяется чем-то особенным среди остальных. Обычные дома по 4–5 этажей, иногда выше.

Жилых тут по факту, наверное, три Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Но в целом дух провинции здесь чётко ощущается.

Странное место Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Обычный дом в России Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Особенно когда старые трамваи с рекламой мчатся мимо серо-зеленых пятиэтажек. С другой стороны, электропредприятие хотя бы на этом пытается заработать.

Трамвай рекламирует конкурента Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

А если вас забросит на Старый замок… это очень странное место.

Некоторые транзитные автобусы предпочитают не заезжать в Ачинск без крайней необходимости и сбрасывают народ на Старом замке Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вывод: серость бытия присутствует, но тут хотя бы приятнее, чем в городе на четвёртом месте.

Четвертое место

Его я отдаю Нижнему Новгороду. Я бывал в этом городе в разное время: и летом, и зимой, и весной, мне никогда там не нравилось, всякий раз я видел в нем серость бытия, отсутствие развития. Выходя с вокзала Нижнего, я испытываю отвращение к этому городу: «Куда я вообще попал???»

Особенно приехав туда в 2025 году после Казани, меня охватил ужас. На площади перед вокзалом куча народу, который никуда не расходится. Понятно, что в этом и был замысел, но крайне неудачный. Они все ходят туда-сюда, видимо, в поисках смысла жизни в этом городе.

Вздрагиваю, когда вспоминаю эту поездку Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

На другой стороне — ЦУМ, кажется, что вот она, элитная часть Нижнего. А по факту прям перед этим торговым центром стоят одиночные торговцы, возможно, нелегальные.

Даже два крупных торговых центра не скрашивают то, что происходит здесь Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

В прошлые годы по Нижнему ездили старые трамваи. Хотя где их не было?… Но Ижевск, Пермь, Челябинск уже вовсю обновлялись. А Нижний и Уфа жили прошлым.

Трамвай в Нижнем в начале 2021 года Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Справедливости ради в 2025-м я заметил, что в Нижнем обновился весь электротранспорт. Он такой оранжевый, как апельсин или Солнце, но на фоне серых улиц города выглядит грустно. Даже жалко, что такие хорошие машины оказались в этом месте.

Такие красивые трамваи заслужили быть в Уфе, а не в Нижнем Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Затопленные улицы — это вечная тема.

Какой же смех! Ты платишь миллионы за квартиру с видом на… что это вообще? Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Куда ни глянь, везде потоп. Человечество существует почти три миллиона лет, а бороться с такой простой стихией Нижний Новгород (да и многие другие города) не научился.

Нижний, у вас со всеми новостройками так? Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вывод: в Нижний ни ногой, очень ужасное место. Приехав туда в 2025-м, надеялся, что всё поменялось, но нет. Знаю, что очень многие не будут согласны — что ж, у нас разные взгляды на жизнь, ничего необычного в этом нет.

Детям даже играть нечем — вон, бутылки коллекционируют Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Третье место

Для многих этот выбор покажется странным — Мурманск. Во время Второй мировой войны его пытались захватить германские войска, так как это был важный порт. Так если он важен, почему город в таком состоянии? Видимо, не такой он и важный.

Этот город, как бы это литературно сказать, я готов критиковать вечно. В нём плохо всё (во всяком случае, на момент моей поездки в 2020 году). Жильё тогда было трудно в нём найти, чтоб не очень дорого, поэтому жил в хостеле в каком-то странном районе посреди промзоны. Вот эта своеобразная церковь (цветная) была как раз неподалёку.

Ну и ну Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

На другом берегу от Мурманска стоит посёлок Абрам-Мыс, входящий в состав города. Этот район ещё более жуткий, чем основная часть.

Как наша Черниковка Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Хотя виды на море здесь прекрасные. Но стоит отвернуться — ты попадаешь в ад.

Ну всё понятно, в общем Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

С другой стороны, никакого «ада» тут нет, это обычный город в российской глубинке. Хотя вроде как считается региональным центром. Но не похоже.

Очень интересное место Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Город гордится тем, что он герой. Но какой смысл этой гордости, если всё вокруг такое серое?

Тут насыщенность снимка даже не пришлось сильно убавлять — он и в оригинале почти бесцветный Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

В путешествии я совершил ошибку — не пошёл в самые плохие районы, где стоят разваливающиеся бараки. Их построили, когда закончилась война, они должны были стать временным жилищем. Но такова сущность Крайнего Севера — на расселение бараков у нас нет ни денег, ни желания.

Недавно у меня был короткий спор с одним очень умным человеком, который всерьёз утверждал, что бараков в России нет. Товарищ явно дальше своего дома не видел.

Это первый микрорайон Мурманска, улица Куйбышева, снимок 2021 года Источник: yandex.ru/maps

Если на Мурманск опускается густой туман, что тут вообще не редкость, можно снимать очередную экранизацию «Мглы» от Стивена Кинга (18+), где какие-то жуткие существа убивают людей.

Мурманск: существует. Стивен Кинг: «Это для меня?» Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вывод: если вы ищете эстетику, красивую архитектуру и благодать, то лучше езжайте в Магнитогорск. Тоже завод, хоть и без моря, но красивее.

Местные иронизируют Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

В Мурманск я бы съездил ещё раз, чтобы заснять те самые кварталы бараков. Надеюсь, весной доберусь. Но больше туда ни ногой.

Серые бетонные коробки Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Второе место

Говоря об этом городе, можно сказать, что здесь начинается Заполярье. Кандалакша расположена примерно в 70 километрах к северу от Полярного круга. И здесь всё очень странно выглядит.

Как пелось в одной песне: «Высунись в окно — там Леха Балабанов идёт снимать кино» Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

В городе смешалось всё: архитектура Крайнего Севера (бараки), дома с отделкой сталинских времен, пятиэтажки.

Обычная улица в Кандалакше Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Один лишь железнодорожный вокзал к моменту поездки в 2020 году обновили.

Самое новое здание города Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

А если подыскать локацию, откроется вид на какое-то предприятие, которое любит подымить.

И это на фоне чёрных гор Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

С Кандалакшского залива, конечно, красиво смотреть на Белое море, но на саму Кандалакшу — не очень.

Вот это вид, вот это кадр, восхищает и отторгает одновременно Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Не назвал бы город отвратным, но теперь, приезжая в какие-либо места, я представляю, как если бы тут жил. И уверен, очень скоро мне захотелось бы сбежать — от серости, от уныния и разрухи, которая царит вокруг.

Жизни нет Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вывод: в этом есть своя атмосфера, но жить здесь ужасно. В Кандалакшу, пожалуй, повторно заезжать уже не буду. Только если уж совсем нечего будет делать.

Первое место

Название этого города говорит само за себя — Апатиты. Город, который вызывает апатию и всякое такое. Находится он между Мурманском и Кандалакшей, отличается большим развитием, в сравнении с последним, но и нюансы тоже имеются.

Только выходишь с железнодорожного вокзала — уже понятно, где ты оказался.

А там ещё есть лестница, ведущая на эстакаду, но она разрушена Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Да и в городе тоже всё как-то очень странно выглядело. Не помню, во сколько тогда приехал, но это было утро, и люди на улице отсутствовали, а магазины еще не начали работу — там вообще многое открывалось после 10:00.

Тут всё как-то странно выглядит Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Очень приметным было вот это заброшенное здание. Местные говорят, оно пустовало десятки лет, а хозяином была налоговая служба. В 2022-м ведомство избавилось от этого актива, его тут же выкупили, через два года привели в порядок, теперь там офисы, но это, пожалуй, исключение. И очень интересное, потому что заброшки зачастую никому не нужны (привет Уфе с её «Арбатом»).

Заброшка сейчас является офисом Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Реальность Апатит весьма суровая. Ничего хуже я, по-моему, не видел. Только Левый берег Магнитки может посоревноваться.

Ну красота же, да? Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Промзона Апатит стоит на фоне чёрных Хибинских гор. И выглядит это очень жутко — фото не передаёт всей атмосферы. Это одновременно красиво, но страшновато.

Впечатляет Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Один из самых интересных своих кадров в этой поездке я сделал во время прогулки по заброшенной промзоне города. Ещё в 2000-х там было полно различных зданий и предприятий, но к концу 2010-х часть из них начали сносить.

Местные вспоминали, что работали где-то в этих местах, а потом «всё закрыли и развалили» Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Но чтобы сюда зайти, это ещё додуматься надо, но лично для меня это место подчёркивает весь настрой города.

Чух-чух Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вместо вывода — интересный факт: именно в Апатитах снимался вирусный видеоролик «Ну чё, народ, погнали?» Там мужик прыгает из окна своей пятиэтажки куда-то в кусты. Я потом встречал его интервью — говорит, пьян был, вот что-то в голову и пришло. Других развлечений здесь, видимо, нет.