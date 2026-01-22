«Докопаться до истины». Первое интервью родителей пловца Свечникова, которые искали сына в Босфоре почти полгода и нашли мертвым

Родители пловца Свечникова рассказали, как узнали о смерти сына Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU, Николай Свечников / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ночью 21 января ДНК-экспертиза подтвердила гибель пловца из Москвы Николая Свечникова, который пропал пять месяцев назад во время соревнований в Стамбуле. Всё это время семья спортсмена не оставляла попыток найти его — живым или мертвым. Родители обращались к властям Турции, президенту России, сами приезжали на поиски и отказывались получать справку о его смерти без тела.

Спустя почти полгода в Босфорском проливе во время очистки водоема обнаружили тело мужчины в гидрокостюме. Прийти на опознание родителям, экстренно прилетевшим из Москвы в Стамбул, разрешили только после сдачи ДНК-теста.

За историей поисков следила вся Россия и мировое сообщество. MSK1.RU сопровождал семью пловца во время эмоционально тяжелых процедур. Публикуем первое интервью родителей после известия о смерти сына.

29-летний москвич Николай Свечников принимал участие в гонке через Босфор в августе 2025 года. Спортсмен был единственным из 3 тысяч участников, кто не добрался до финиша. Поиски начались лишь спустя 12 часов. Переплыть залив было его давней мечтой.

— Вы помните день, когда Николай пропал?

— Когда это случилось, мне не отвечали мои близкие. Обычно всегда мне отвечают и сын, и невестка. Я сразу разволновалась, подумала: что-то не то. Потом она призналась, что произошло с Колей. Был такой страх, ужас.

Потом отрицание было — с ним это не может случиться. Он был очень подготовлен физически. Человек всю жизнь занимался спортом, с шести лет он в бассейне. Много ребят подготовил, ездил всё время на тренировки, на соревнования.

Родители Николая Свечникова — Андрей и Галина Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

— Сейчас, зная, что он погиб, что вы чувствуете?

— Боль, отчаяние. Это какая-то чудовищная несправедливость. Почему так? Я не понимаю. Очень больно.

Хорошо, что он нашелся за те пять месяцев, которые мы его искали. Это был очень сложный путь. Хорошо, что мы его забираем на родину и хорошо, что мы знаем, где он. Плохо, конечно, то, что это с ним случилось. Нам очень жаль. Мы даже не можем понять, как мы без него будем.

Тело российского пловца нашли в Босфоре 20 января Источник: Николай Свечников / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Когда в Босфоре нашли тело мужчины, вы сразу поверили, что это Николай?

— Алена (родственница Свечниковых, которая проживает в Турции. — Прим. ред.) мне позвонила 9 января и сказала, что в Стамбуле был ураган и выбросило много тел. Я тогда подумала, что если Коли там не будет, то его вообще там нет. У меня была твердая уверенность, что если в воде его нет, значит нужно искать где-то в другом месте.

Но когда она позвонила и сказала, что по приметам это Коля. И что он в гидрокостюме, стало всё ясно.

Но знаете, даже когда мы сегодня ехали, даже в машине из морга, я всё думала: «Вдруг это не он, вдруг это не он». Галина Свечникова мать российского пловца, пропавшего в Стамбуле

Мать найденного мертвым пловца дала интервью из Турции Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

— Какие планы после этой новости?

— Очень хочется понять, что же действительно произошло. Попробуем поговорить с судмедэкспертами, есть ли возможность узнать, что случилось. Это было связано со здоровьем, или это был какой-то несчастный случай. Что это было? Почему произошло? Хочется докопаться до этой истины.

Что будет дальше

Новость о смерти Николая Свечникова уже сообщили его супруге Антонине. В момент разговора она была дома одна. Судя по голосу из трубки, известие она приняла стойко, передает корреспондент MSK1.RU.

В Стамбул жена пловца не смогла приехать из-за маленького ребенка — 10 декабря сыну Николая Свечникова исполнился один год . Кроме того, она бы не смогла сдать тест ДНК, который требовался для установления личности и ДНК-экспертиз.

Родители Николая Свечникова только сегодня прибыли в Стамбул для сдачи ДНК-теста Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Галина Свечникова сообщила MSK1.RU, что, несмотря на подтверждение личности сына, завтра снова поедет в стамбульский морг на опознание.

«Всё будет хорошо. Слава богу, так быстро, уже завтра сможем его увидеть. Столько времени искали — просто хочется увидеть, и неважно, как он выглядит», — сказала MSK1.RU мать Свечникова.

После завершения всех процедур тело Николая Свечникова передадут семье. В ближайшие дни мать и отец будут заниматься организацией транспортировки. Консульство РФ в курсе ситуации, оформлением документов займутся турецкие адвокаты.

«Мы продолжаем заниматься этим делом, только оно будет переквалифицировано, — объяснил MSK1.RU адвокат семьи Альперен Чакмак. — Дело о пропаже человека закроют, плюс если будут выявлены нарушения со стороны организатора, то это уголовное дело. Также после этого остались мать, отец, жена и ребенок без кормильца, в непростой ситуации. Поэтому мы будем вести дело о выплате компенсации».

Семья Свечниковых вместе с консульством и адвокатами будет организовывать перевозку тела в Россию Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU