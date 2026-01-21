НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Мне нужно его увидеть». Родители пловца Свечникова прилетели в Стамбул для опознания тела: видео

«Мне нужно его увидеть». Родители пловца Свечникова прилетели в Стамбул для опознания тела: видео

Накануне в Босфоре обнаружили тело мужчины с татуировками и в гидрокостюме

Семья пловца Свечникова отправится в морг на опознание и для сдачи ДНК-теста

Семья пловца Свечникова отправится в морг на опознание и для сдачи ДНК-теста

Источник:

Николай Свечников / Instagram (деятельность запрещена в РФ), Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сегодня в Стамбул прилетели родители российского пловца Николая Свечникова, передает корреспондент MSK1.RU из аэропорта. Спортсмен пропал пять месяцев назад во время заплыва в Босфоре. Накануне в проливе турецкие спасатели обнаружили тело мужчины в гидрокостюме — семья Свечниковых планирует отправиться в Стамбульский морг на опознание.

«В Стамбул мы приехали, чтобы сдать ДНК, — сказала MSK1.RU мать пловца Галина Свечникова. — Будем обязательно смотреть (на обнаруженное в Босфоре тело. — Прим. ред.), потому что у него есть определенные татуировки. Мама знает своего сына, в любом случае мне нужно его увидеть. Это первое желание. Я не знаю, делали ли уже вскрытие. Если это он, то мне очень хочется узнать, что с ним произошло».

Родители Николая Свечникова приземлились в аэропорту Стамбула

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

В разговоре с MSK1.RU Галина рассказала, как узнала о том, что в Турции нашли мужчину, похожего на ее сына. Это произошло накануне, во время работ по очистке акватории Босфора.

«Позвонила Алена (родственница семьи, которая живет в Турции. — Прим. ред.), сказала, что есть такие новости. Затем начали листать СМИ и увидели видео, как его достают из воды. Для меня это было ужасным шоком. Мне кажется, такие видео нельзя делать», — выразила свое мнение женщина.

Мать и отец пловца Николая Свечникова готовятся к опознанию тела

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Несмотря на то что родственники пока не сдавали тест ДНК, почти сразу появились новости о том, что в Босфоре нашли именно Николая Свечникова. Галина объяснила, почему был сделан такой вывод.

«Здесь самое большое совпадение, что он в гидрокостюме и левая рука забита тату. Этого уже очень много», — рассказала MSK1.RU мать пловца.

Родители будут опознавать тело по татуировкам

Родители будут опознавать тело по татуировкам

Источник:

Ayasam / ahaber.com и Николай Свечников / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Как призналась мать, в Турцию она прилетела «с ужасными чувствами». Она до сих пор верит, что найденный погибший мужчина не ее сын. Кроме того, семья рассчитывает получить ответ на главный вопрос: что случилось с Николаем.

«Сейчас много СМИ пишут, что это точно он, — сообщила Галина Свечникова. — Я очень надеюсь, что это не он. Пока говорить так преждевременно. Хочется сдать тест ДНК, посмотреть на него. Своего ребенка в любом случае узнаешь. И мы хотим знать, какая причина и что с ним случилось».

<p>Галина Свечникова</p><p>Галина Свечникова</p>

Сейчас я готова ко всему, потому что пять месяцев ожиданий — это… не передать словами.

Галина Свечникова

мать российского пловца, пропавшего во время заплыва по Босфору

По словам Галины, после ДНК-тестов семья планирует транспортировать тело в Москву.

«Если выяснится, что это он, будем транспортировать в Россию, повезем на родину. Мы хотим в Москву, потому что у него там семья. И мы хотели перебраться в Москву, чтобы быть рядом с ним», — сказала MSK1.RU мать пловца.

Кандидат в мастера спорта по плаванию Николай Свечников принимал участие в гонке через Босфор в августе 2025 года. Спортсмен стартовал вместе с тремя тысячами участников, но до берега так и не добрался. Искать россиянина тогда начали лишь спустя 12 часов. Как говорят близкие Николая, он опытный пловец и был в состоянии преодолеть дистанцию. Переплыть залив было давней мечтой москвича. Все новости об этой истории мы собираем в специальном разделе.

Семье пловца уже предлагали выдать справку о смерти близкого человека, но близкие отказались, веря в то, что Николая найдут. Ранее мать спортсмена Галина подробно рассказала MSK1.RU про сына и тот злополучный день.

Обновлено.

Родителей российского пловца Николая Свечникова не пустили к телу, найденному накануне в Босфоре, передает корреспондент MSK1.RU. Спортсмен пропал пять месяцев назад во время заплыва по Босфору.

«У нас взяли ДНК, у меня и у отца Николая. Завтра будет результат. Тело нам не показали, — рассказала MSK1.RU Галина Свечникова после выхода из стамбульского морга. — Его покажут только при положительном результате экспертизы. Тяжелые очень ощущения, потому что мы хотели увидеть сына… Возможно, это он. Тяжело очень».

ПО ТЕМЕ
Екатерина РябчукЕкатерина Рябчук
Екатерина Рябчук
Специальный корреспондент MSK1.RU
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Пловец Босфорский пролив Турция Стамбул Опознание тела Николай Свечников
Комментарии
1
Гость
10 минут
Бедные родители... сочуствую
Гость
Рекомендуем