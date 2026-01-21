«Мне нужно его увидеть». Родители пловца Свечникова прилетели в Стамбул для опознания тела: видео

Семья пловца Свечникова отправится в морг на опознание и для сдачи ДНК-теста Источник: Николай Свечников / Instagram (деятельность запрещена в РФ), Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сегодня в Стамбул прилетели родители российского пловца Николая Свечникова, передает корреспондент MSK1.RU из аэропорта. Спортсмен пропал пять месяцев назад во время заплыва в Босфоре. Накануне в проливе турецкие спасатели обнаружили тело мужчины в гидрокостюме — семья Свечниковых планирует отправиться в Стамбульский морг на опознание.

«В Стамбул мы приехали, чтобы сдать ДНК, — сказала MSK1.RU мать пловца Галина Свечникова. — Будем обязательно смотреть (на обнаруженное в Босфоре тело. — Прим. ред.), потому что у него есть определенные татуировки. Мама знает своего сына, в любом случае мне нужно его увидеть. Это первое желание. Я не знаю, делали ли уже вскрытие. Если это он, то мне очень хочется узнать, что с ним произошло».

Родители Николая Свечникова приземлились в аэропорту Стамбула Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В разговоре с MSK1.RU Галина рассказала, как узнала о том, что в Турции нашли мужчину, похожего на ее сына. Это произошло накануне, во время работ по очистке акватории Босфора.

«Позвонила Алена (родственница семьи, которая живет в Турции. — Прим. ред.), сказала, что есть такие новости. Затем начали листать СМИ и увидели видео, как его достают из воды. Для меня это было ужасным шоком. Мне кажется, такие видео нельзя делать», — выразила свое мнение женщина.

Мать и отец пловца Николая Свечникова готовятся к опознанию тела Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Несмотря на то что родственники пока не сдавали тест ДНК, почти сразу появились новости о том, что в Босфоре нашли именно Николая Свечникова. Галина объяснила, почему был сделан такой вывод.

«Здесь самое большое совпадение, что он в гидрокостюме и левая рука забита тату. Этого уже очень много», — рассказала MSK1.RU мать пловца.

Родители будут опознавать тело по татуировкам Источник: Ayasam / ahaber.com и Николай Свечников / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Как призналась мать, в Турцию она прилетела «с ужасными чувствами». Она до сих пор верит, что найденный погибший мужчина не ее сын. Кроме того, семья рассчитывает получить ответ на главный вопрос: что случилось с Николаем.

«Сейчас много СМИ пишут, что это точно он, — сообщила Галина Свечникова. — Я очень надеюсь, что это не он. Пока говорить так преждевременно. Хочется сдать тест ДНК, посмотреть на него. Своего ребенка в любом случае узнаешь. И мы хотим знать, какая причина и что с ним случилось».

Сейчас я готова ко всему, потому что пять месяцев ожиданий — это… не передать словами. Галина Свечникова мать российского пловца, пропавшего во время заплыва по Босфору

По словам Галины, после ДНК-тестов семья планирует транспортировать тело в Москву.

«Если выяснится, что это он, будем транспортировать в Россию, повезем на родину. Мы хотим в Москву, потому что у него там семья. И мы хотели перебраться в Москву, чтобы быть рядом с ним», — сказала MSK1.RU мать пловца.

Кандидат в мастера спорта по плаванию Николай Свечников принимал участие в гонке через Босфор в августе 2025 года. Спортсмен стартовал вместе с тремя тысячами участников, но до берега так и не добрался. Искать россиянина тогда начали лишь спустя 12 часов. Как говорят близкие Николая, он опытный пловец и был в состоянии преодолеть дистанцию. Переплыть залив было давней мечтой москвича. Все новости об этой истории мы собираем в специальном разделе.

Семье пловца уже предлагали выдать справку о смерти близкого человека, но близкие отказались, веря в то, что Николая найдут. Ранее мать спортсмена Галина подробно рассказала MSK1.RU про сына и тот злополучный день.

Обновлено.

Родителей российского пловца Николая Свечникова не пустили к телу, найденному накануне в Босфоре, передает корреспондент MSK1.RU. Спортсмен пропал пять месяцев назад во время заплыва по Босфору.