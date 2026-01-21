Ограничения против Telegram ужесточаются: что происходит

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ограничительные меры в отношении Telegram в России принимаются последовательно в связи с невыполнением мессенджером требований по противодействию преступлениям. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Иностранные мессенджеры используются для организации террористических актов, мошенничества и других преступлений против граждан России. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение противоправной деятельности на территории РФ», — подчеркнул сенатор.

Он напомнил в беседе с ТАСС, что с августа 2025 года в отношении сервиса поэтапно вводятся ограничения: стали недоступны аудио- и видеозвонки, частично замедлилась передача медиафайлов. По словам Шейкина, такой постепенный подход позволяет пользователям адаптироваться и перейти на другие платформы. 

«Я рекомендую в качестве альтернативы иностранному сервису использовать только национальные мессенджеры», — добавил он.

Россияне всё чаще сталкиваются с проблемами при загрузке видео и замедлением работы Telegram. Это связывают с ограничениями Роскомнадзора.

Однако о полной блокировке Telegram речи не идет. Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, мессенджер эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией.

holdfast
45 минут
лучше бы снег у нас в деревне с дороги убрали, крепкие хозяйственники
Гость
41 минута
Блокируют возможность получать новости не из телевизора
