Ограничения против Telegram ужесточаются: что происходит

Telegram не выполняет требования властей, объяснил Артем Шейкин Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Ограничительные меры в отношении Telegram в России принимаются последовательно в связи с невыполнением мессенджером требований по противодействию преступлениям. Об этом заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Иностранные мессенджеры используются для организации террористических актов, мошенничества и других преступлений против граждан России. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение противоправной деятельности на территории РФ», — подчеркнул сенатор.

Он напомнил в беседе с ТАСС, что с августа 2025 года в отношении сервиса поэтапно вводятся ограничения: стали недоступны аудио- и видеозвонки, частично замедлилась передача медиафайлов. По словам Шейкина, такой постепенный подход позволяет пользователям адаптироваться и перейти на другие платформы.

«Я рекомендую в качестве альтернативы иностранному сервису использовать только национальные мессенджеры», — добавил он.

Россияне всё чаще сталкиваются с проблемами при загрузке видео и замедлением работы Telegram. Это связывают с ограничениями Роскомнадзора.