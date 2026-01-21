Работает без ограничений и замедлений: новая версия WhatsApp* оказалась ловушкой

Обновления приложений происходят только через официальные магазины Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России мошенники распространяют предложения об установке якобы новой версии WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Как сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, злоумышленники обещают, что эта версия работает без замедлений и ограничений.

«Мошенники начали активно распространять в сети предложения установить „новую версию“ WhatsApp*, якобы работающую без замедлений и ограничений», — заявил депутат.

Под предлогом улучшения качества связи пользователей убеждают перейти по ссылке и установить стороннее приложение. Парламентарий назвал это классическим примером социальной инженерии, рассчитанным на тревожность людей.

Немкин подчеркнул, что официальные обновления мессенджеров распространяются только через легальные магазины приложений или встроенные механизмы обновлений. По его словам, ссылки на «улучшенные» или «специальные» версии почти всегда содержат вредоносный код или шпионское ПО.

Установка таких программ может привести к краже переписок, доступа к контактам, перехвату SMS и банковских кодов. Устройство пользователя может стать частью мошеннической инфраструктуры, а его аккаунты — инструментом для фишинга, предупредил депутат в беседе с ТАСС.

Особую опасность схемы представляют для менее технически подготовленных пользователей — пожилых людей и подростков, на которых и рассчитаны формулировки о «стабильной работе». Главным правилом цифровой гигиены депутат назвал отказ от перехода по сомнительным ссылкам, установки приложений из непроверенных источников и критическое отношение к обещаниям «обойти ограничения».

Роскомнадзор продолжает вводить в отношении WhatsApp* ограничительные меры. Главная причина в том, что сервис не выполняет требования российского законодательства.

За прошлый год атаки на пользователей WhatsApp* выросли в 3,5 раза, тысячи аккаунтов взломали. На фоне блокировок и правовой неопределенности эксперты советуют пересмотреть отношение к приложению не только как к нестабильному, но и как к потенциально рискованному каналу связи.