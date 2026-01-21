«Праздники в феврале и марте — самые горячие даты». Выяснили, сколько стоит съездить на Байкал в сезон

Выяснили, сколько стоит съездить на Байкал во время праздников Источник: Даниил Конин / «ИрСити»

Конец февраля и начало марта — это не только время гендерных праздников и длинных выходных, но и самый активный период для туристического бизнеса на Байкале. Наши коллеги из «ИрСити» узнали, сколько стоят туры на февральские и мартовские праздники и пользуются ли они спросом.

От 50 тысяч и до самых звезд

Найти туры, которые совпадали бы с праздниками день в день, оказалось не так уж и просто. Как правило, подобные поездки на Байкал рассчитаны на 4–5 дней. Но есть и исключения.

Сообщество туроператоров «Большая страна» предлагает тур выходных дней под названием «Зимние узоры Байкала». Он рассчитан только на три выходных дня без учета дней, которые могут понадобиться иногородним для приезда и отъезда в Иркутск: в феврале — с 21-го по 23-е число, в марте — с 6-го по 8-е.

Его минимальная стоимость составляет 55 тысяч рублей с человека, в нее включены трансферы на протяжении всего тура, два завтрака и обед, экскурсии, проживание в гостинице и оплата прохода в национальный парк. За эти деньги туристам предлагают побывать организованной группой в «Тальцах» и в музее Лимнологического института в Листвянке, посетить Песчаную бухту и Бакланий Камень, а также устроить пикник на льду или побережье.

Дешевле всего будет туром съездить в Листвянку. Поселок, конечно, оставляет желать лучшего, но льда здесь так же много, как и на Ольхоне Источник: Даниил Конин / «ИрСити»

Для других вариантов так или иначе придется брать отпуска или отгулы. Немногим дороже обойдется поездка «Ольхон — зимнее сердце Байкала» от той же «Большой страны». В феврале группы собирают с 20-го по 22-е число, а также с 22-го по 24-е. В первый месяц весны — с 5 по 7 или с 7 по 9 марта.

Первый из трех дней уйдет на дорогу до Хужира, во время которой туристам обещают показать красоты Тажеранских степей. Затем отдыхающих ждут поездки на мыс Хобой и Саган-Хушун. Если будет позволять время, путешественники смогут покататься по байкальскому льду на коньках (для этого их нужно взять с собой или в прокате).

«В зависимости от ледовой обстановки экскурсия на север Ольхона по льду будет заменена экскурсией по суше, то есть перемещение будет по земле без выезда на лед. Все заявленные по экскурсии локации будут посещены. Разница только в обзоре: со льда туристы наблюдают мысы снизу, гуляют по льду, по суше — перед взорами туристов открываются картины на необъятный Байкал сверху», — говорится в анонсе тура.

Поездка будет стоить 57 тысяч рублей .

Главной точкой притяжения на Байкале зимой остается Ольхон Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»

Один из самых длительных туров в в конце зимы — начале лета запланирован с 20 по 25 февраля и с 6 по 11 марта. Он называется «Ледяные замки Ольхона». Его организовывает турфирма «Фанат Байкала», стоимость поездки на одного человека начинается от 77,5 тысячи рублей .

В первый день туристов ждет посещение «Тальцов», затем они побывают в Листвянке и поднимутся к камню Черского. На следующий — отправятся на Кругобайкальскую железную дорогу. Третий день пройдет в переездах: из Листвянки — в Иркутск, из Иркутска — в Хужир. Следующие два дня туристы проведут на Ольхоне: для них устроят экскурсии на Хобой, Саган-Хушун и Шунтэ-Левый, могут также покатать по южной части Ольхона (но за последнее нужно доплачивать отдельно — от 3,5 до 5 тысяч рублей).

Туроператоры предлагают не ограничиваться одной лишь Иркутской областью, предлагают посетить Байкал на бурятской стороне. Туристов будут возить в Турку, Усть-Баргузин, Максимиху и на Чивыркуйский залив. Разумеется, не обойдется без прогулок по ледяной глади Байкала, в том числе над самой глубокой его точкой. В качестве бонуса — поездка в Иволгинский дацан (это, конечно, не Байкал, но точка сама по себе притягательная). Сейчас есть места только с 6 по 10 марта. Цена вопроса — 90 тысяч рублей .

Такие суммы не предел. На туристическом рынке даже сейчас, за месяц до февральских праздников, можно найти и другие предложения, в том числе и более дорогие — от 100 до 150 тысяч за четырех- или пятидневную поездку.

«Приехать можно, а вот разместиться будет непросто»

Заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов рассказал редакции «ИрСити», что пока туристическая отрасль работает в рамках привычных ожиданий. По его словам, осенью наблюдалась ситуация, когда забронировать места в гостиницах на Байкале на зиму-весну было практически невозможно, всё было занято. Сейчас брони корректируются в сторону уменьшения, но это нормальная ситуация, которая наблюдается каждый год.

«Резкого (роста или падения спроса. — Прим. ред.) нет, всё идет в рамках [привычных] тенденций. Они идут на рост самостоятельного потока (если мы говорим о российских туристах), чем организованного, посчитать его можно будет только по итогам сезона. По иностранным туристам такая же ситуация: чьи-то брони аннулируются, чьи-то добавляются, это нормальный живой процесс», — сообщил Копылов.

Он также добавил, что гендерные праздники традиционно являются самыми горячими датами, спрос на них сформировался, даже несмотря на небольшое количество выходных.

«Сформировался иногородний спрос на эти даты, а местный рынок еще не пытался даже путем бронироваться. Будет очень много сложностей, приехать-то, конечно, можно, а вот разместиться будет непросто. Боюсь, что местному рынку останутся только однодневные выезды», — предположил специалист.

Он также добавил, что в последние годы жители Приангарья всё реже тянут затраты на длительные поездки, поэтому делают ставку на короткие визиты.

Кстати, похожими выводами с «ИрСити» делился гид Никита Истомин. По его мнению, многих желающих побывать на Байкале и прогуляться по невероятному льду отпугивает цена поездки и это может стать серьезной проблемой в предстоящем зимнем сезоне.

С середины сентября 2025 года Китай и Россия ввели взаимный безвизовый режим для совершения туристических поездок на срок до 30 дней. По словам замглавы СБАТ, оценить влияние этого решения на зимний байкальский сезон пока сложно, поскольку довольно часто гости из Поднебесной организовывают поездки самостоятельно, в обход российских турфирм.

«Есть такая тенденция, что китайцы стали меньше интересоваться Байкалом. Но тут стоит отметить, что из жителей азиатских стран нас зимой чаще посещали тайцы, тайваньцы, сингапурцы — то есть представители стран из более южных регионов, для которых снег в диковинку. Китайцам хватает „снежно-ледовых развлечений“ в Харбине или Маньчжурии, у нас они зимой никогда большинство не составляли. Когда мы говорим о „китайском“ потоке, в туристической сфере чаще имеют в виду именно летний поток», — отметил эксперт.

Гораздо больше на ситуацию с отдыхом на Байкале, по мнению Копылова, повлиял туристический налог, который стал распространяться в регионе в 2025 году. В частности, дополнительный сбор, который взимают с владельцев средств размещений , появился в Большом Голоустном, Листвянке, в населенных пунктах Ольхонского (в том числе в Хужире и Онгурене) и Слюдянского (Байкальск, Култук, Порт Байкал, Слюдянка и Утулик) районов.

По словам специалиста отрасли, по части финансовой нагрузки турналог сопоставим с налогом на добавленную стоимость (НДС).

«Те 2%, которые заявлены как минимальный тариф, достигают временами гораздо больших цифр. Есть такой минимальный порог — 100 рублей, это минимум, рассчитанный на цену номера 10 тысяч рублей. Для более дешевых средств размещения это составляет уже больше и 2%, может даже временами достигать 5–7%», — рассказал Вадим Копылов.

А вот изменение величины НДС непосредственно туристическую сферу не затронуло: операторы и владельцы средств размещений освобождены от его уплаты до 2030 года. Но проблемы могут возникнуть у смежных сфер деятельности: к примеру, поднятие НДС наверняка серьезным образом скажется на общепите, который станет серьезной статьей расходов при формировании туров.

Правда, оценить степень влияния повышенного НДС на стоимость туристических продуктов Копылов пока не готов, отмечая, что бизнес «живет немного впереди всех».