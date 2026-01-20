Лакомый кусочек или разбитое корыто? Аэропорт Домодедово продают по объявлению — кто его купит и чего ждать пассажирам

Аэропорт Домодедово продают за 132 млрд рублей Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Московский аэропорт Домодедово продают, после того как его конфисковали в доход государства. Начальная цена — 132 миллиарда рублей, а долг аэропорта — почти 70 миллиардов рублей. Лот выложили даже в интернете на сайте объявлений, а торги по продаже изъятого в пользу государства аэропорта Домодедово назначены на 15:00 мск 20 января.

Инвестором Домодедово готов стать совладелец Внуково Виталий Ванцев — он говорил об этом публично. Кто еще способен выкупить хаб, зачем это нужно и что значит для пассажиров — корреспондент MSK1.RU разбирался вместе с экспертами и бывшим владельцем аэропорта.

Что происходит с аэропортом

Бизнесмен Антон Баков и бывший депутат Госдумы, владевший этим аэропортом в 1990-х, допустил, что национализация и последующая продажа Домодедово — это возможность для государства «получить деньги из воздуха».

«Понятно, что в этом случае цена на такой актив будет соответствующая. Стартовые 1,5 миллиарда долларов — это, скажем так, небольшая цена. С 2011 года [когда аэропорт оценивали в 5 миллиардов долларов] Москва не стала беднее, так что, может быть, кто-то купит задешево», — сказал Баков MSK1.RU.

Аэропорт Домодедово можно купить даже по объявлению в интернете Источник: сайт объявлений

Кто такой Антон Баков Узнать Баков — предприниматель из Екатеринбурга, занимался коммерцией еще во время учебы в вузе. В 1991 году он основал транспортную фирму «Ист Лайн» для авиаперевозок в Китай и Польшу. Затем «Ист Лайн» стал основным владельцем аэропорта Домодедово. В 1994–1996 годах Баков работал депутатом Свердловской областной думы, в 1995-м баллотировался в мэры Екатеринбурга, а в 2003-м пытался стать губернатором Свердловской области. Затем работал депутатом Госдумы, и в 2012-м основал Монархическую партию РФ.

Эксперт в области гражданской авиации и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров напомнил, что предыдущие владельцы аэропорта выводили деньги за рубеж, поэтому собственность изъяли, а активы заморозили.

«У нас все аэропорты переданы в частные руки. У государства остается взлетная полоса, навигационное оборудование — всё, что на аэродроме, но не пассажирская инфраструктура. Для аэропорта частный инвестор всегда эффективнее государственного, — говорит эксперт. — Он лучше построит работу, больше заработает и больше налогов заплатит».

По его словам, аэропортный бизнес в целом прибыльный, а Домодедово — «лакомый кусочек».

Государству нужен стратегический инвестор. Надежный, эффективный, который не будет прибыль гнать в офшоры. Роман Гусаров эксперт в области гражданской авиации

Кто купит Домодедово

Антон Баков затруднился предположить, кто захочет приобрести Домодедово. Он вполне допускает, что это будет государственная структура.

«Я понимаю, если бы олигарх проснулся и сказал: „Хочу быть владычицей морской“. А приходить в такое разбитое довольно-таки корыто, когда ты уже в чем-то состоялся, ну это круто менять свою жизнь и получать новые риски, которых у всех и так хватает», — рассудил предприниматель.

Авиаэксперт Роман Гусаров считает иначе. По его словам, купить Домодедово могут «Новапорт Холдинг», «Аэропорты Регионов» или холдинг «Аэродинамика».

«Новапорт Холдинг» — крупнейшая сеть региональных аэропортов России. Он управляет 28 аэропортами, расположенными по всей стране: от Калининграда до Магадана. «Аэропорты Регионов» — холдинг, под контролем которого находятся 10 аэропортов. Они расположены в Екатеринбурге, Самаре, Петропавловске-Камчатском и других городах. «Аэродинамика» — также крупный холдинг, управляющий тремя аэропортами Краснодарского края.

«Шереметьево вряд ли, а у владельцев Внуково достаточно серьезные возможности. Если Федеральная антимонопольная служба скажет, что проблем нет, Внуково допустят к тендеру», — добавил он.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев тоже не верит в интерес владельцев Шереметьево к покупке.

«У Шереметьево пассажиропоток больше, чем у обоих конкурентов (Внуково и Домодедово. — Прим. ред.) вместе взятых. Если они купят Домодедово, чем они смогут загрузить новый актив? И это при том, что Шереметьево работает с загрузкой, далекой от 100%. Разумнее к себе стягивать авиакомпании, нежели дробить бизнес», — сказал он.

Собеседник счел начальную стоимость Домодедово внушительной и напомнил про долговую нагрузку в 70 миллиардов рублей. Он также предположил, что большинство потенциальных претендентов не смогут заключить сделку самостоятельно.

«Возможно формирование консорциума, в который войдут квалифицированный аэропортовый оператор, финансовый институт, топливный оператор. Нельзя исключать и такого поворота событий, когда по предложенной цене заявок не будет, тогда придется ждать нового конкурса со сниженной стартовой ценой», — высказался собеседник.

20 января на торгах должен определиться новый владелец Домодедово Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Что изменится для пассажиров

По мнению Антона Бакова, для пассажиров ничего не изменится, кто бы ни стал новым владельцем аэропорта. Билеты, по словам предпринимателя, подорожают вне зависимости от этого, потому что растет в цене всё вокруг.

В то же время он допускает риск того, что в аэропорту произойдет «перетряска» и новым сотрудникам придется адаптироваться.

Очевидно, что менеджмент будет хуже, но это не катастрофа. А суперталантливые менеджеры — откуда вы их возьмете? В товарном количестве, чтобы заполнить одномоментно огромный аэропорт, их нет. Антон Баков бывший владелец Домодедово

Авиаэксперт Роман Гусаров согласен, что для пассажиров всё останется по-прежнему. Так же считает и Олег Пантелеев.

«Для простых пассажиров, конечно, не имеет значения, кто именно купит. Главное — чтобы новый владелец сумел выстроить отношения с авиакомпаниями, не потерять тех, с кем уже работает аэропорт, а лучше — привлечь новых партнеров», — подытожил он.

