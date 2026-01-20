Правила выезда за границу ужесточили: что нужно знать об изменениях

Новый документ придется подождать Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Для выезда за рубеж всем несовершеннолетним гражданам России будет необходим собственный загранпаспорт. Об этом сообщили в миграционной службе МВД РФ.

«Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Изменения вступили в силу с 20 января. Родителям, планирующим поездки с детьми, стоит заранее позаботиться о получении документа. Для этого понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт родителя;

фотография ребенка;

заявление установленной формы.

Срок изготовления загранпаспорта обычно составляет от 1 до 3 месяцев, в зависимости от региона и загруженности миграционной службы.

При этом для детей старше 14 лет и совершеннолетних граждан РФ сохраняется возможность въезда в ряд стран внутреннему паспорту. Поехать с российскими документами можно в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Изменения необходимы ради безопасности самих же детей. Это поможет предотвратить их незаконный вывоз за границу при наличии разных споров между родителями. Например, когда один из них — иностранец или когда нет согласия другого родителя, объяснила преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Регина Гильманова в беседе с ТАСС.