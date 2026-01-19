НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

зап.

 762мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,76
EUR 90,16
ПСБ: главные события года
Стала героиней телешоу
Как прошли Крещенские купания
Приговор за гибель 4-летней девочки
Как отмечают праздники в доме престарелых
Почему мелеет Рыбинское водохранилище
Жизнь с четверняшками
Страна и мир Ушел из жизни итальянский модельер Валентино Гаравани

Ушел из жизни итальянский модельер Валентино Гаравани

Ему было 93 года

182
Свой модный дом он основал в 1960 году | Источник: Andrew Kelly / ReutersСвой модный дом он основал в 1960 году | Источник: Andrew Kelly / Reuters

Свой модный дом он основал в 1960 году

Источник:

Andrew Kelly / Reuters

На 94-м году жизни скончался итальянский модельер Валентино Гаравани. Об этом сообщает La Repubblica.

Валентино Гаравани (полное имя Валентино Клименте Людовико Гаравани, известен как Валентино) родился 11 мая 1932 году в городе Вогера недалеко от Милана (на севере Италии). Его отец был электриком, мать — домохозяйкой. В 1949 году он поступил учиться в Академию искусств в Милане. В следующем году Валентино начал обучение в Школе при Синдикате высокой моды в Париже.

После окончания около 10 лет он стажировался у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша — ночью оформлял витрины, днем рисовал эскизы нарядов. В 1960 году открыл собственное ателье в Риме под брендом Valentino.

К середине 1960-х годом Валентино стал ведущим итальянским кутюрье. В свое время одевал таких великих женщин, как Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди. Визитной карточкой модного дома стали элементы одежды красного цвета.

До 2007-го он присутствовал на всех выставках и осенью того года объявил об окончании карьеры и уходе с мировых подиумов. На прощальном показе дизайнера провожали нескончаемыми овациями.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Мода Италия Смерть Валентино Гаравани
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
JayroslavMudryi
35 минут
сами же и насаждают иностранное, а потом на каждом углу рапортуют про импортозамещение!!! а сколько ивановских ткачих поднялись на фэшион олимп?
Гость
14 минут
🙏🙏🙏
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем