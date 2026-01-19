Ушел из жизни итальянский модельер Валентино Гаравани

Свой модный дом он основал в 1960 году Источник: Andrew Kelly / Reuters

На 94-м году жизни скончался итальянский модельер Валентино Гаравани. Об этом сообщает La Repubblica.

Валентино Гаравани (полное имя Валентино Клименте Людовико Гаравани, известен как Валентино) родился 11 мая 1932 году в городе Вогера недалеко от Милана (на севере Италии). Его отец был электриком, мать — домохозяйкой. В 1949 году он поступил учиться в Академию искусств в Милане. В следующем году Валентино начал обучение в Школе при Синдикате высокой моды в Париже.

После окончания около 10 лет он стажировался у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша — ночью оформлял витрины, днем рисовал эскизы нарядов. В 1960 году открыл собственное ателье в Риме под брендом Valentino.

К середине 1960-х годом Валентино стал ведущим итальянским кутюрье. В свое время одевал таких великих женщин, как Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди. Визитной карточкой модного дома стали элементы одежды красного цвета.