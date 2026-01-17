НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В России готовятся к запуску аналога Starlink: что это такое

В России готовятся к запуску аналога Starlink: что это такое

На орбите появится более 300 спутников

247
Проект обеспечит бесперебойной связью всех жителей страны | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Проект обеспечит бесперебойной связью всех жителей страны | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Проект обеспечит бесперебойной связью всех жителей страны

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России объявили о старте серийного производства спутников дистанционного зондирования Земли «Зоркий», которые являются аналогами Starlink, в 2026 году. К 2027 году на орбите планируется развернуть полноценную группировку из более чем 300 таких аппаратов.

«В этом году будет серийное изготовление этого оборудования», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире Первого канала.

Основные задачи системы:

  1. Создание цифровых карт: спутники делают снимки Земли, на основе которых формируются детальные карты.

  2. Навигация для беспилотников: по этим картам будут ориентироваться беспилотные летательные аппараты и другие автономные системы.

  3. Связь в удаленных регионах: проект призван обеспечить устойчивую связь и передачу данных в областях со слабо развитой наземной инфраструктурой.

В отличие от Starlink, основной задачей которого является предоставление интернет-доступа, «Зоркий» фокусируется на дистанционном зондировании и геоданных.

Помимо этого, в 2026 году компания «Бюро 1440» запустит в Ненецком автономном округе пилотный проект по обеспечению связи с помощью низкоорбитальных спутников. Такая связь, по оценкам, будет значительно дешевле, чем с геостационарной орбиты.

Ранее также сообщалось о национальном проекте по созданию отдельной группировки из 886 спутников «Рассвет» для широкополосного доступа в интернет, которая позиционируется как прямой ответ американской системе Starlink.

Комментарии
3
Гость
1 час
Маниловщина в чистом виде.
Гость
1 час
планируется развернуть 🤣😂🤣😂🤣
Гость
