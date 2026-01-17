В России готовятся к запуску аналога Starlink: что это такое

Проект обеспечит бесперебойной связью всех жителей страны Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России объявили о старте серийного производства спутников дистанционного зондирования Земли «Зоркий», которые являются аналогами Starlink, в 2026 году. К 2027 году на орбите планируется развернуть полноценную группировку из более чем 300 таких аппаратов.

«В этом году будет серийное изготовление этого оборудования», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире Первого канала.

Основные задачи системы:

Создание цифровых карт : спутники делают снимки Земли, на основе которых формируются детальные карты. Навигация для беспилотников : по этим картам будут ориентироваться беспилотные летательные аппараты и другие автономные системы. Связь в удаленных регионах : проект призван обеспечить устойчивую связь и передачу данных в областях со слабо развитой наземной инфраструктурой.

В отличие от Starlink, основной задачей которого является предоставление интернет-доступа, «Зоркий» фокусируется на дистанционном зондировании и геоданных.

Помимо этого, в 2026 году компания «Бюро 1440» запустит в Ненецком автономном округе пилотный проект по обеспечению связи с помощью низкоорбитальных спутников. Такая связь, по оценкам, будет значительно дешевле, чем с геостационарной орбиты.