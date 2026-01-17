НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вечный отпуск: супруги уволились с работы, чтобы бесконечно путешествовать по миру. Видео

Вечный отпуск: супруги уволились с работы, чтобы бесконечно путешествовать по миру. Видео

История пары, которая уже почти 10 лет не сидит на месте

29

У пары почти полмиллиона подписчиков на YouTube

Источник:

Городские медиа

В 2016 году воронежцы Александр и Дарья приняли решение, которое навсегда изменило их жизнь. Они не просто отправились в очередной отпуск, а кардинально поменяли свой образ жизни, начав путешествовать постоянно. С того знакового года и по сегодняшний день они успели посетить около 50 стран мира, а их увлечение переросло в масштабный проект — популярный YouTube-канал Alexander Pilot, который завоевал внимание почти полумиллиона подписчиков.

История Александра и Дарьи — это пример того, как можно полностью изменить свою жизнь, следуя за мечтой. У них были самые обычные профессии: Александр работал водителем-экспедитором, возил грузы по городам России, а Дарья была юристом в арбитражном суде. Всё изменила поездка в Таиланд в 2013 году, где они впервые увидели подводный мир и загорелись идеей съемок путешествий. Начав с видеороликов о Воронеже, они постепенно пришли к созданию полноценного travel-канала.

Их первое крупное путешествие в Грузию в 2017 году принесло первые две тысячи подписчиков, а последующая поездка в Индию — первый миллион просмотров. Это вдохновило их на решительный шаг: уволиться с работы, продать мотоцикл и отправиться в пятимесячное путешествие на собственной машине. С тех пор путешествия стали их основным образом жизни.

В эксклюзивном интервью для Voronezh1.ru Александр и Дарья поделились самыми интересными подробностями своего необычного пути.

Рекомендуем