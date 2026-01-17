Жить до 150, доллар по 100, все лысые и дешевая красная рыба. Прогнозы на 2025 год, которые так и не сбылись

За облысение отдельное спасибо Источник: «Фонтанка.ру» / ChatGPT

Что ждет Россию в 2025 году, когда закончится спецоперация, какими будут инфляция и ключевая ставка, сломают ли российскую экономику санкции — «Фонтанка» отмотала время на год назад и изучила, какие прогнозы давали политики, регуляторы, СМИ и ученые на уже прошедший год. Мы сравнили обещания чиновников и прогнозы исследователей с действительностью — рассказываем, что не сбылось.

Жизнь до 150 лет, хроническое облысение и преступность как болезнь

Американский историк Пол Фэйри в соцсети поделился вырезками из архивных газет с предсказаниями столетней давности — каким видели 2025 год в далеком 1925-м.

Ученые считали, что в 2025 году к преступности будут относиться как к болезни — за нарушителями будут «ухаживать», чтобы они поскорее «поправились». А британский исследователь Арчибальд Монтгомери Лоу настаивал, что в 2025 году облысение станет почти повсеместным.

Кроме того, тогда ученые верили, что если к 1925-му продолжительность жизни выросла на 20 лет, то к 2025-му она может достигнуть 150 лет. Пока нам до этого далеко, однако осенью схожими надеждами председатель КНР Си Цзиньпин поделился с Владимиром Путиным.

Что ответил на это глава России, документально не зафиксировано, но западные журналисты расслышали перевод его слов на китайский. Если верить их записям, переводчик донес до Си Цзиньпина примерно такое: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди смогут жить всё дольше и даже достичь бессмертия». Насколько мысль Путина была передана верно, мы не знаем, но то, что теме биотехнологий и разработке геропротекторных препаратов в России уделяется много внимания, — научный факт.

Распад России и Белоруссия в коалиции с Польшей

Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor в геополитическом прогнозе на 2015–2025 годы ожидала распада России из-за экономической зависимости от нефти и потери контроля РФ над Кавказом, Средней Азией и Дальним Востоком.

Stratfor считал, что система, в которой доходы поступают в Москву и уже потом распределяются в регионы, и чувствительность к колебаниям цен на энергоресурсы приведут к тому, что Москва не сможет поддерживать региональную инфраструктуру. В этом случае регионы буду стараться обеспечить себя сами, начнется формирование формальных и неформальных автономных единиц, экономические связи центра и периферии ослабнут.

Тем временем Польша, Румыния и Венгрия будут пытаться привлечь в союзники Украину и Белоруссию, Карелия будет стараться соединиться с Финляндией, контроль Кремля над Северным Кавказом «испарится», а дальневосточные территории, более связанные с Китаем, Японией и США, чем с Москвой, будут также искать независимости. «Восстания» против Москвы не будет, подчеркивали аналитики: просто столица не сумеет контролировать регионы, и образуется вакуум, в котором появятся фрагменты РФ.

Также Stratfor предсказывал рост Польши как лидера антирусской коалиции, жесткую диктатуру в Китае с централизацией и национализмом, расширение Турции и упадок ЕС в 2025 году.

Американский политолог Джордж Фридман в книге «Следующие 100 лет» (2009) также настаивал на фрагментации России и Китая к 2025-му и предсказывал вторую холодную войну США — Россия/Китай, демографический спад в Европе и подъем Польши и Турции как новых сил.

Оценить компетентность американских стратегических аналитиков каждый может сейчас самостоятельно и к их новым прогнозам относиться соответствующе.

Сокращение населения РФ

В 2007 году Владимир Путин утвердил Концепцию демографической политики, согласно которой к 2025 году население России могло бы сократиться до 124,9 млн человек из-за низкой рождаемости. К настоящему моменту население России оценивается примерно в 146 млн человек, однако вопрос рождаемости всё равно беспокоит властей.

«Этот вопрос волнует все страны постиндустриального развития. Везде одно и то же. Ситуация складывается драматически. В Японии — 0,8 и в Корее — 0,7 коэффициент рождаемости — количество детей на одну женщину. У нас — 1,4, и надо добиться 2», — отметил Владимир Путин на последней «Прямой линии».

Президент добавил, что семьи не должны чувствовать снижения достатка после рождения ребенка, а государство выделяет семьям меры поддержки. В том числе он упомянул семейную ипотеку и заметил, что ее надо еще дополнительно осмыслить и уточнить.

Дефицит бюджета

В 2023 году Госдума ожидала сокращение дефицита бюджета до 0,7% ВВП в 2025 году.

В бюджете 2025 года изначально закладывался дефицит в 1,173 трлн (0,5% ВВП), весенними поправками он был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП, а осенними — до 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит по итогам года ожидается в границах планового показателя — 2,6% ВВП.

Курс доллара и рубля

В 2024 году зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что к концу 2025-го курс доллара составит около 108 рублей. В начале 2025-го эксперты отмечали: в 2025 году рубль продолжит ослабевать по отношению к основным мировым валютам.

Год мы начинали с долларом под сто, курс на момент написания материала — 78,40.

Спрос на жилье и ипотека

В 2021-м ЦБ спрогнозировал обвал спроса на ипотеку и новостройки после 2025 года. Правда, тогда речь шла не о ключевой ставке, а о чрезмерном стимулировании спроса на ипотеку, которое в ближайшие годы может привести к резкому падению спроса в 2026–2030 годах, — и это негативно скажется на рынке жилья и строительном секторе, обещал регулятор.

Если с середины 2024 года спрос на ипотеку действительно стремился вниз и к декабрю число предоставленных кредитов снизилось на 63,23% — до рекордного с 2022 года минимума, то с января 2025-го уверенно пошел вверх. К ноябрю этого года число предоставленных кредитов выросло на 44,32% с начала года, а объем этих кредитов — на 67,35%, а во втором полугодии в Петербурге продали 2,7 млн кв. м жилья — на 30% больше, чем в первом.

Ключевая ставка

В феврале ЦБ прогнозировал, что ставка в 2025 году будет находиться в диапазоне 19–22%.

Тем временем в декабре Банк России снизил ставку пятый раз подряд — с 16,5 до 16% годовых.

Цены на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) в 2021 году допустило, что цены на нефть могут упасть до $ 36 за баррель. Предполагалось, что спрос на нефть достигнет пика к 2025 году, а затем начнет стремительно падать. Пока цена на топливо держится на уровне 62,3 — но и МЭА оговаривали, что цена может снизиться как к 2025-му, так и к 2030 году, так что вернемся к этому разговору через 5 лет.

Трамп и Украина

The Economist в начале года предсказывал, что Дональд Трамп будет подталкивать Украину к сделке с Россией, однако после многочисленных переговоров, телефонных звонков и двусторонних встреч политиков и их представителей никаких договоренностей так и не было достигнуто.

Европейцы пешком и без света

Bloomberg в 2022 году прогнозировал, что европейские запасы газа будут истощаться быстрее и напряжение продлится до 2025-го включительно. Тогда Хариф Суки, соучредитель компании Tellurian Inc, занимающейся разработкой СПГ, говорил, что жителям ЕС к этому году придется «изменить образ жизни — реже ездить на автомобиле, включать отопление и свет».

Объединение «Русского мира» — прогноз Жириновского

Прогноз Владимира Жириновского на 2025 год обнаружил весной 2023 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «2025-й — объединение „Русского мира“ в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040-м», — считал ныне покойный основатель ЛДПР.

Красная рыба и икра станут дешевле

Глава Росрыболовства в интервью РБК в 2021 году заявил, что цены на красную рыбу и икру будут снижаться, а Россия к 2025–2026 годам сделает серьезный скачок по вылову — до 5,2–5,3 млн тонн. Тем временем красная рыба только в 2025 году подорожала на 18–29%.

