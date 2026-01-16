А что с Telegram? В Госдуме рассказали о риске полной блокировки мессенджера

В Госдуме считают, что за судьбу Telegram беспокоиться не стоит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россияне переживают, что Telegram могут полностью заблокировать на территории страны, как это хотят сделать и с мессенджером WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ответил, стоит ли пользователям беспокоиться на этот счет.

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться», — сказал депутат, отвечая на вопрос, продолжит ли Telegram работать в России, в разговоре с ТАСС.

А вот ситуация с WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) несколько иная. Мессенджеру предрекли полную блокировку на территории России. По мнению Свинцова, это случится уже в 2026 году. И в год думских выборов такое решение будет абсолютно обоснованным.