Россиянин украл игрушки из автомата и раздал их прохожим: теперь ему грозит тюрьма. Новости 15 января

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 января.

В роддомах хотят ввести видеозапись родов

В России предлагают ввести обязательную процедуру видеофиксации родов. Подробности об этом рассказал юрист, правозащитник, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

«Видеозапись родов — как инструмент прозрачности и безопасности. Я выступаю за максимально широкое внедрение возможности ведения непрерывной видеозаписи родов по инициативе пациентки. Однако это должно быть организовано в строгом соответствии с законом о персональных данных. Запись должна храниться на защищенном сервере медучреждения или на специальном носителе, доступ к которому регулируется. Это создает объективную доказательственную базу, защищает как права пациентов, фиксируя возможные нарушения, так и медицинских работников от необоснованных обвинений. Наличие камеры дисциплинирует обе стороны», — сказал он в разговоре с «Абзацем».

Также Курбаков подчеркнул, что важным фактором остается неукоснительное соблюдение медперсоналом Федерального закона № 323-ФЗ, профессионального кодекса медицинской этики и клинических рекомендаций Минздрава. По его словам, нужно не только гарантировать право на одного сопровождающего в родах, но и пересмотреть внутренние регламенты медучреждений в части посещений в послеродовом периоде.

Главврач и завотделением скандального роддома в Кузбассе не признали вину в гибели девяти младенцев

Сегодня в суде Центрального района Новокузнецка прошли заседания по делу о гибели девяти младенцев в Новокузнецком роддоме. Адвокаты главврача Виталия Хераскова заявили на заседании, что обвинение сформулировано расплывчато. Такую же позицию занял и и. о. завотделением реанимации Алексей Эмих. Им вменяются статьи о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Херасков заявил, что узнал об ухудшении состояния младенцев не сразу и не знает, почему врачи не доложили о ситуации. О гибели первых детей он узнал вечером 9 января и сообщил об этом замминистра области.

«Мое мнение: я не исключаю возможности нарушений со стороны персонала роддома, также не исключаю наличия у детей внутриутробных инфекций», — озвучивалось на заседании.

Херасков предлагал закрыть отделение, но этого не произошло. Роддом перестал принимать пациентов 11 января из-за вспышки ОРВИ. Главврач поручил организовать индивидуальные посты и доложил ситуацию министру Андрею Тарасову.

Сторона обвинения просила отправить Хераскова и Эмиха в СИЗО. Однако сегодня суд назначил запрет определенных действий в отношении Эмиха. А Хераскова отправили под домашний арест.

Портал NGS42.RU вел репортаж из зала заседаний

Более 200 банок опасной детской смеси изъяли в Дагестане

Свыше 200 банок опасной продукции детского питания на 106 килограммов изъято из оборота в Дагестане. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по республике.

«Роспотребнадзор Дагестана принял меры по изъятию из оборота 106 килограмм опасной детской смеси… В ходе надзорных мероприятий в складском помещении представительства ООО „Авенир“ (г. Махачкала) были обнаружены партии сухих смесей для детского лечебного и диетического питания в объеме 215 банок на сумму 248 571 рубль», — говорится в сообщении.

Проверку провели в связи с запретом Роспотребнадзора на реализацию этой продукции на территории России от 6 января 2026 года. Всё из-за возможного наличия токсина цереулида, обнаруженного в сырье внешнего поставщика.

Цереулид — это токсин, который вырабатывают некоторые штаммы бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию и может вызывать быстрое развитие симптомов пищевого отравления: тошноту, рвоту, спазмы в животе и диарею. Они обычно проявляются в первые шесть часов после употребления продукта. Особую опасность он представляет для младенцев с незрелой иммунной системой.

После употребления продукта с цереулидом могут возникнуть рвота и диарея, проявляющиеся в течение шести часов.

Начнут судить за сталкинг

За сталкинг и навязчивое поведение в России планируют ввести административную ответственность. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По его словам, законопроект о внесении изменений в действующее законодательство уже направили на заключение в правительство РФ. Согласно новым поправкам за сталкинг гражданам может грозить штраф от 2 до 5 тысяч рублей или же арест на срок до 15 суток.

Сталкинг — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей. Это форма домогательства и запугивания, как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней.

«В России отсутствует законодательная норма о привлечении к ответственности за навязчивое преследование, вследствие чего защититься от преследователей пока непросто, поскольку нет мер, которые могли бы сдерживать преследователя без привлечения его к уголовной ответственности», — отметил Нилов.

Он считает, что закрепление в законе таких норм позволит жертве обращаться в правоохранительные органы, а лиц, которые занимаются преследованием, привлечь к суду.

В Госдуме предложили поднять зарплату по одной из специальностей

Учителям в России предлагают установить зарплату не ниже 200% средней заработной платы по региону. С такой инициативой выступили депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.

«Наша фракция последовательно предлагает закрепить параметры реформы оплаты труда педагогических работников: установить оплату труда учителей не ниже 200% средней заработной платы по субъекту Российской Федерации в расчете на одну ставку», — говорится в документе.

Вместе с тем, окладная часть должна быть не ниже 70% от заработка, а стимулирующие выплаты будут носить дополнительный характер.

«Для устранения межрегионального зарплатного неравенства — предложения о внедрении единой федеральной системы оплаты труда учителей», — сказал Миронов.

Россиянам назвали условия, при которых можно не идти на работу

Сотрудники могут остаться дома в непогоду. Если во время дороги на работу возникает риск для жизни, прогул не будет засчитан и увольнение исключено. Это подтвердил главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.

Подтвердить опасность можно на основании сообщений метеорологических служб, дорожных организаций или СМИ. Однако работодатели могут с этим не согласиться.

Трудовое законодательство не дает четкого определения «уважительной причины» для отсутствия на рабочем месте. Но всё же суды, включая Верховный, защищают сотрудников от увольнений за прогул. Профессия и вид работы также влияют на возможность отсутствия. Например, спасатели обязаны добираться до рабочего места, но работодатель может предоставить им дополнительное обеспечение и транспорт.

Выйти на работу не могут жители Камчатки. Власти региона призывают людей не выходить на улицу из-за сильной метели, которая продлится до конца этой недели. Школы и другие учреждения перевели на дистанционный режим работы. В силе остается предупреждение о лавинной опасности.

Еще одной из уважительных причин отсутствия на работе является больничный. В этом году максимальный размер выплат по больничным листам за семь дней болезни составит почти 50 000 рублей, а за две недели сумма будет еще больше. Подробности об этом рассказали в материале.

В общественном транспорте стали применять ИИ

В России технологии искусственного интеллекта применяются в транспортной сфере для выявления случаев, когда пассажиры пересекают железнодорожные пути в неположенном месте, а также для контроля движения автомобилей задним ходом на дорогах. Об этом рассказали в Минтрансе РФ.

«С помощью машинного зрения и интеллектуальных систем, обрабатывающих видеопоток, мы повышаем безопасность на автомобильных и железных дорогах, в терминалах морских портов и аэропортах. Например, автоматически распознается пересечение пешеходом периметра безопасности объекта <…> или движение автомобиля задним ходом на автомобильной магистрали», — пояснили в министерстве в разговоре с РИА Новости.

Также ИИ используют для распознавания лиц и применения в том числе для прохода сотрудников в контролируемые зоны.

WhatsApp* окончательно заблокируют в России

В этом году мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) окончательно заблокируют на территории России. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp*. Это связано с тем, что WhatsApp* принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — сказал депутат в разговоре с ТАСС.

С конца 2025 года пользователи всё чаще сталкиваются с проблемами в работе мессенджера. Многие жалуются на задержки при отправке сообщений и медиафайлов, причем эти трудности возникли после того, как Роскомнадзор поэтапно ввел ограничения. В ведомстве отметили, что пока не видят оснований для отмены этих мер.

В Индии долгожительница ожила во время похорон

В Индии 103-летняя долгожительница Гангабай Сахаре из Нагпура обманула смерть. В день, когда ее готовились проводить в последний путь, она внезапно ожила. Родственники вместо кремации устроили праздник с тортом, сообщает NDTV.

До этого долгожительница перестала подавать признаки жизни, и ее семья решила, что она умерла. Они разослали уведомления всем родственникам. К утру вторника, согласно традициям, женщину одели в новое сари, связали ей руки и ноги, а в ноздри вставили хлопковые затычки.

На церемонии собрались все близкие. В момент подготовки к кремации внук Гангабай, Ракеш Сахаре, заметил, что ее нога дернулась. Хлопок из носа удалили, и женщина сделала глубокий вдох.

Похороны мгновенно превратились в торжество. Траурный шатер быстро разобрали, а катафалк вернули обратно. Теперь к дому Гангабай стекаются жители соседних деревень, чтобы увидеть женщину, которая обрела новую жизнь.

Нижегородец украл игрушки из автомата и раздал их прохожим

В Навашине произошло необычное преступление: 33-летний местный житель разбил игровой автомат в магазине и украл мягкие игрушки. Он раздал их прохожим.

По информации пресс-службы областного МВД, мужчина был нетрезв. После инцидента владелец игрового автомата, расположенного на улице Трудовой, обратился в полицию. Сумма ущерба составила 6,5 тысячи рублей.

Выяснилось, что за кражей стоял безработный житель города. Вместо того чтобы оставить игрушки себе, он раздавал их людям на улице. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.