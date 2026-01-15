«Папа с мамой теперь вместе». История вдовы бойца СВО, которая умерла в день похорон мужа

Татьяне было 36, когда она вышла замуж за 29-летнего Сергея Источник: личная страница Сергея в «Одноклассниках»

В Каменске-Уральском 13 января простились с Татьяной Шишиной. Яркая и жизнерадостная танцовщица внезапно скончалась в день похорон своего мужа — участника спецоперации. Ее бездыханное тело в квартире обнаружили родственники.

Близкие говорят, что с того момента, как Татьяна узнала о гибели мужа, она была убита горем и старалась скрывать эмоции от 11-летней дочки. Накануне похорон вдова всё приготовила для траурной церемонии, но в последний путь Сергея провожали уже без нее.

Историю любви Татьяны и Сергея Шишиных нашим коллегам из Е1.RU рассказали их родственники.

«Были нормальной семьей»

По словам сестры погибшего бойца, семейная жизнь супругов не всегда была идеальной. Их познакомил общий знакомый, с которым Сергей близко дружил, а Татьяна работала на одном заводе. В 2011-м пара сыграла свадьбу, а спустя три года у них родилась дочка.

У Татьяны за плечами уже были брак и взрослые дети, а Сергей женился впервые. Он был на семь лет младше супруги, но разница в возрасте их не смущала.

«Они были совершенно обычной, нормальной семьей, ссорились и даже расставались на какое-то время, но потом снова сошлись. Дочка очень сильно привязана к папе была», — рассказала E1.RU сестра Сергея.

Татьяна очень любила мужа и детей Источник: Яна Толмачева / Vk.com

За годы брака Татьяна сменила несколько профессий: работала сборщицей на заводе, потом ушла на швейную фабрику и пробовала себя в торговле. В последнее время, говорят близкие, она стала домохозяйкой и занималась воспитанием дочки.

Сергей был электриком, неплохо зарабатывал — по крайней мере, никогда не жаловался родным на финансовые трудности. Впрочем, он вообще редко делился своими переживаниями. Вот и о решении уйти на СВО рассказал семье, уже когда подал все документы.

«Никто даже не думал, что он туда пойдет, он ничего не говорил никому. И Тане тоже не говорил. Он сначала ко мне пришел и показал заключение военной комиссии, что он проходит. Потом уже ей позвонил. Она ему сказала: „Опять придуриваешься?“, а он говорит: „Какие придурства, всё“. И вот он контракт заключил 25 ноября», — поделилась сестра Сергея.

Сергей был представлен командованием к ордену Мужества — посмертно Источник: администрация Каменска-Уральского

Сергей прослужил в зоне спецоперации чуть больше года. За это время он был ранен и на целый месяц приезжал домой восстанавливаться, но после реабилитации снова отправился на передовую. Татьяна часто плакала и страшно переживала, когда муж подолгу не выходил с ней на связь.

«Он обещал ей, что приедет скоро. Хотел в отпуск в январе, ему должны были дать. 21 декабря он в последний раз ей написал и пропал, а 30 декабря ей сообщили, что Сергей погиб, — рассказала сестра бойца. — Она сидела и плакала, ничего не говорила, в себе держала это всё. Она просто не пережила горе».

«Это сон»

Сергей Шишин погиб 26 декабря, это E1.RU подтвердили в администрации Каменска-Уральского. Церемонию прощания назначили на 8 января, она состоялась в два часа дня — но вдова бойца до этого не дожила. Близким уже сообщили, что стало причиной ее смерти.

«Ночью она умерла. Всё приготовила на похороны и умерла. Инсульт случился. Она очень переживала. Муж ведь», — объяснила E1.RU сестра Татьяны.

Сестренка, тебя больше нет. Не верю. Нет! Это сон. Наталья сестра Татьяны

Татьяна занималась восточными танцами и водила на хореографию младшую дочку. Знакомые семьи говорят: в 50-летней женщине было столько жизни, что им трудно поверить в ее смерть.

«Она была яркой, красивой, доброй. Любила жизнь, детей, животных и танцы. Татьяна была добрым, отзывчивым человеком», — поделилась тренер студии Shafran Яна Толмачева, где занималась женщина.

Татьяна очень любила танцы Источник: Яна Толмачева / Vk.com

11-летняя дочка Сергея и Татьяны осталась сиротой. Опеку над ней планирует оформить старший брат, которому уже за 30. Он займется документами сразу после похорон матери.

«Ребенок уже взрослый, она всё понимает. Видела, как Таня переживала. Говорит: папа с мамой теперь вместе, их души рядом», — рассказала тетя девочки.

Родственники говорят, что Татьяну похоронят не рядом с супругом. Могила Сергея находится на Аллее славы рядом с другими бойцами, погибшими на СВО, а его жена будет покоиться в другом секторе кладбища.