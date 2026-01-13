В России наступают крещенские морозы: где будет холоднее всего

Местами ожидается ветер и обильные осадки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вторая неделя января бросает суровый вызов практически всем регионам России. Если на юге и в центре европейской части страны борются со снежными последствиями, то за Уралом жители готовятся к экстремальным крещенским морозам.

Погоду в западной половине страны определяет активный циклон, который принес сначала обильные осадки, а теперь — арктическое похолодание. Во вторник, 13 января, циклон принесет особенно сильное ненастье в Поволжье и на юг. По данным центра «Фобос», местами в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и на Кавказе за сутки может выпасть до 30–50 мм осадков в виде снега и мокрого снега.

На Русскую равнину поступает арктический воздух. В Брянской, Смоленской и Белгородской областях даже днем 13 января температура не поднимется выше -15 °C. Самые крепкие морозы ударят на северо-востоке региона, где стужа усилится до -20…-25 °C.

В Москве снег будет идти вплоть до выходных. После температур, близких к норме, 13–14 января с четверга стартует похолодание: ночью до -14…-19 °C, днем не выше -9…-13 °C. На Крещение, в начале следующей недели, морозы могут окрепнуть до -20…-25 °C.

Надежд на потепление в ближайшие дни на юге нет. Даже в Сочи дожди 13 января перейдут в снег. За понедельник и вторник (12–13 января) на город может обрушиться до 83 мм осадков (более половины месячной нормы). Температура понизится до +3 °C и останется на этом уровне до четверга.

В то время как европейская часть замерзает постепенно, регионы к востоку от Урала сразу оказываются во власти сибирского антициклона, несущего аномальный холод.

Новосибирская область: как сообщает NGS.RU, в регион поступило предупреждение от экстренных служб об аномально холодной погоде с температурами -35…-40 °C в период с 14 по 20 января.

Забайкальский край: по данным CHITA.RU, морозная погода ожидается здесь всю неделю. В большинстве районов ночью будет -35…-40 °C, а по северным районам морозы усилятся до -48 °C. В Чите ночные температуры составят -37…-42 °C.

Хабаровский край: согласно прогнозу Gismeteo, 13 января здесь ожидается сильный снег, метель с ветром порывами 18–23 м/с (на побережье до 23–28 м/с). На дорогах прогнозируются снежные заносы.

Владивосток: «Примгидромет» сообщает, что ночью с 13 на 14 января температура может упасть до -17…-19 °C. Осадков не предвидится, но возможны гололед и снежный накат.

Челябинская область: Гидрометцентр объявил в регионе предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Температура будет на 7 градусов ниже нормы. Как отмечается, самая холодная ночь — со среды на четверг, когда в Челябинске может быть до -32,4 °C. Водителям советуют отказаться от дальних поездок.

Красноярский край: Росгидрометцентр прогнозирует на 13 января в Красноярске днем -11 °С и снег. Ночью на 14 января температура упадет до -23 °С.

Башкирия: синоптик Александр Ильин в интервью UFA1.RU рассказал, что похолодание в регионе начнется со среды, 14 января. В Уфе днем в четверг и пятницу будет -11…-14 °C, а к выходным морозы усилятся: днем -17…-19 °C, ночью -24…-26 °C.