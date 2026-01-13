НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

с-в.

 756мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,79
EUR 91,97
ПСБ: главные события года
На СВО погиб воспитатель детдома
Губернатор встретился с Путиным
История ТРК «Альтаир»
Как быть с деньгами в 2026 году
Жесткое ДТП на трассе
Счета за отопление
Страна и мир В России наступают крещенские морозы: где будет холоднее всего

В России наступают крещенские морозы: где будет холоднее всего

-30 °C для многих покажутся цветочками

227
Местами ожидается ветер и обильные осадки | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМестами ожидается ветер и обильные осадки | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Местами ожидается ветер и обильные осадки

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Вторая неделя января бросает суровый вызов практически всем регионам России. Если на юге и в центре европейской части страны борются со снежными последствиями, то за Уралом жители готовятся к экстремальным крещенским морозам.

Погоду в западной половине страны определяет активный циклон, который принес сначала обильные осадки, а теперь — арктическое похолодание. Во вторник, 13 января, циклон принесет особенно сильное ненастье в Поволжье и на юг. По данным центра «Фобос», местами в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и на Кавказе за сутки может выпасть до 30–50 мм осадков в виде снега и мокрого снега.

На Русскую равнину поступает арктический воздух. В Брянской, Смоленской и Белгородской областях даже днем 13 января температура не поднимется выше -15 °C. Самые крепкие морозы ударят на северо-востоке региона, где стужа усилится до -20…-25 °C.

В Москве снег будет идти вплоть до выходных. После температур, близких к норме, 13–14 января с четверга стартует похолодание: ночью до -14…-19 °C, днем не выше -9…-13 °C. На Крещение, в начале следующей недели, морозы могут окрепнуть до -20…-25 °C.

Надежд на потепление в ближайшие дни на юге нет. Даже в Сочи дожди 13 января перейдут в снег. За понедельник и вторник (12–13 января) на город может обрушиться до 83 мм осадков (более половины месячной нормы). Температура понизится до +3 °C и останется на этом уровне до четверга.

В то время как европейская часть замерзает постепенно, регионы к востоку от Урала сразу оказываются во власти сибирского антициклона, несущего аномальный холод. 

Новосибирская область: как сообщает NGS.RU, в регион поступило предупреждение от экстренных служб об аномально холодной погоде с температурами -35…-40 °C в период с 14 по 20 января.

Забайкальский край: по данным CHITA.RU, морозная погода ожидается здесь всю неделю. В большинстве районов ночью будет -35…-40 °C, а по северным районам морозы усилятся до -48 °C. В Чите ночные температуры составят -37…-42 °C.

Хабаровский край: согласно прогнозу Gismeteo, 13 января здесь ожидается сильный снег, метель с ветром порывами 18–23 м/с (на побережье до 23–28 м/с). На дорогах прогнозируются снежные заносы.

Владивосток: «Примгидромет» сообщает, что ночью с 13 на 14 января температура может упасть до -17…-19 °C. Осадков не предвидится, но возможны гололед и снежный накат.

Челябинская область: Гидрометцентр объявил в регионе предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Температура будет на 7 градусов ниже нормы. Как отмечается, самая холодная ночь — со среды на четверг, когда в Челябинске может быть до -32,4 °C. Водителям советуют отказаться от дальних поездок.

Красноярский край: Росгидрометцентр прогнозирует на 13 января в Красноярске днем -11 °С и снег. Ночью на 14 января температура упадет до -23 °С.

Башкирия: синоптик Александр Ильин в интервью UFA1.RU рассказал, что похолодание в регионе начнется со среды, 14 января. В Уфе днем в четверг и пятницу будет -11…-14 °C, а к выходным морозы усилятся: днем -17…-19 °C, ночью -24…-26 °C.

Погодная ситуация на этой неделе носит масштабный характер. Затяжные снегопады и постепенное похолодание в европейской части страны совпадают с приходом экстремальных и опасных морозов в Сибири и на Дальнем Востоке. Пик холодов во многих регионах прогнозируется как раз на период празднования Крещения, 19 января.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Погода Мороз Осадки
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Рекомендуем