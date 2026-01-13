«Организм перестал функционировать». Турист прилетел на Бали за обрядом очищения — и пожалел

Бали считают райским островом Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Турист прилетел на Бали, чтобы пройти обряд очищения — но получил серьезную болезнь. Мужчина восстанавливается уже год.

Неприятность случилась с супружеской парой, для которой путешествие на остров было давней мечтой. Они посетили водный храм Тирта Эмпул для духовного обряда. Во время ритуала необходимо трижды окунуться в источник и трижды прополоскать рот священной водой.

Муж сделал все перечисленное — и счастливая пара продолжила отпуск. Но через полгода мужчина начал замечать на коже сильные высыпания. Появилась крапивница, сильный зуд и акне, поврежденной была кожа по всему телу.

«Со слов жены, организм мужа просто перестал функционировать: ЖКТ не переваривал пищу, поджелудочная дала сбой, а сон исчез. Врачи дольше полугода не могли установить диагноз, пока мужчина не сдал анализ на бластоцистов — микроорганизмов, которые паразитируют в загрязнённой водной среде. С подтверждённым диагнозом „бластоцистоз“ мужчина боролся противопаразитными препаратами в течение года», — пишет телеграм-канал Baza.

По их данным, за это время мужчина несколько раз оказывался в больнице, а болезнь обострялась. Однако сейчас мужчина пошёл на поправку. Его здоровью больше ничего не угрожает.

Фото сыпи Источник: BAZA / Telegram