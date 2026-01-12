«Сегодня это моя жизнь»: девушка из российской глубинки зажгла с Ди Каприо на премии BAFTA — как ей это удалось

Когда познакомилась с кумиром детства и поняла, что он предпочитает еще помладше Источник: настенька федько / T.me

Пока мы составляли список желаний на 2026 год, у Анастасии Федько с первых чисел января начали сбываться мечты, которых она и допустить не могла. Девушка, большую часть своей жизни проведшая в Тольятти, относительно недавно перебралась в США, а теперь козыряет на красной дорожке фестиваля BAFTA в обнимку с кумиром всех девочек и девушек 90-х Леонардо Ди Каприо.

Анастасия не родилась с золотой ложкой во рту. В детстве она, как и все ее сверстники, играла во дворе, смотрела по вечерам мультики и думать не могла, что когда-то освоится в Голливуде. Федько придумывала сказочные сюжеты, персонажей, а когда стал развиваться «ТикТок», начала снимать скетчи, которые моментально принесли девушке популярность и тысячи подписчиков.

Источник: nfedko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2022 году, после нескольких лет учебы в Санкт-Петербургском университете на журналиста, Анастасия поняла, что это ремесло совсем не по ней, и подала документы в Нью-Йоркскую консерваторию. И поступила.

С момента переезда Анастасии в США подписчиков в ее блоге только прибавилось — сейчас за девушкой следят больше 4 миллионов человек. В результате одно американское агентство обратило внимание на набравшую популярность блогершу и предложило ей подписать контракт. Федько согласилась и не прогадала. Именно это агентство и вручило ей приглашения на BAFTA и «Золотой глобус».

Источник: nfedko / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Анастасии не было денег, чтобы одеться под стать голливудским звездам и взять напрокат люксовый автомобиль, и здесь на выручку ей пришли знакомые и коллеги.

— Главная девочка из агентства, Полина, согласилась дать мне свое дорогущее платье на мероприятие. А еще моя подружка дала мне свое колье Тиффани. Как говорится, собирали всем селом, — рассказывает Анастасия. — А вот туфли мне пришлось купить самой. Первые в моей жизни.

Сейчас на Насте — ботинки MiuMiu, а вот туфли Diesel она, похоже, прячет в пакете для сменки Источник: настенька федько / T.me

Но самое главное ждало Анастасию впереди. На премии BAFTA она встретилась с Леонардо Ди Каприо и не смогла сдержать эмоций.

— Я что-то ему столько добрых слов наговорила, что он сам предложил сфоткаться! — до сих пор не верит в случившееся Федько. — Когда я заканчивала свои слова, ворвалась девчонка. Леонардо обернулся на нее, начал делать фотку, позировать. Я подумала: всё, шанс упущен, не буду же я его дергать. Но когда он закончил фоткаться с ней, он посмотрел снова на меня и сказал: «Do you want to take a picture?» («Вы хотите сфотографироваться?» — Прим. ред.)

Источник: настенька федько / T.me

Впрочем, Леонардо оказался не единственным, с кем Насте удалось пообщаться.