НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -14

5 м/c,

с-в.

 749мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Угадай хоккеиста "Локомотива" по фото
«Умные решения»
Зимние перевозки через Волгу
Как выглядел советский Ярославль
Чек-лист важных обследований
В центре города закрывается ресторан
Что есть, чтобы были силы
Страна и мир Встали и уже устали: как работаем в январе и когда ждать следующих праздничных выходных

Встали и уже устали: как работаем в январе и когда ждать следующих праздничных выходных

Первая рабочая неделя в этом году станет полноценной

30
В январе нас ждет всего 15 рабочих дней | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUВ январе нас ждет всего 15 рабочих дней | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В январе нас ждет всего 15 рабочих дней

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Началась первая рабочая неделя в этом году для тех, кто работает в пятидневку. Рассказываем, как будем трудиться в январе и когда наступят следующие выходные.

В январе 2026 года нас ждет всего 15 рабочих дней. Нерабочих дней в этом месяце 16 (с учетом праздников и выходных)

«При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени за месяц составит 120 часов», — рассказал в разговоре с РИА «Новости» руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Пока все отдыхали, работники со сменным графиком трудились и в январские праздники. Для таких сотрудников применяется суммированный учет рабочего времени, при котором норма часов рассчитывается не за месяц, а за более длительный период — квартал, полугодие или год.

Следующие праздничные выходные у россиян наступят совсем скоро. Отдыхать мы будем в феврале на День защитника Отечества, а после праздника отработаем всего четыре дня — с 24 по 27 февраля.

Еще один выходной день ожидает нас в марте в честь Международного женского дня. После этого короткая рабочая неделя последует с 10-го по 13-е число.

О том, какие еще праздничные дни ждут нас в этом году, мы рассказали в этом материале. А если планируете отпуск, то стоит учитывать самый выгодный месяц для отдыха в 2026 году. Узнать подробности об этом можно здесь.

Напомним, что выплаты на работе в январе навряд ли кого-то порадуют, ведь сотрудники получат непривычно маленькие суммы. Разбираемся, почему так происходит, как формируется январская зарплата и можно ли ее улучшить в материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Календарь Работа Праздник Выходной
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Рекомендуем