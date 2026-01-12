Встали и уже устали: как работаем в январе и когда ждать следующих праздничных выходных

В январе нас ждет всего 15 рабочих дней Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Началась первая рабочая неделя в этом году для тех, кто работает в пятидневку. Рассказываем, как будем трудиться в январе и когда наступят следующие выходные.

В январе 2026 года нас ждет всего 15 рабочих дней. Нерабочих дней в этом месяце 16 (с учетом праздников и выходных)

«При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени за месяц составит 120 часов», — рассказал в разговоре с РИА «Новости» руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Пока все отдыхали, работники со сменным графиком трудились и в январские праздники. Для таких сотрудников применяется суммированный учет рабочего времени, при котором норма часов рассчитывается не за месяц, а за более длительный период — квартал, полугодие или год.

Следующие праздничные выходные у россиян наступят совсем скоро. Отдыхать мы будем в феврале на День защитника Отечества, а после праздника отработаем всего четыре дня — с 24 по 27 февраля.

Еще один выходной день ожидает нас в марте в честь Международного женского дня. После этого короткая рабочая неделя последует с 10-го по 13-е число.

