Сухой закон: в российском регионе в разгар новогодних праздников полностью закрыли все алкомаркеты. Новости 10 января

Алкомаркеты переименовывают и меняют их ассортимент Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 января.

Власти усилят контроль за клиниками, где делают аборты

В этом году Минздраву и Росздравнадзору нужно будет продумать и внедрить меры по усилению контроля за медицинскими учреждениями, в которых проводят аборты. Такое поручение ведомствам поступило от Правительства РФ.

Кроме того, в женских консультациях хотят пересмотреть рабочие подходы, с помощью которых будут поддерживать семьи, помогать им готовиться к рождению ребенка и предотвращать прерывание беременности.

Также будет совершенствоваться программа профилактики абортов, включающая мотивационное анкетирование и формирование индивидуальных рекомендаций. Ожидается, что к 2030 году поддержку получат не меньше 500 тысяч женщин, а число сохраненных беременностей увеличится, передает ТАСС.

Будущих родителей начнут проверять с помощью генетического скрининга

В России могут ввести генетическое тестирование будущих родителей для выявления скрытых патогенных вариантов генов и оценки рисков наследственных заболеваний. Минздрав должен подготовить предложения по внедрению тестирования в течение этого года.

Кроме того, всех новорожденных бесплатно обследуют на некоторые наследственные заболевания. Это также помогает обнаружить болезнь до начала ее развития и вовремя начать лечение, передает ТАСС.

Лечение десятков заболеваний сделали бесплатным

В этом году россияне смогут получить бесплатную медицинскую помощь более чем по 20 видам заболеваний и состояний. Это следует из постановления Правительства РФ.

Государственная программа гарантий предусматривает предоставление скорой, первичной, специализированной и паллиативной медицинской помощи. В перечень заболеваний, по которым доступно бесплатное лечение, вошли:

инфекционные и паразитарные болезни;

новообразования;

болезни эндокринной и нервной систем;

заболевания крови и кровообращения;

заболевания кожи и костно-мышечной системы;

болезни глаз, ушей, органов дыхания;

заболевания органов пищеварения;

болезни полости рта.

Бесплатную помощь также будут оказывать при травмах, отравлениях, во время беременности, родах и абортах, а также при отдельных состояниях у детей в перинатальный период. Кроме того, бесплатное лечение доступно при расстройствах питания и нарушении обмена веществ, отдельных иммунных и хромосомных нарушениях, врожденных аномалиях и психических расстройствах.

О дополнительных параметрах оказания некоторых видов медпомощи рассказали здесь.

Туристы массово отравились на горнолыжном курорте Шерегеш

Отравление туристов произошло на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Более 10 отдыхающих обратились за помощью к врачам. У всех пациентов одинаковые симптомы:

тошнота;

рвота;

диарея;

высокая температура.

По словам одной из туристок, рвота и диарея продолжались несколько часов. Также у девушки было глазное давление и болела голова.

«Ей было тяжело уснуть из-за помутнения сознания на фоне высокой температуры», — пишет Shot.

Схожие симптомы наблюдались у компании из 12 человек. Сейчас они чувствуют себя лучше.

На фоне сообщений о массовых отравлениях на курорте закрылся популярный бар Grelka. Об этом заведение сообщило в своем Telegram-канале.

У четырех сотрудников бара Роспотребнадзор выявил норовирус. Также кишечную инфекцию обнаружили у двух туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Обычные переводы на карту грозят штрафами от налоговой

ФНС тщательно проверяет переводы россиян на карты и может штрафовать за подозрительные транзакции. Об этом сообщил Юрий Мирзоев из юридической компании «Митра».

Эксперт объяснил, что служба ищет скрытые доходы, не облагаемые налогами, включая платежи за товары, услуги и аренду имущества. Если вы получили оплату за услуги или аренду, это считается вашим доходом.

Мирзоев отметил, что регулярные поступления от юрлиц или ИП без официального трудоустройства тоже могут указывать на скрытые трудовые отношения или доход от предпринимательства.

«Штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20% от недоплаченной суммы при отсутствии умысла до 40%, если налоговый орган докажет умышленное сокрытие. За непредоставление в срок декларации — штраф до 30% от неуплаченного налога, минимум 1 тысяча рублей. Кроме того, начисляются пени на просрочку», — подытожил юрист.

Также возможны штрафы за зарубежные счета и нелегальную предпринимательскую деятельность. Чтобы избежать проблем, рекомендуется легализовать все доходы.

В России хотят ввести четырехдневку, но не у всех

В ближайшие годы четырехдневная рабочая неделя не будет введена законодательно из-за нехватки рабочей силы и необходимости роста ВВП. Однако в некоторых отраслях, таких как IT, финтех, консалтинг и креативные индустрии, этот график может быть внедрен уже в этом году, считает бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Эффективность в этих сферах оценивается по результатам, а не по часам. Четырехдневка может стать конкурентным преимуществом для компаний, но также может усилить неравенство на рынке труда и привести к скрытой переработке.

Требования к упаковке вейпов ужесточат

В начале этого года в России ужесточат требования к упаковке и конструкции вейпов и других электронных систем доставки никотина. Об этом сообщил в интервью глава Росстандарта Антон Шалаев.

По его словам, большую часть упаковки должна занимать информация о негативных последствиях курения. Также конструкция вейпов не должна имитировать игровые элементы.

«Всё должно быть четко и максимально не вызывать интерес со стороны детей и отторгать их от вейпов», — заявил Шалаев.

Он считает, что пока вейпы и электронные системы доставки никотина в России не запрещены, с помощью стандартов необходимо максимально защитить подрастающее поколение от вредной продукции.

«В ГОСТе на электронные системы доставки никотина прописаны требования к упаковке, которая не должна содержать привлекающие внимание изображения. Но практика показала, что этого недостаточно. С коллегами из Комитета по молодежной политике Госдумы мы в конце 2025 года подготовили большой блок ужесточающих эти требования изменений, которые в начале 2026 года будут приняты», — резюмировал он в разговоре с ТАСС.

В Вологодской области закрыли все алкомаркеты

На территории региона закрыли и переделали магазины, где продают алкоголь. Об этом сказал глава региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Как и обещал, в Вологодской области все 610 алкомаркетов из 610 закрылись, прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались. Понятия „алкомаркет“ на территории региона больше не существует», — объявил Филимонов.

Все магазины сети «Бристоль» переименованы в «Б-продукты». Кроме того, в них изменили ассортимент. В общей массе товаров остается только 20% алкоголя, который представлен в отдельных залах. Более чем полгода сеть магазинов «Красное и белое» не торгует спиртным в регионе и приобретает новые вывески.

«Региональные алкомаркеты перепрофилированы полностью. Сеть „Северный градус“ работает под названием „Каждая покупка в радость“ на всей территории Вологодской области. За последнюю неделю этот процесс завершен в 10 оставшихся магазинах», — добавил губернатор.

Глава региона также сообщил о переформатировании «наливаек». 75 таких точек из 125 закрыты или перепрофилированы в формат кафе. На сегодняшний день власти контролируют еще 50 точек.

«Это результат в том числе нашей программы поддержки „5:3:3“. Льготные займы в размере до 5 млн рублей под 3% на 3 года мы выдаем бизнесу на смену профиля работы — открытие вместо „наливаек“ заведений общепита. В прошлом году выдано 16 займов на сумму 60,1 млн рублей», — отметил Филимонов.