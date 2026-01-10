НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Опасно ли пользоваться WhatsApp* во время блокировок: рассказываем об уязвимостях и методах защиты

Опасно ли пользоваться WhatsApp* во время блокировок: рассказываем об уязвимостях и методах защиты

Ситуация остается нестабильной

175
Жалобы на работу мессенджера не прекращаются | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЖалобы на работу мессенджера не прекращаются | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жалобы на работу мессенджера не прекращаются

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Работа WhatsApp* (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) в России перестала быть стабильной. С конца 2025 года пользователи массово жалуются на многократные задержки в отправке сообщений и файлов, которые произошли после поэтапных ограничения Роскомнадзора. На фоне этой нестабильности вопрос его безопасности становится как никогда острым. Расскажем, насколько защищены ваши переписки сегодня.

Что происходит с WhatsApp*

Ситуация развивается поэтапно с середины 2025 года. В августе Роскомнадзор заблокировал голосовые и видеозвонки в WhatsApp*. Причина — активное использование сервисов мошенниками. Затем регулятор перешел к частичному ограничению работы всего мессенджера, что привело к первым массовым задержкам сообщений.

В конце ноября он объявил о начале поэтапных мер и предупредил о возможной полной блокировке, если требования законодательства не будут выполнены.

По сей день ежедневно поступают сотни жалоб на замедленную отправку сообщений и медиафайлов. Статистика сервисов мониторинга показывает, что проблемы носят массовый, но не тотальный характер: количество жалоб колеблется от 50 до 100 в день. Пока полной блокировки не произошло, но работа мессенджера крайне нестабильна.

Требования Роскомнадзора

Роскомнадзор последовательно вводит ограничения, заявляя, что они будут действовать «до полного выполнения WhatsApp* предъявленных требований». В противном случае сервису грозит полная блокировка. Ключевые претензии регулятора:

  1. Противодействие преступной деятельности. Основная официальная причина — активное использование платформы мошенниками для обмана и вымогательства денег. В заявлениях также говорится о борьбе с использованием мессенджера для организации противоправной деятельности, включая диверсии и терроризм.

  2. Неисполнение российского законодательства. WhatsApp* не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений. Речь идет в том числе о правилах хранения данных и взаимодействия с правоохранительными органами, которые обязательны для иностранных IT-компаний, работающих в России. 

В конце декабря представители WhatsApp* заявили о намерении «продолжить бороться» за своих пользователей в России, но их готовность выполнить конкретные требования законодательства остается под большим вопросом. 

Безопасность под вопросом

На фоне блокировок и правовой неопределенности эксперты советуют пересмотреть отношение к WhatsApp* не только как к нестабильному, но и как к потенциально рискованному каналу связи.

Главной мишенью становится не переписка, а сам аккаунт и устройство. Генеральный директор IT-компании Lansecurity Николай Барков указывает на резкий рост атак.

«По данным за последний год, атаки на пользователей WhatsApp выросли в 3,5 раза, тысячи аккаунтов уже взломаны», — отметил Барков в беседе с Городскими медиа.

В ББР Банке добавили, что основная уязвимость — телефон пользователя, взломать который зачастую проще, чем перехватить зашифрованный трафик, особенно когда известен основной идентификатор — номер телефона.

Критике подвергается и сама система безопасности. Депутат Госдумы Антон Немкин напомнил, что механизм шифрования WhatsApp* неоднократно подвергался серьезной технической критике в экспертном сообществе. При этом наибольшую ценность представляют даже не сами сообщения, а метаданные: информация о том, кто, когда и с кем общается.

«Эти данные могут быть не менее чувствительными, чем содержание самих сообщений», — подчеркнул Немкин в беседе с Life.ru.

Таким образом, использование WhatsApp* в текущих условиях — это осознанный компромисс. Пользователь жертвует не только стабильностью связи, но и отдает свои данные платформе, которая более не несет перед ним ответственности по российским законам. Как резюмирует Николай Барков, сегодня «безопасность важнее удобства». 

Как защитить свои данные 

Главный совет — диверсификация. Николай Барков рекомендует использовать несколько мессенджеров одновременно, чтобы снизить риски полной потери связи. Стоит начать перенос важных чатов и рабочих контактов на другие платформы. Для общения внутри страны стоит рассмотреть российские аналоги.

Необходима повышенная цифровая гигиена.

«Не храните в WhatsApp* конфиденциальную информацию: ни пароли, ни финансовые данные, ни личные документы. При блокировках возрастает риск», — предупреждает Барков. 

Также критически важно регулярно проверять список активных устройств в настройках аккаунта и срочно экспортировать важные архивы переписок.

Важно разделять потоки информации и не отрицать возможные альтернативы. Эксперт ББР Банка советует обратить внимание на решения, находящиеся под российской юрисдикцией, или на децентрализованные платформы. Также в разговоре с Городскими медиа он настоятельно рекомендовал разделять рабочие и личные аккаунты. Для повседневного общения внутри страны подойдут российские мессенджеры, а для конфиденциальных переговоров стоит рассмотреть решения с открытым кодом и доказанной репутацией.

* WhatsApp принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Комментарии
